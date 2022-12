Misión Tiburón: La pareja de biólogos que encabeza una lucha ambiciosa

11 de diciembre de 2022, 7:46 AM

Los verdaderos cazadores han sido los humanos, quienes con la sobrepesca han provocado la disminución del 71% de las poblaciones de tiburón y de rayas oceánicas en todo el planeta desde 1970. Así lo confirma un estudio titulado Half a century of global decline in oceanic sharks and rays, publicado en la revista Nature.