Primer tico en conquistar el Everest brinda consejos para sobrevivir en la montaña

Warner Rojas es conocido por ser el primer costarricense en escalar la cumbre más alta del planeta, el Monte Everest, en el Himalaya.

Tiene 49 años de edad y, de esos, ha estado 40 recorriendo montañas. Su primera vez fue a los nueve años al subir a los cerros de Escazú.

Al Cerro Chirripó (más alto del país con 3.820 metros) ha ido más de 100 veces por diferentes caminos; además, ha visitado el Cerro Kamuk y muchas montañas de la colina volcánica central.

Fuera de Costa Rica, Rojas ha subido a las montañas más altas de Centroamérica, de México, de la Cordillera de los Andes como el Aconcagua (dos veces), y varias montañas en los Alpes en Europa, y obviamente al famoso Everest (8.848 metros).

Ante el lamentable suceso ocurrido hace pocos días, en el que la nutricionista Marialis Blanco se extravió y murió en el Cerro Chirripó, le consultamos al experimentado alpinista cuáles son los elementos que hay que llevar a la montaña y cómo reaccionar ante un extravío.

Todos los detalles en la siguiente entrevista.

¿Qué se debe llevar a la montaña?

A la hora de irse a la montaña es fundamental tener el equipo básico, eso significa una mochila adecuada que sea de 15 a 35 litros (así se mide, en litros), dentro de esa mochila hay que llevar algo de comida, un botiquín básico, un pito, un foco, una jacket para la lluvia y para el viento que sea ligera, bastones de montañismo y agua, que es fundamental (mínimo dos litros).

¿Cómo debe de ser la vestimenta?

Se debe de tener una vestimenta adecuada, ya sea si se va a la montaña o a un lugar bajo-caliente, porque difiriere si se usa un short o un pantalón.

Lo aconsejable es que la ropa sea de origen sintético para que se seque rápido, que no sea de origen vegetal como el algodón porque no se seca rápido. Importante llevar zapatos adecuados, que se sienta bien en el pie y que tenga buen agarre en la suela. Además, llevar guantes, un gorro y un par de medias extra.

¿Cómo evitar perderse?

Primero, para evitar un extravío de montaña, se debe de conocer adónde se va, si se va en un grupo, que es lo ideal, saber quiénes son los encargados del grupo, qué experiencia tienen, si conocen la zona y qué recomendaciones dan. Si va con otra persona que no conoce la zona es importante que los dos se mantengan siempre en el trillo principal, y una vez que llegan al sitio o a la cumbre y ven un montón de senderos mejor no meterse a lugares que no conozcan, lo mejor es devolverse por el mismo camino.

Se debe de evaluar muy bien la señalización del sendero, cuántos kilómetros hay, etc. Además, avisar a la familia y amigos que se va a ir a una caminata, decir de cuántas horas será la caminata y qué recorrido se hará. En la montaña se debe de tener ojalá un celular de reserva o un cargador extra y revisar que se lleva todo el equipo.

¿Qué hago si me pierdo?

Perderse en la montaña es una posibilidad que hay y es simple, si me perdí hay que reconocerlo y no empezar a entrar en pánico o temor, sino tranquilizarse y descansar en un solo lugar. Si ya va a llegar la noche se debe de buscar un refugio, no caminar mucho, pero buscar donde pasar la noche, y ya después se puede buscar una fuente de agua. Pero es muy importante no seguir el río o el arroyo porque son lugares muy resbalosos por la humedad y la gente se puede caer y quebrase la mano o el pie, entonces no seguir el río.

Lo fundamental es buscar un lugar seguro y no moverse, puede hidratarse, comerse algo y mantenerse caliente. En la montaña puede buscar árboles grandes donde se puede buscar un refugio y un lugar seco. Y si tiene un pito, haga sonidos para que otro grupo de personas que lo buscan lo puedan hallar, pero no se mueva, porque el sonido dependerá de su ubicación.

¿Hay forma de señalizar nuestros pasos?

