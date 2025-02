¿Qué pasará con la "Ruta de la Educación", tras la salida de Anna Katharina Müller?

Leonardo Sánchez es economista, pero desde el 3 de febrero pasado dirige el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Fue nombrado —y aperado con el jaguar correspondiente— por el presidente Rodrigo Chaves en sustitución de una de las figuras que más defendió en su oportunidad: Anna Katharina Müller.

Aquella salida dejó en el aire una serie de temas.

Tal vez la más significativa es la "Ruta de la Educación" que Müller prometió y presentó, pero que nunca llevó al papel.

Sánchez —quien fungía como viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional— asume la cartera con poco más de un año de administración por delante.

​Teletica.com conversó con el nuevo titular, de 42 años, sobre los desafíos que deberá afrontar, así como los pendientes y proyectos a los que desea hacer frente.

A continuación, un extracto de la entrevista:

¿Qué proyectos tiene en mente para los estudiantes?

"Yo quisiera empezar diciendo que nosotros nos vamos a enfocar en puntos particulares, pero que tienen un impacto enorme en el sistema educativo y en el funcionamiento del mismo.

"El primero es el estudiante, o sea, el que es el corazón del sistema educativo y en ese sentido nosotros estamos apostando por reforzar las herramientas para que ellos tengan mejores aprendizajes, para que tengan ambientes de aprendizaje más adecuados, para que el docente pueda enseñar ellos a aprender.

"En ese sentido estamos haciendo, el primer esfuerzo es por garantizar que todas aquellas personas que encuentran con un apoyo, sea una beca o un subsidio, lo mantenga, eso es fundamental.

"En segundo lugar, estamos apostando a, hemos cerrado este año con un 97% de centros educativos con conectividad, sin embargo hay un porcentaje cercano al 40% que hay que mejorar la calidad de esa conectividad y este año es el año en que nosotros tenemos como meta llegar al 100%, pero también aproximarnos al 100% de calidad en la conectividad. Y eso implica tener que cambiar tecnologías, porque hay centros educativos que tienen internet de hace 10 o 15 años, con sistemas de cobre y demás, y ahora estamos en ese proceso".

¿Cómo lograr esa mejora?

"En combinación con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), poniendo fibra óptica o internet satelital o alguna otra tecnología que permita a centros educativos no solo tener internet, sino internet de calidad y en esa línea hay otro esfuerzo que arrancamos el año pasado y este es el año que vamos a potenciarlo, que es lo que llamamos redes internas.

"Normalmente los centros educativos se consideran con internet cuando tienen internet en algún espacio, sea un laboratorio o sea en el lugar que definieron, nosotros estamos apostando a instalar redes internas en los centros educativos de manera tal que el internet esté en todas partes y, por tanto, el uso del internet. junto con recursos tecnológicos como computadoras, tabletas, etcétera, sea posible en todos los espacios del centro educativo.

"Para este año tenemos una meta de un 25% de los centros educativos. Es importante mencionar que este trabajo lo hacemos en coordinación con el Instituto de Electricidad, pero no estamos solos con ello, porque el año pasado firmamos un plan de acción en el marco del el Plan Nacional de Desarrollo y Tecnología, en el cualm junto con el Ministerio de Ciencia y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) nos van a colaborar con 1,500 centros educativos, donde ellos van a actualizar el internet que tienen cuando es necesario y a poner las redes.

"Esto es muy importante porque de la mano con el ICE y Fonatel vamos a lograr este cerrar el año con un porcentaje muy alto de centros educativos, ya con las condiciones necesarias, ahora sí, para poner en práctica de mejor forma el Plan Nacional de Formación Tecnológica, que es un punto muy importante porque este viene a sustituir lo que hacía anteriormente la Fundación Omar Dengo. Actualmente están todos los centros educativos pero bajo dos modalidades, modalidad 1 en cerca de 1500 centros educativos donde hay docentes de informática y donde hay laboratorios, ahí se enseñan el nuevo programa con normalidad; y donde todavía no tenemos acceso a laboratorios o equipo tecnológico, ahí los docentes de otras materias enseñan los principios básicos que están planteados en el Programa Nacional de Formación Tecnológica. Entonces es esa combinación que tenemos para llegar al 100%, pero conforme vayamos dotando los centros educativos de internet y de computadoras vamos a ir ampliando ese espectro de ese plan, que va desde preescolar hasta secundaria".

