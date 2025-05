Ministro de Hacienda: "Todos los trabajadores de este país deberían tener un único régimen de pensión"

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo advirtió y así fue: vetó el proyecto que permite a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pensionarse a los 55 años.

El OIJ ha argumentado que las jornadas ordinarias de los agentes son de 12 horas diarias de manera obligatoria, y solo a partir de ahí las horas adicionales se toman como horas extra, no antes, lo que hace que para la edad de 65 años ellos hayan trabajado el equivalente a pensionarse con casi 80 años. Por lo tanto, consideran esta iniciativa como una equiparación, una compensación con el resto de trabajadores del país que cotizan para el IVM.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha rechazado la propuesta rotundamente.

En esta entrevista con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el jerarca profundiza en los inconvenientes y disparidades que, desde el punto de vista de la Presidencia de la República, encuentran en una propuesta como esta.

¿Cuáles son esos principales inconvenientes que ustedes le han visto a esta legislación aprobada?

Mire, yo creo que hay tres elementos. Número uno: es un tema de justicia. Todos los trabajadores de este país deberían tener un único régimen de pensión, y ahí estamos claros en esa cuestión. Existe y no vamos a justificar eso.

El segundo tema es que el beneficio que ellos reciben, al final del día, lo van a pagar todos los costarricenses. Porque el fondo se nutre de los aportes que hace el Estado como Estado, el Estado como patrono, porque el Poder Judicial no es independiente: depende del presupuesto de la República y los salarios de estos trabajadores los pagan los costarricenses. Así que, al final del día, son los costarricenses los que pagan ese fondo.

El tercer tema es que, desde el punto de vista práctico, si usted toma 30 años y dice que las personas se van a pensionar a los 55 años, la esperanza de vida condicionada en este país a los 65 años significa que van a vivir 20 años más. Eso quiere decir que esos agentes no han cotizado ni siquiera lo que van a vivir después de los 55 años. Entonces, ¿cuál equilibrio vamos a tener?

Yo creo que, desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, desde el punto de vista de la igualdad y desde el punto de vista de que la gente tenga las mismas expectativas al final de su vida, tenemos que vetar un proyecto que claramente va en contra de todos esos principios.

Yo creo que eso tenemos que señalarlo: no podemos seguir haciendo prebendas o beneficios particulares para grupos particulares.

¿Independientemente de que haya trabajos o puestos que se expongan al peligro de una manera significativamente mayor que otros puestos de trabajo, en una oficina, por ejemplo?

Es que no hay diferencia en relación con estos. Al final del día, lo que estamos planteando es cuánta relación existe entre las cotizaciones que se hacen, la pensión que se recibe y cuánto tiempo se va a disfrutar esa pensión.

Si ellos tienen algún beneficio o ganan más en el sentido de tener mejores salarios, ¿no cree usted que también debería ser uniforme? Si yo tengo que cotizar 37 años y medio para tener derecho a una pensión, ¿por qué ellos van a hacerlo con solo 30 años?

Ellos indican que el estudio de la Junafo arroja que la liquidez del fondo está realmente en 0.97, que hace unos años estaba en 0.87, que hace aproximadamente seis años estaba en 1.84, y que entonces pasó de un déficit de ₡440.000 millones a un déficit actual de ₡80.000 millones. O sea, ellos dicen que están bastante bien, que se está llegando casi al 1, lo que indica que el fondo es casi autosostenible, ¿no? Ellos admiten que puede haber una afectación, pero que esa va a ser de 1.2 o 1.3, y que entonces la liquidez va a quedar en 1.95 aproximadamente, lo cual sigue siendo, para ellos, bastante bueno.

Hay dos temas importantes. Esa mejora en la capacidad de soportar las pensiones se debe a que se hizo una reforma por ahí de 2018, no lo recuerdo bien. Sin esa reforma, la situación sería completamente diferente. Pero resulta que este proyecto es el primer hueco que se le hace a esa reforma. Y yo creo que no es conveniente empezar a hacerle huecos a una reforma que lo que busca es asegurarle a esa gente su futuro. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Que los nuevos que están ingresando al régimen del Poder Judicial son los que van a soportar a todos estos pensionados que no cotizaron lo suficiente para sostener su pensión.

Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la justicia generacional que debemos tener? ¿Se vale que le carguemos a todos los jóvenes las pensiones de personas que ni trabajaron el tiempo suficiente, ni hicieron las cotizaciones necesarias, y que todavía van a vivir más a costa de las cotizaciones de esos jóvenes?

Ese estudio no fue aportado al expediente, y quisiera revisarlo para poder entender cuál es la dinámica de lo que ellos están argumentando. Me parece que, desde el punto de vista práctico, tenemos que ser bien transparentes. Y si hoy tenemos que tomar una decisión en relación con ser justos y equitativos, vetarlo es lo correcto. No por los agentes del OIJ, no por el Poder Judicial, sino por todos los costarricenses que van a tener que pagar esas pensiones.