En la mochila hay que tener bolsas plásticas para meter la ropa o el teléfono, y para dejar un pedazo de plástico como rastro cada vez que nos movemos y la persona que anda en búsqueda lo pueda encontrar. Otros rastros que podemos hacer son marcar árboles, quebrar ramas, abrir espacios con los pies entre la maleza y agarrar una piedra con bastante lana y darle vuelta y hacerlo esto cada cierto tiempo.

¿Qué debo hacer si me encuentro con un animal salvaje?

Si se encuentra con un felino, dé gracias a Dios que se encontró con un felino porque es una suerte, porque las probabilidades son bajísimas, pero si pasa, no se preocupe porque la naturaleza del animal es no atacar a los humanos, pero sí trate de nunca darle la espalda, suba las manos para parecer más grande, sin intentar asustarlo. Cuando hay que tener más cuidado es si nos encontramos con chanchos de monte, estos animales andan en manada y pueden ser más agresivos. Lo que hay que hacer es subirse en algún espacio que sea superior a 30 centímetros, porque los chanchos de monte no pueden estirar el cuello, entonces ellos muerden y golpean de 30 centímetros para abajo.

Las dantas, que se han dado algunos accidentes con ellas, se recomienda que si usted ve a una danta bebé, no la siga y apártese porque la mamá danta puede sentir una amenaza y atacar. En general, la recomendación es si ve un animal no acercarse y más cuando hay crías. Si está en un lugar bajo, le recomiendo que haga fuego, porque hay muchos mosquitos y el humo los ahuyenta, y así se evita que a uno lo piquen y se transmita alguna enfermedad.

Según el SINAC, en el Parque Nacional Chirripó es donde más personas se han extraviado ¿Cómo califica la señalización de este parque?

En el Chirripó la señalización se puede mejorar un poco, hay algunos letreros que ya están un poco viejos, pero en general está muy bien demarcada y puesta en los lugares que tiene que ser, a una altura adecuada.

Los senderos son la mayoría de un solo recorrido, o sea no hay un montón de desviaciones. Creo que se podrían hacer algunos rótulos nuevos, pero para mí está súper bien marcado, he escuchado personas que quieren que se marque más y ya marcarlo más eso parecería una valla publicitaria, y no sería nada agradable y cero ecológico.

¿Entonces por qué será que la gente se pierde más ahí?

No es un tema solamente de señalización, creo también que los caminantes del Cerro Chirripó deben de poner mucha atención, es su responsabilidad seguir las señales. Ya pasó una vez que una persona bajó de la cumbre y en vez de bajar por el sendero por el que ya venía, bajó por las morenas y se perdió tres días, y curiosamente ahí en ese cruce hay un letrero que dice Chirripó y Lagunas, entonces la gente debe de estar muy alerta a la señalización.

En el caso de muchas personas dicen “soy avanzado”, que quiere decir físicamente porque camina muy bien y es muy fuerte, pero a nivel de otros conocimientos técnicos es un principiante, entonces es la responsabilidad de las personas prepararse correctamente y aceptar que si se es muy despistado debe de seguir el grupo y no separarse.

¿Y si hay neblina?

Cuando entra la neblina hay que tener mucho más cuidado porque ahí las condiciones y el entorno cambian, pero siempre mantenerse en los senderos. Si se nubló, el rótulo a uno o dos metros no se va a ver, así que hay que tener esa malicia de no salirse del sendero principal.

Personas denuncian que a partir de la base Crestones, la señalización es más escasa…

Yo pasé por el Chirripó hace un mes, venía de Cerro Uran y es un solo sendero, justamente las desviaciones están en las salidas del refugio, pero están marcadas. Y la entrada al Cerro Ventisqueros está marcado, es muy difícil salirse, hay que tener la malicia indígena de nuestros abuelos de mantenerse en el sendero principal de casi dos metros de ancho, al igual que el primer sendero de San Gerardo al refugio, que está marcado cada kilómetro, pero el resto está muy bien demarcado.

