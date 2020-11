San José se prepara para los "festejos de la nueva normalidad"

La realidad que vive el mundo por la pandemia del COVID-19 ha obligado a cancelar cientos de actividades multitudinarias: conciertos, eventos deportivos, exposiciones, entre muchas otras.

En Costa Rica la situación no fue diferente, se suspendieron varios eventos que reunirían a muchas personas, esto con el fin de prevenir el contagio del coronavirus. Incluso, no se realizarán los festejos populares de San José este fin de año, tampoco el Festival de la Luz y las Fiestas de Zapote.

Para alegría de muchos, a pesar de que no habrá fiestas en su totalidad, el Concejo Municipal de San José aprobó la realización de los tradicionales 'Toros a la Tica', en esta ocasión sin público, con menos toreros improvisados y con estrictas medidas sanitarias.

Teletica.com conversó con el alcalde de San José, Johnny Araya, sobre cómo será vivir estas fiestas adaptadas a la 'nueva normalidad'. A continuación, puede leer la entrevista completa.

¿Se planteó, desde que se anunció la cancelación de las celebraciones de fin de año, la posibilidad de que sí se realizaran por lo menos los toros?

No, no fue una idea que surgiera inmediatamente. La cancelación de los festejos populares lo anunciamos hace ya un par de meses, igual que se había anunciado la cancelación del Festival de La Luz y de todos aquellos eventos masivos que, muy tristemente, tuvimos que cancelar por la pandemia. Sin embargo, ha surgido la idea de que, así como se han autorizado partidos de fútbol sin público, se podía pensar en mantener las corridas de toros sin público, con la intención de mantener viva una tradición muy sentida por todos los costarricenses.

Ya no solo los que van a Zapote, obviamente son los que más disfrutan, y ahora no los vamos a tener; pero lo cierto es que en cualquier parte del país que esté uno los últimos días del año o los primeros días del año nuevo, lo que se encuentra son televisores encendidos con la gente viendo las corridas de toros; y bueno, creo que es una noticia que ha sido bien recibida, que vayamos a tener 'Toros a la Tica' sin público.

¿Es un esfuerzo extra de la municipalidad realizar las corridas de toros sin público?

Sí, tenemos que acondicionar el redondel que ha estado con una serie de temas producto del deterioro por el tiempo, por las lluvias, y tenemos que hacerle una intervención que estaremos haciendo en el momento mismo que quede adjudicado el remate.

¿Cuál es la estimación de pérdidas para la municipalidad al no recibir público?, ¿se verá afectado el presupuesto del próximo año?

No, nosotros más bien esperamos tener un ingreso, no tan grande como el que normalmente se tiene en festejos populares, pero se está poniendo una suma de 30 millones de colones por los derechos de transmisión de televisión, recordando que el espectáculo taurino, el espectáculo de la arena, corre por cuenta de quienes resulten adjudicados para hacer esa transmisión.

El campo ferial como tal, ¿va a estar o solo se realizarán las corridas de toros?

No hay campo ferial, eso está completamente descartado. Lo único que va a funcionar es el redondel, donde nada más estarán los funcionarios, empleados y operadores de las televisoras que resulten adjudicatarias y nada más. Nosotros vamos obviamente a tener algún nivel de seguridad, de presencia de la Policía Municipal, pero no hay público, ni va a haber ningún tipo de actividad en el campo ferial.

Con respecto a la generación de empleos de temporada de fin de año, ¿cuál es el panorama que ven si no van a realizarse los remates por puestos de comidas y juegos?

La misma reacción que está teniendo para todos los sectores que se han visto afectados por la pandemia. Desde marzo hemos visto un crecimiento exponencial del desempleo, muchas actividades económicas dejaron de funcionar, si no al cien por ciento, bajaron el nivel de funcionamiento. Hay muchos negocios que cerraron, muchas actividades que se cancelaron, obviamente eso ha tenido un efecto negativo en el desempleo.

Nosotros tenemos la esperanza de que, aún cuando todavía nos falta tiempo para superar la pandemia, pero que poco a poco se van viendo ya medidas de apertura, ya se anuncia con más exactitud, con más precisión que podemos estar hablando de vacuna en los primeros meses del año 2021, y yo creo que eso nos llena de esperanza; ya el turismo empezó a moverse con la apertura de los vuelos de todas partes del mundo.

La economía obviamente ha sufrido un golpe muy grande y sectores como los que van a los festejos populares de San José y de otros lugares del país, obviamente se ven muy afectados.

¿Cuál es el motivo de que en esta ocasión las corridas terminen a las 10 de la noche y no a las 11 como siempre ha sido?

Bueno, eso no necesariamente el Ministerio de Salud lo impuso, pero sí fue una de las medidas que se planteó como parte del conjunto de normas que se propusieron para bajar el nivel de riesgo, así como se bajó el número de toreros improvisados, se bajó el número de toros que se van a jugar y por ende el tiempo; en vez de tres horas, solo dos, y también recordar que solo va a haber una corrida por día, en la noche, ya no serán tarde y noche, si no una corrida por día y la primera sería el 25 de diciembre.

¿Habrá funcionarios del Ministerio de Salud en los alrededores para vigilar el estricto cumplimiento de las normas que se propusieron?

Tanto de funcionarios del Ministerio de Salud como de la propia municipalidad, tenemos que ser garantes de que se respeten las medidas y los protocolos sanitarios para que esta actividad se lleve a cabo en condiciones de absoluta seguridad.

Nosotros esperamos que el pueblo de Costa Rica pueda disfrutar en condiciones distintas, no es lo mismo los toros sin público que con público, pero vamos a mantener encendida esa otra velita de una tradición importante para los costarricenses.

¿Cuál es la expectativa de la municipalidad de cara a estas fiestas tan diferentes?

Este ha sido un año particularmente difícil, me parece que es el año más difícil que conocemos las generaciones anteriores a mí, la mía y las que vienen para atrás, no hemos vivido un año tan difícil como el 2020, y la expectativa de la municipalidad con eventos como este, el de los toros sin público, la tradición como el del concurso de pintura infantil y otros eventos que estamos organizando, es que no haya un vacío total, que los costarricenses podamos terminar el año con alguna ilusión, con alguna alegría, con esperanza, y esa es la expectativa que tenemos con la organización de 'Toros a la Tica', a parte de mantener esta linda tradición.