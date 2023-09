Mónica Malavassi: "Muchas veces comienza como broma, pero se cruza la línea del respeto"

A nivel familiar, siempre tuve un apoyo enorme por ser de una familia muy futbolera. De niña no le prestaba mucha atención a lo que decía la gente, realmente no entendía por qué decían que el fútbol no era para mujeres, o me veían raro porque iba a comprar tacos, incluso mi papá me contaba que a los demás chicos les reclamaban porque una mujer se los bailó o les metió un gol; hasta los mismos papás de los otros equipos me gritaban que mejor jugara casita o con muñecas porque el fútbol era de hombres, comentarios totalmente fuera de lugar.