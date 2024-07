"No estamos en contra de que se compre barato en el extranjero, el problema es no pagar impuestos"

¿Cuántos negocios tipo outlet tienen plenamente identificados en Costa Rica?

Es un promedio de 400, una cifra alrededor de ese número entre los que aún son presuntos (220) y los que ya están confirmados (180). Eso varía porque hay unos que se confirman y otros que cambian de nombre, entonces los números van cambiando día a día, pero mantenemos ese promedio.

¿Desde cuándo tiene Aduanas identificados este tipo de comercios, bajo el formato actual?

Esto no es una actividad nueva, tiene muchos años. Recordemos que desde antes existían, por ejemplo, las famosas ventas de ropa usada, era un fenómeno similar a este, una actividad comercial recurrente y que luego de algunas modificaciones a cómo se controlaban, estamos ahora bajo este nuevo fenómeno que es el que está en auge.

Los outlets ya existían desde hace varios años, pero es ahora que han proliferado y han empezado a tener conductas que no entran dentro del marco normativo, y ahí es donde tenemos un problema. Creo que los últimos tres años para acá es cuando han empezado a crecer y a mostrar esas conductas que estamos viendo hoy.

¿Cuáles conductas?

Nosotros no estamos en contra de que se compre en el extranjero a un bajo costo, el problema es que no se pagan los impuestos que se tienen que pagar, no se cumple con la normativa vigente, con las notas técnicas o permisos respectivos y eso pone en riesgo la salud del ciudadano. Si pueden traer o importar mercancía a bajo costo, y cumplir con todos los requisitos, no habría ningún problema con el Fisco.

¿Tienen idea cuánta mercancía mueven estos comercios al año?

Entre enero de 2023 y julio de 2024, tenemos 25.905.481.209 unidades comerciales asociadas a un total de 900.065 documentos únicos aduaneros (DUA, que es la documentación que respalda las mercancías que ingresan al país). De estas, las empresas tipo outlet registran 3.335 DUAs durante ese periodo, lo que representa un 0,37% del total en dicho periodo.

No pocas veces las diferentes autoridades han denunciado presuntas evasiones relacionadas con este tipo de comercios. ¿Aduanas tiene claro el dato entre lo que se importa y lo que se reporta?

Eso se podría estimar, en realidad, porque aquí el tema que siempre ha existido es que es muy difícil medir el contrabando, es difícil medir la evasión porque pese a las distintas metodologías que existen de medición, hay un problema y es que cuando se hace mediante entrevistas nadie le va a decir a usted cuánto evade, entonces no existe para nosotros una metodología validada para determinar a cuánto asciende el fenómeno del contrabando.

¿Y esa estimación es significativa?

En realidad sí es un número alto; sin embargo, nosotros hemos creado distintas estrategias para irlo reduciendo, pero es complejo medir el contrabando. Lo que sí puedo decir es que trabajamos día a día para ver cómo reducimos esa brecha.

¿Cuál es el procedimiento que aplica Aduanas para determinar qué contenedor se revisa o a cuál importador se fiscaliza?

Lo primero es realizar un análisis de riesgo con base en las mejores prácticas internacionales; determinamos, por ejemplo, si es una empresa tipo outlet a partir de criterios preestablecidos. Ahí se determina cuánto es la cantidad que tienen de importaciones, el tipo de actividad comercial, si existen denuncias previas, el tipo de riesgo para algunas importaciones o algunas actividades económicas y demás. Conforme nos genere a nosotros el algoritmo, así generamos nosotros la fiscalización de alguno de estos importadores o de los que nos generen mayor riesgo.

Una vez que esta misma regla nos indica cuáles ir a fiscalizar, procedemos a ir a realizar la revisión intrusiva de los contenedores que fueron asignados para esa revisión física; una vez que se revisa, se determina que tenga toda la documentación y con toda esa información si efectivamente se declararon los impuestos correctamente y si se cumple con la normativa vigente en términos de notas técnicas, permisos y demás.

En caso de que se determine alguna anomalía, ya sea que exista algún faltante, algún sobrante o mercancía que no ha sido declarada o sin los permisos respectivos, se aparta y se pone a disposición de la Aduana para el trámite pertinente.

Posteriormente, se determina si esa mercancía que se apartó, y que está a disposición de la Aduana, supera o no el umbral de los $5 mil y que se vaya por la vía judicial y se judicializa el caso; en caso de no ser así, se sigue por la vía administrativa correspondiente.