Tal vez sí hay una parte de una piedra que habría que delimitar un poquito, pero es muy notorio que hay que subir la piedra, no se puede agarrar por otro lado porque hay un acantilado o hay maleza, pero para mí, en general, está muy bien demarcado para meterle más cosas, tal vez uno o dos letreros más, pero ya eso sería contaminación visual al sendero, que es uno solo.

Y sobre los demás parques nacionales ¿cómo es la señalización?

Hay otros parques que les falta más señalización, por ejemplo, uno de los menos señalizados es el Cerro Kamuk, hay que ir a fuerza con guía, otro por ejemplo es Corcovado, que la gente se perdía porque no había señalización o era muy básica o mala. Acá los parques en general están muy bien marcados, en el Rincón de la Vieja incluso hay rampas para las personas con discapacidad. Para mí, el 90% de los parques cuentan con muy buena señalización.

Sobre el caso de Marialis Blanco, se demostró que ella caminó tres kilómetros buscando ayuda. ¿Qué reflexión podría hacer sobre ese caso?

Lo que tengo entendido que sucede es que ella va con un tío, el tío se queda atrás un momento, se nubla el lugar y cuando ella regresa de la cumbre del Ventisqueros, al estar tan nublado, en algún momento se desvía. El tío escucha que ella dice que está perdida. No se sabe con exactitud qué hizo ella, pero es una suposición que ella siguió moviéndose, para mí ella entró en pánico y empieza a tomar varias decisiones que son una cadena de situaciones más erróneas.

Si ella se hubiera quedado en un solo lugar, alguien va a avisar y tal vez llegan a encontrarla. Pero ella empieza a caminar, mucha gente tiene la idea de que caminó y se mató y no, ella caminó al menos dos días avanzando en la montaña, esos kilómetros parecen muy pocos, pero en la montaña y en el punto donde está metida es un lugar sumamente escarpado, hay que abrir la chusquea, que corta y hiere, o sea es un terreno sumamente complicado para caminar y ella avanza calculo unos dos días, y yo calculo que su muerte (yo espero estar equivocado y que me corrijan) se da entre jueves o viernes de esa semana (ella se pierde martes). Entonces ella hizo varias acciones que cada vez eran más erradas, lo primero fue avanzar, lo más indicado era que se quedara y no se moviera. Esa fue la situación más complicada que se dio con Marialis.

Warner Rojas tiene una empresa llamada Pico Tours en la que prepara a las personas que quieran subir montañas como el Chirripó, o afuera de Costa Rica. “Hacemos entrenamientos y ayudamos a las personas a que sepan cómo elegir una mochila, cómo usar un bastón, cosas básicas que se deben de saber”. Si usted desea más detalles, puede llamarlo al 8880-2676.

¿Quiénes pueden hacer montañismo?

El senderismo es apto para todo el mundo, pero hay que ver cuál es su nivel. Si nunca ha hecho ejercicio, lo primero es hágase un chequeo médico y verifique su condición. Se tiene que tener claro qué nivel tiene, si es una persona que hace poco ejercicio no puede ir a una caminata avanzada o intermedio, sino debe empezar por principiante. Pero está abierto para todas las personas, a menos que tenga una condición específica, incluso personas no videntes disfrutan del senderismo.

Usted subió la cumbre del Everest el 24 de mayo de 2012, hace 9 años, e indicó que volvería a subirla en el 2021... ¿Este año irá?

Todo cambió. Obviamente este año por el tema del COVID-19 no se va, lo que quiero hacer es regresar al Everest en el 2023, iría por la cara norte, la vez pasada fui por la cara sur. En Centroamérica solamente una persona ha subido por la cara norte, quien fue Jaime Viñals de Guatemala en su tercer intento, yo espero hacerlo en este intento.

Voy solo, en el sentido de que antes iba a ir con Ligia Madrigal, pero ella decide ir en el 2022, yo dije que no iba a ir en ese año por el tema económico (vale alrededor de $52.000) y por ser un año electoral y de fútbol (mundial).