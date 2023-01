Policía Municipal, visión de unos pocos

15 de enero de 2023, 8:00 AM

Así que todas las soluciones que no dependan del recurso financiero de esa cartera son medicina pura: en el horizonte es posible visibilizar a los gobiernos locales.

En cada elección municipal, los candidatos de los cantones que aún no cuentan con Policía Municipal, pregonan soluciones en esta vía. ¿Podemos decir que la limitante ha sido meramente económica?

La parte económica no necesariamente ha sido el obstáculo, porque cantones con muy pocos recursos, que históricamente han sido colocados de la media hacia abajo, hoy tienen cuerpos de Policía Municipal, pequeños, con limitaciones, pero los tienen.

Mientras que otros cantones con recursos muy grandes no han dado el paso, ciertamente hay una decisión política en estos cantones.

Las autoridades están conscientes, pero no terminan de ajustar la organización interna para que eso se pueda dar.

Vea por ejemplo Osa, en la lejanía del Sur, en donde la municipalidad viene trabajando un proyecto de Policía Municipal; o Corredores, en la frontera con Panamá. Personalmente, he estado en La Cruz, en donde hay interés de tener más presencia en el flujo de migrantes que se mueven hacia el Norte, o de pequeños cantones en zonas rurales que exploran la idea.

En el caso de Heredia, como provincia, a diferencia de dos cantones, prácticamente toda la provincia ya tiene Policía, y tenemos cantones en la Gran Área Metropolitana, como Aserrí, que está rodeado de cantones que tienen Policía Municipal, pero que por razones presupuestarias no han podido avanzar.

Las capacidades del país son muy limitadas porque, a diferencia de la región, no hay Fuerzas Armadas, no hay reserva, no hay Policía Federal, regionales, Guardia Nacional, como podrían estilar otras naciones, en los que se comparten territorios, pero también responsabilidades.