¿Y en infraestructura, qué tiene pensado?

"Otro elemento clave fundamental acá para apoyar al estudiante es que el estudiante aprenda en un ambiente de aprendizaje, con buena infraestructura, pero también un ambiente de aprendizaje donde se sienta seguro, que vea ahí su segunda casa.

"Con respecto al primer punto de infraestructura. este es el año donde más recursos han invertido en infraestructura en la historia. Nosotros vamos a superar los $200 millones de inversión, a través de los recursos que se aprobaron del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los recursos con los que nos está colaborando la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), los recursos que provienen del presupuesto ordinario y vamos a hacer uso de los recursos que han estado en caja única del Estado en muchas fuentes de educación por muchos años.

"Aquí con algunas secciones concretas, como por ejemplo autorizar a las juntas que tengan ¢40 millones o menos para que hagan uso de sus recursos de manera inmediata al presentar un proyecto, arreglar una canoa, arreglar una pared, un sanitario, un lavatorio. Eso va a avanzar en este tema.

"Este año para mí el reto que tenemos es la infraestructura y esto es muy importante porque la infraestructura es lo que se ve en primera instancia, lo que la gente más critica y lo que los estudiantes ven cuando ingresan al centro educativo y que los puede desmotivar para continuar estudiando. Tenemos clarísimo que es un factor determinante".

Hablaba usted del ambiente educativo...

"Ahora eso por el lado de la infraestructura, pero el ambiente de aprendizaje va más allá y tiene que existir seguridad y lo cierto es que un tema que nos ha estado aquejando es el tema de la seguridad, la violencia, el bullying, el tráfico de drogas y la violencia que existe en la comunidad educativa, es decir, fuera del centro educativo, que sí impacta al centro educativo.

"En ese sentido nosotros tenemos al menos tres acciones concretas para este año. Número uno, reforzar el tema de los protocolos que ya existen, esto a través pues de mayores capacitaciones al docente, al orientador y al director, al supervisor y al director regional para que todos estemos alineados. Número dos, hicimos una alianza interinstitucional con el Ministerio de Justicia y Paz, con el Ministerio de Seguridad, con Tránsito, con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con Cruz Roja y otra serie de actores, para que cuando ocurra un evento de violencia en el centro educativo estemos todos conectados y podamos intervenir de manera integral para solucionar y prevenir el problema".

¿Qué trae en su agenda para los docentes?

"Tenemos claro que el docente es el otra pilar, la otra parte del banco importante en el sistema educativo y, en ese sentido, nosotros consideramos que el docente hay que apoyarlo con el tema de capacitación.

"El martes presentamos el Plan Nacional de Capacitación 2025-2027 que tenemos para docentes. ¿porque esto es importante? porque no podemos negar que la pandemia, que las huelgas antes de la pandemia, tuvieron un impacto en el sistema educativo generando un resago importante en todos los niveles y, especialmente, en los más pequeños, en lectoescritura y matemáticas, y hay que nivelar esos aprendizajes.

"Pero para nivelar esos aprendizajes, hay que apoyar al docente con capacitación de cómo hacerlo y con una guía de nivelación, pero, sobre todo, quitando cargas laborales".

Una de las mayores quejas de los sindicatos del Magisterio Nacional tiene que ver con los atrasos salariales...

"El otro tema importante es que al docente no se le puede generar incertidumbre y esto tiene que ver con dos aspectos salarios y estabilidad laboral.

"Nosotros estamos trabajando fuertemente con recursos humanos para que este año no exista tan siquiera una expectativa o un rumor de que no se le va a pagar un salario, que se le va a atrasar un salario, que no se le va a pagar aguinaldo, que no se le va a pagar el salario escolar, que no se le va a pagar el recargo de las lecciones.

