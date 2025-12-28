¿Por qué las muertes en incendios se dispararon al doble en el último año en Costa Rica?

En los últimos meses del año, el Cuerpo de Bomberos reforzó sus acciones de prevención ante el aumento de incendios estructurales y de fallecidos en ellos, respecto al 2024.

El jefe de batallón, Josué Araya, conversó con Teletica.com y detalló las cifras recientes, las causas más comunes y las medidas que se promueven en comunidades y hogares para fortalecer la seguridad durante la época navideña y festiva.



¿Qué acciones han priorizado los Bomberos ante el incremento de incendios?

Hemos venido realizando actividades en todo el país ante la necesidad que hay de involucrar más activamente a las personas en prevención, debido a un incremento de incendios estructurales en los últimos meses del año, con pérdida de vidas humanas.

En esa línea, desarrollamos una campaña de prevención navideña en siete localidades, donde enseñó el uso de extintores, RCP (reanimación cardiopulmonar) básica, colocación de detectores de humo y elaboración de planes familiares, además de actividades de prevención dirigidas a niños.



¿Cuántos incendios estructurales se registraron en 2024 y 2025?

En 2024 se contabilizaron 986 incendios. En 2025, el registro supera los 990 incendios (dato actualizado al 27 de diciembre).



¿Cuántas personas murieron por incendios en 2024 y 2025?



En 2024 murieron 15 personas por incendios. En 2025 han fallecido 27 personas.



¿Qué superficie afectaron los incendios estructurales en ambos años?

En 2024 se consumieron 54.000 metros cuadrados (m2). En 2025, la cifra supera los 82.000 metros cuadrados, predominando incendios industriales.



¿Cuáles son las causas más comunes de los incendios estructurales atendidos?

Los incendios se originan principalmente por problemas en sistemas eléctricos, fallas en aparatos eléctricos o por trabajos de soldadura.



¿Qué medidas de prevención recomiendan los Bomberos para los hogares?

Las personas deben de adoptar como regla de vida regalar detectores de humo, ya que muchas familias aún no tienen.

También se recomienda contar con extintores, disponer de dos medios de salida, revisar sistemas eléctricos cada cinco años, realizar instalaciones adecuadas, mantener llaves en lugares accesibles y no acumular objetos de combustión.

¿Cuál es el costo y funcionamiento básico de un detector de humo?

Los detectores de humo cuestan desde ¢8.000, se instalan en el techo y funcionan con batería cuadrada o pilas doble AA. Las pilas tienen una duración aproximada de un año.





¿Dónde deben colocarse los detectores de humo?

En las partes altas de las habitaciones, uno por habitación si es posible; cerca de las salidas, en la entrada de la casa y en los puntos más altos para facilitar la detección temprana del humo.



¿Cuánto tarda el fuego en generalizarse dentro de una estructura tras la aparición de humo?

En cinco minutos puede presentarse una combustión generalizada en una habitación o vivienda.



¿Cuántos incendios se atendieron durante los días festivos de Navidad?

Entre el 24 y 25 de diciembre se atendió un incendio estructural cada 3,5 horas, cifra que supera el promedio diario de un incendio cada 8 horas.



¿Cuáles son las cifras históricas de muertes por incendios entre 2018 y 2024?

En 2018 murieron 31 personas; 2019, 15; 2020, 14; 2021, 15; 2022, 8; 2023, 9; y 2024, 15 personas.



¿Qué incendios registraron múltiples víctimas en 2025 y por qué murieron?

El 27 de julio, un incendio en Desamparados de San José dejó cuatro fallecidos: tres niños y una mujer adulta. El 2 de octubre, un incendio de gran magnitud en el Hotel Oriente, en San José, provocó la muerte de cinco adultos (por este último ya hay una persona detenida como sospechosa de provocar el incendio).

Las personas mueren principalmente porque quedan atrapadas al haber solo una salida. Siempre recomendamos tener como mínimo dos salidas dentro de una casa o estructura para evitar ser atrapado por el fuego.







