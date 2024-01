¿Qué debo hacer si me pierdo en la montaña?

Por Eric Corrales | 19 de enero de 2024, 9:45 AM

Luego de la pandemia, en Costa Rica se popularizó el senderismo o hiking, pero con este también aumentó el riesgo de que más personas se extravíen en la montaña.

El último caso fue el de Alfonso Garbanzo, un adulto mayor de 78 años, quien estuvo perdido durante seis días en las montañas de Pinilla, Guanacaste. El hombre logró sobrevivir y se encuentra bien de salud; pero no toda la gente corre con tanta suerte.

Teletica.com conversó con Giovanni Rodríguez, experto en senderismo, quien brindó recomendaciones para sobrevivir en este tipo de situaciones. A continuación, la transcripción completa de la entrevista.

¿Por qué se pierde la gente en la montaña?

Esto sucede porque se salen del camino o porque no siguen las normas básicas de seguridad. Otro dato muy interesante es que la cantidad de búsquedas en Costa Rica se ha incrementado porque los senderistas se quedan sin batería de celular. ¿Qué significa esto? Que dependen de una app de senderos, se atienen totalmente a la tecnología y, cuando se les acaba la carga, no saben cómo salir.

El consejo es tratar de aprender, de forma muy básica, principios de navegación en el campo, porque pretender utilizar una aplicación de navegación sin tener conocimientos básicos de navegación en mapas es como querer utilizar Excel sin aprender a sumar o multiplicar en papel o pizarra.

Desde que terminó pandemia y hasta la fecha, esto ha sido muy recurrente; por eso, no hay que depender únicamente de la tecnología para salir a caminar.

¿Ha aumentado el senderimo debido a las redes sociales?

No quiero parecer tecnofóbico por esto que voy a decir: hay algo que se llama el ‘efecto Kilian’, que fue un gran corredor español que tiene características físicas muy particulares, entonces la gente lo veía e intentaba hacer lo que él hacía y moría intentándolo.

¿Qué pasa en Costa Rica? Que ven lugares en redes sociales hermosísimos, y la gente es muy animosa y se manda porque quiere la misma foto en el mismo lugar, y esto ha generado un montón de pérdidas y accidentes, entonces el efecto de las redes sociales es un factor que ha favorecido la pérdida y, por consiguiente, el incremento de extravíos en montaña.

Uno lo ve mucho en redes, cuando se contratan tour operadores, la gente busca lo más barato, obviamente; pero, por lo general, estos deportes que son de logística, si alguien ofrece algo muy barato, es porque no tiene una logística muy robusta: al final de cuentas, las eventualidades se atienden con logística robusta.

Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado y buscar tour operadores responsables, con planes de contingencia, que anden botiquín, que cuenten con experiencia en montaña, que estén formados, esto es muy importante, ahora hay una cantidad impresionante de ofertas de caminata, actividades de montaña, pero no todas son personas que se apegan a protocolos de seguridad.

A veces, por buscar la aventura, se obvian las normas básicas de seguridad y los grupos quedan expuestos.

¿Qué debe tener el kit básico cuando se hace senderismo?

Silbato para no andar desgalillado si me pierdo. El silbato no me va a requerir un esfuerzo de soplo u oxígeno y me van a escuchar 80 veces más que un grito, no me voy a cansar ni me voy a deshidratar gritando.

También cobija térmica, las cobijas térmicas en Costa Rica rondan entre ₡1.000 a ₡2.000, no es nada, pesan 30 gramos y hacen la diferencia en caso de mojarse y estar a la intemperie. Si tengo la ropa mojada, si estoy en altura, la cobija térmica te va a defender del frío enormemente.

Geles de energía, no para usar en la caminata, sino para tenerlo de reserva, geles de glucosa, semillas, como para tener en un kit de alimentación de emergencia. Podés andar las semillas un año que no les va a pasar nada, igual los geles.

Un foco es indispensable y alguna fuente de calor, te puedo hablar de fuentes de calor artesanales: un amigo de Cruz Roja, él implementó laminitas de limpiar que tienen glicerina, se envuelven en esperma de candela y ahí tenés una pastilla para generar fuego, les hemos tomado el tiempo de duración de fuego y son siete minutos, con siete minutos secas cualquier leñita y hacés una fogata. Hay otras cuestiones más sofisticadas en el mercado, pero son más caras.