"Estamos con este tema muy claro para no generar incertidumbre en los docentes, porque al final la incertidumbre permea en los procesos de aprendizaje, porque un docente estresado, un docente con esa carga de que si le van a pagar o no, afecta su trabajo y por tanto afecta al estudiante. En ese sentido nosotros estamos trabajando con eso".

También recientemente han habido llamados a implementar pruebas de idoneidad para los profesores.

"Ese es otro reto para este año importante. ¿Qué quiere decir eso de las pruebas de idoneidad? Que para que un docente pueda ingresar en propiedad o pueda un docente nuevo ingresar al ministerio, tenemos que generar un reglamento, unas pruebas de idoneidad y un perfil docente que queremos que sea el que ingrese al sector educativo. El reglamento ya lo tenemos prácticamente listo o está listo en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para firma.

"Estamos trabajando en los perfiles docentes, que espero que esta semana o la próxima ya queden listos y aprobados. Y tendríamos que trabajar probablemente con la Universidad de Costa Rica o con alguna otra institución especializada en las pruebas de idoneidad, que es esa serie de preguntas técnicas y metodológicamente definidas científicamente para que el docente pueda optar por una propiedad o optar por ingresar al ministerio, según el perfil deseado que nosotros estamos estableciendo.

"Entonces es un tema muy importante, porque una de las grandes críticas al sistema educativo es la formación inicial docente, es decir. que tal vez el docente no cuenta con todos los conocimientos para dar clases, llámese inglés, llámese matemáticas, llámese español; y aquí la idea es tener un filtro que nos permita garantizar que el docente sabe y se certifica que sabe. Entonces esto es un reto muy importante para nosotros".

¿Qué hará con las juntas de educación?

"Las juntas de educación administrativas, que son las que administran y gestionan los centros educativos. No las podemos dejar de lado y, en ese sentido hemos apoyado, construido en conjunto con diputados, dos proyectos de ley.

"Uno que tiene que ver para mejorar los nombramientos, la transparencia en los procesos que hacen ellos y la relación entre los municipios y el ministerio. Esto va a permitir que los procesos de la junta sean más expeditos, sean mejores y más transparentes.

"Y el otro tiene que ver con la plata que se le da a las juntas para el mantenimiento operativo, pago de luz, agua, etcétera. Usted ha escuchado que hay muchos centros educativos que cierran porque no pudieron pagar la luz, el agua, la seguridad, etcétera. Esta ley viene a crear justicia y equidad en la forma en cómo se distribuyen esos recursos. Usted me preguntará por qué, qué es lo que pasa. Bueno, esa ley que hay actualmente muy vieja, de los años 80, y le daba el 75% de la plata a las escuelas porque así era la distribución en aquel entonces. Nunca se cambió. Entonces, los colegios sufren mucho porque reciben un porcentaje muy pequeño de la plata. Lo que estamos diciendo es que la plata se distribuye en función de la matrícula para que sea más equitativo y esto va a generar que no se nos presenten esos problemas de pago de servicios en centros educativos".

La Contraloría General de la República (CGR) estableció un plazo para que publicara la "Ruta de la Educación"; mismo que doña Anna Katharina pidió postergar en su oportunidad. Pero con su salida, la orden ni se cumplió en los términos establecidos por ese órgano fiscalizador, ni doña Anna Katharina permaneció en el cargo para cumplir la ampliación que pidió. ¿Qué pasó con eso?

"Cuando hablamos de plazo, el que estableció la Contraloría General de la República, pero tengo que aclarar que lo que ellos solicitaron fue la Política de Planificación del Sector Educativo, que es importantísima y es vital, al mismo nivel que la propuesta que había planteado la ministra de la educación.