¿El solo hecho de ser un comercio tipo outlet ya es una alerta por sí sola?

Se le da un tratamiento específico, no necesariamente porque sea una empresa tipo outlet importa mal o no cumple con la normativa. Muchos de estos comercios trabajan al amparo de la normativa, entonces no es una alerta por sí solo.

A nosotros lo que nos levanta una alerta es si encontramos algún tipo de contenedor que se presente para el almacenaje y que no cuente con la documentación respectiva o que no declare el total del contenedor o de las mercancías que vienen dentro del contenedor, eso sí para nosotros es una alerta y muy probablemente el algoritmo va a seguir arrojando una revisión física hasta que ya subsane y comience a trabajar como tiene que ser, porque el algoritmo se alimenta de esas advertencias también.

Y en cuanto a incumplimientos, ¿cómo están los outlets respecto a las revisiones?

Las empresas tipo outlet registraron 3.335 DUAs de enero 2023 a julio 2024, de los cuales, 849 han sido objeto de revisión física y documental, lo que representa un 25,46%.

En cuanto a los hallazgos a la fecha, se registra un total de 126 DUAs a los que se aplicó cambios en la obligación tributaria aduanera y, en algunas ocasiones, corresponde a mercancía decomisada.

¿Por qué no revisan el 100%?

A nivel mundial hay un estándar que dice que esa revisión física tiene que ser menor a dos dígitos, o sea menores al 10% del total de importaciones por un tema de mejores prácticas internacionales. Eso nos pone un reto mayor porque tenemos que afinar el análisis de riesgo, porque, en la medida de lo posible, lo que nosotros determinamos para ir a ver físicamente un contenedor tiene que ser bastante asertivo, de lo contrario estaríamos dejando de fiscalizar a importadores que podrían ser de riesgo y que tal vez no los está abarcando la regla.

Por eso es que Aduanas tiene que trabajar basado en riesgos, de lo contrario esto se presta para obstaculizar el comercio. Tenemos que facilitar el comercio a los que se portan bien y a los que trabajan bien, entonces es todo un desafío que tenemos día a día de identificar cuáles son efectivamente los que trabajan mal y poder llegar a fiscalizarlos.

Y en el otro extremo, nosotros también trabajamos con operadores confiables. Hay una figura del operador económico autorizado, que son estas empresas que le han demostrado a la Administración, que son empresas confiables, que son empresas que tienen buenas costumbres, que tienen de todos los estándares de seguridad que establece esta figura. Entonces tratamos de que cuando vienen estos importadores, que ya son operadores confiables para la Administración, puedan pasar de una forma expedita por los controles aduaneros.

¿Cuántos procesos se han presentado a las autoridades judiciales y cuántos han terminado en condenas?

Según las bases de datos del Servicio Nacional de Aduanas, para el periodo 2022 – 2024 hay un total de 22 casos de importadores tipo outlets que se encuentran en desarrollo de procedimientos administrativos determinativos.

¿Cuáles son los montos de evasión que manejan para las empresas de tipo outlet?

Esta información no está disponible en este momento, por encontrarse en proceso administrativo.

¿Qué propone el nuevo sistema que se impulsa en medio de Hacienda Digital para intentar solucionar estos problemas?

Con Athena en lugar de TICA y con todo Hacienda Digital queremos dar un salto importante en la transformación digital, en las prácticas internacionales que las estamos implementando en estos sistemas. Recordemos que el Ministerio de Hacienda cuenta con alrededor de 57 sistemas que no se comunican entre sí, ahora estamos trabajando en tres sistemas que se van a comunicar, parte de eso entonces nos va a ayudar a realizar este tipo de fiscalizaciones de forma conjunta con Tributación y otras instituciones, para hacer ese control cruzado que hoy no tenemos a nivel de sistema.

Vamos a trabajar también con inteligencia artificial, con blockchain y con distintas herramientas que ya se encuentran en el mercado y que ya se trabajan en aduanas a nivel internacional, me refiero a trabajar por proceso, que es algo que nosotros no hacemos aún, entonces todo esto nos va a llevar a identificar esas brechas, trabajar en ellas y poder llegar a ese sistema y esa modernización que estamos haciendo de las aduanas.

No es lo mismo empezar a controlar un contenedor cuando ya está aquí en un depositario aduanero que cuando sale de destino, podríamos empezar a controlar desde destino y empezar a revisar esa mercancía sin que haya llegado al país, tener las facturas previamente, cobrar impuestos previamente.