A mí no me gusta hablar de brújula porque para eso se ocupa una hoja cartográfica y otro tipo de implementos, sacar bien las coordenadas y entender muy bien cómo se maneja el tema en Costa Rica, porque acá hay tres tipos, entonces te soy sincero, eso ya se vuelve como que muy técnico.

Básicamente, repaso, la cobija térmica, foco, alguna fuente de calor y alguna fuente de comida de absorción rápida, ya sea un gel de energía o bien semillas, que te permitan mantener energía a largo plazo, estas dos combinaciones van a permitir tener una fuente energética mediana y rápida sin llevar un maletón muy grande, porque uno podría empezar a hacer una lista más exhaustiva, pero la gente piensa en el peso, si a la gente no le gusta caminar con peso, estos cuatro elementos no superan los 300 gramos, es superliviano.

Hay gente que podría decir que una cuchilla, que un mecate, sí, pero para eso ya ocupás cierto conocimiento técnico, por ejemplo, cómo hacer un refugio con una cuchilla y un mecate, entonces ya tenés que saber hacer nudos, aprender a medir la resistencia del mecate con respecto al peso que le vas a poner, ya ahí nos ponemos como exquisitos, pero básicamente son esos cuatro o cinco elementos que te van a permitir hacer tiempo.

¿Qué se hace en caso de extravío?

Eso es una cosa muy importante que no la mencioné antes. Es una regla básica, en esto la gente tiene que tomar consciencia; cuando hace montañismo, si uno se pierde, tiene que quedarse quieto, no moverse, en el momento en que tengo conciencia de que estoy desorientado, es porque ya tengo rato de estar perdido, entonces mejor quedarse quieto y esperar.

El tema de los teléfonos es importantísimo, por medio de los celulares se puede llegar muy rápido a una persona, siempre llevar batería extra, porque en Costa Rica son pocos los lugares donde no hay cobertura de teléfono, entonces tener una batería extra y un cable del teléfono ahorra mucho tiempo de respuesta a las unidades de rescate, porque mandás un WhatsApp con la ubicación, en algún momento pega señal y llegan rapidísimo.

Como toda tecnología, el teléfono es un gran aliado o un gran enemigo, todo depende de la atención y el interés que usted le ponga, el desarrollo de las habilidades que quiera aprender y en esto, el montañismo es un deporte muy bonito, pero es un deporte que se realiza en un entorno no controlado, entonces, cuando estamos enfrentándonos a un entorno no controlado, tenemos que disminuir los riesgos con aprendizaje de diferentes técnicas, una de estas es la orientación.

¿Cuánta cantidad de agua se debe portar en una caminata?

Con el tema de la hidratación, para una caminata de 10 kilómetros, lo ideal es que se lleven, más o menos unos, dos litros: un litro de agua y un litro de suero hidratante y que se combinen.

Hay una regla en montaña: "comer sin hambre y beber sin sed", en el momento en que sentís sed, es porque estás con deshidratación; en el momento en que tenés hambre, hay un déficit calórico, entonces uno no tiene que permitir, en un deporte que es de tan larga duración, darse el lujo de tener sed o tener hambre, porque tiene que ver con el rendimiento y con la capacidad de pensar, porque si uno está cansado no piensa bien, si uno está deshidratado no piensa bien.

¿Qué hacer si llega la noche y se está perdido?

Quedarse quieto, si estamos hablando de un lugar como el Braulio Carrillo, en sí es húmedo, pero está a baja altura, entonces no necesariamente me va a dar hipotermia, la voy a pasar mal, pero no voy a tener un rango de hipotermia, simplemente me fijo en un rango donde no haya animales, serpientes o insectos que me puedan hacer daño, limpio el área, me recuesto ahí, descanso, paso la noche, probablemente no vaya a dormir por lo incómodo y porque estás en alerta, pero es importante crear un espacio para descansar.

Si estás en una zona alta, estoy hablando de la Cordillera de Talamanca, Chirripó, es importante hacer una cavidad en algún paredón, donde yo me pueda meter en posición fetal, porque con un espacio en tierra yo voy a retener calor durante la noche, ahí si voy a estar en riesgo de hipotermia, entonces tengo que buscar la forma de crear un refugio que sea práctico y funcional para protegerme si cae agua o si se pone muy fría la noche y esto es muy fácil de hacer, con un palo, te buscas un paredón vertical, ojalá un palo de 80 centímetros o un metro, se empieza a rascar la tierra y se hace un hueco donde quepás en posición fetal, esto es muy funcional, muy práctico y podría salvar la vida o, por lo menos, hacerte pasar la noche no tan complicada.

Otras recomendaciones