"Esa política ya fue remitida al Consejo Superior de Educación (CSE) para valoración desde diciembre. De hecho, en la primera sesión que tuve yo del Consejo Superior de Educación, el lunes, nos devolvieron las observaciones, observaciones que ya está trabajando la Dirección de Planificación, para entregar en las próximas semanas nuevamente al Consejo Superior de Educación y que la política siga sus pasos, porque tiene que tener otros pasos, otras aprobaciones, para ya que entre en vigencia y cumplir con la disposición de la Contraloría.

"En ese sentido, yo nada más quiero aclarar que esas disposiciones de la Contraloría son muy importantes para el Ministerio de Educación Pública porque son áreas de mejora que ellos identifican. Yo, como ministro, yo agradezco tanto los informes de la Contraloría como de la Auditoría porque ellos, con su personal, con sus recursos, logran hacernos estudios que de otra manera nosotros no podríamos, identifican áreas de mejora en todos los sentidos del ministerio. Entonces, esta política, tengo que decir que ya fue revisada por el Consejo Superior de Educación, con observaciones que se están subsanando para que siga las siguientes etapas y próximamente estaremos ya aplicándola".

¿Y lo que doña Anna Katharinna llamó "Ruta de la Educación"?

"Con respecto a lo que es la Ruta de la Educación, esa era la metodología, la propuesta que la anterior ministra traía para trabajar, que constaban una serie de hitos que se presentaron en el 2023, Sobre la base de los cuales se trabajó muchos de esos hitos y todos los miércoles o cada quince días ella presentaba avances en infraestructura, en tecnología, en mediación pedagógica, en apoyos a los estudiantes, etcétera.

"Con mi nueva administración yo tengo una serie de ejes claros porque yo tengo un año y tres meses para trabajar y, como economista, ocupo ser lo más eficiente en el uso de los recursos en función de las prioridades inmediatas que tenemos para garantizar que el sistema educativo camine de la mejor manera.

"Por tanto, con respecto a este tema, yo tengo que decir que yo voy a presentar mi documento próximamente con mis ejes principales, muchos de los cuales ya le he compartido y que son integrales: estudiante, docente, Junta de Educación, comunidad educativa, y ahí inmerso o transversal esta infraestructura, tecnología y recursos para que el sistema educativo funcione. Que con el tema de los recursos yo voy a estar en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para garantizar que los recursos alcancen para todo el año, tanto para docentes como para estudiantes, como para el funcionamiento operativo de los centros educativos".

¿Cuándo estará ese documento?

"Ese documento yo lo pienso presentar en 15 días, porque es al final la orientación para que todo mi equipo de trabajo, y cuando digo equipo de trabajo no solo hablo de la sede central, sino mis directores regionales, que son 27 directores regionales, que a su vez tienen 207 supervisores y ahí tienen los 5.000 directores que forman toda la estructura organizacional territorial de los centros educativos.

"Aquí mando ese mensaje importante, el Ministerio de Educación Pública no es el ministro del edificio, somos todos, y en ese todos, yo delego gran parte de mi confianza y confío mucho en el trabajo de los directores regionales, que precisamente el miércoles me comunicaban que con el inicio del curso electivo ningún centro educativo amaneció cerrado, gracias a los directores regionales en el territorio, a los supervisores y directores es que eso pasa. Muchas veces no se visibilizan pero ellos hacen un trabajo enorme y para mí no solo hay reconocimiento en eso, sino que delego en ellos gran parte del trabajo que se hace acá, junto con mi equipo acá en sede central.

"Ese documento, esa guía que estaré presentando, es precisamente para que ellos, que ya les he hablado en muchas ocasiones de ellos, yo vengo trabajando desde hace dos años con los directores regionales; tengan ese rumbo para el cierre de este año y el inicio del próximo ciclo electivo en esos ejes que yo mencioné".

¿Esto se puede definir como su propia ruta?

"Ese es mi plan de trabajo, ya el tema de la ruta fue un nombre que se dio en la administración anterior, es un nombre muy particular. Por ejemplo, cuando ingresó Edgar Mora tenía su propia metodología de trabajo, doña Giselle Cruz, y así todos los ministros han tenido ese tema. Para mí, ese va a ser mi plan de trabajo".