Ellos tienen una jornada de 12 horas diarias, 60 horas ordinarias a la semana, lo cual suma 3.000 horas al año. Entonces, lo que se plantea es que se les compense, porque cuando llegan a los 55 años ya habrán hecho lo que el resto de los trabajadores hace cuando llega a los 65. Ese es el principal argumento que tienen, que es una compensación. En ese caso, ¿no sería justo?

De ninguna manera. Un trabajador costarricense, piense en alguien que tenga dos trabajos, cuando cotiza al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, tiene una sola cuota. No tiene más. ¿Por qué decir que ellos son diferentes a los demás? ¿O por qué llegar y darles una compensación cuando hay costarricenses que trabajan igual 12 horas y no reciben este privilegio? Porque el privilegio no está en el trabajo, sino en cómo disfrutan de la pensión durante muchísimos años, cargados a otros costarricenses. Y no fue lo que ellos cotizaron en su época.

Yo creo que no hay tal compensación. Compensación sería si usted les dice que, en el momento en el que se acabe lo que aportaron, se les quita la pensión. Pero no es así. En un régimen de beneficio definido, ellos van a seguir disfrutando de su pensión, aunque no hayan cotizado lo suficiente para tenerla.

En un escenario de criminalidad, con un OIJ que cada vez tiene más carencia de personal, ellos consideran que esto más bien va a estimular y fortalecer a esa Policía, que es necesaria porque la criminalidad nos afecta a todos. ¿Ese elemento podría tomarse en cuenta en esta discusión?

Mire, yo creo que, desde el punto de vista práctico, el mejor incentivo que puede tener un trabajador es el salario, y eso está en manos del Poder Judicial, no del Gobierno y no del Mideplán.

Ellos son exclusivos y excluyentes, y deberían crear los incentivos a partir de esto, no con beneficios que van a cargar a los demás costarricenses. ¿Qué argumento vamos a tener con otros sectores? ¿Con otros trabajadores, como los mismos policías? ¿Acaso a los policías se les reconoce algo por su peligrosidad? Se les reconoce en sus salarios, pero no en su pensión. No, no debería reconocerse, por una simple razón: porque, al final del día, esta sociedad lo que quiere es tener una pensión que esté acorde con las cotizaciones que se hicieron. Y cada quien puede tener una pensión adicional si quiere cotizar más al ROP, o si quiere tener un fondo de pensión individual. Eso es lo que deberíamos tener.

¿Y cómo imaginarse hoy a un agente que hace allanamientos con 64 años enfrentándose a semejante reto físico? El desgaste que tienen a lo largo de su vida, evidentemente, no es el mismo que el de una persona que estuvo en un escritorio toda su vida.

Yo creo que cada quien escoge el trabajo que quiere hacer. Y ese trabajo tiene una serie de consecuencias. Probablemente, va a tener oportunidad de cambiarse de puesto. Y, conforme ya no tenga las condiciones para hacer ciertas actividades, probablemente se moverá a otro lado. La pregunta es: ¿vamos a hacer algo particular para un grupo? Eso es lo injusto.

Y, además, le voy a decir algo que es bien complicado desde el punto de vista práctico: ese argumento que usted dice no tiene ningún asidero. ¿Usted sabe cuál es la esperanza de vida saludable en este país? 78 años. La gente va a llegar saludable a los 78 años.

¿Usted cree que a los 78 alguien podría hacer un allanamiento?

Por supuesto que sí. ¿Acaso existen ahora todas las cosas físicas? ¿No existen robots, no existen drones, no existen una serie de elementos que puedan beneficiarlo? ¿O acaso es un problema? Desde el punto de vista práctico, yo creo que hay que ser justos, muy justos, porque de lo que estamos hablando no es de la actividad de ellos, es a quién le corresponde pagar un beneficio.

Y es que es muy bonito decirlo, porque para uno puede ser muy útil, puede ser muy reconfortante o, eventualmente, puede significar un reconocimiento. La pregunta es: ¿quién lo paga? ¿Son los costarricenses que apenas salen adelante? ¿O son los costarricenses que tienen una empresa y se ven afectados porque deben pagar impuestos para cubrir unos beneficios que no se pueden quitar?

Porque el problema más grave de esto es que, cuando no alcance la plata, ¿sabe qué? La van a tener que poner todos. Eso es lo que no se dice. Aquí llegamos y usamos el argumento de que “nos protegen”. Sí, claro. Pero también nos protegen los médicos, también nos protegen los bomberos, también nos protege la policía.

¿Cuál es la diferencia?

Que reciben pago de horas extras.

No, señora. ¿Cómo va a ser? Entonces, páguenles horas extras, pero no les den un beneficio que van a tener toda su vida. Yo estoy de acuerdo con el salario: págueles de acuerdo con lo que corresponde. Tienen un salario; están ahí porque tienen un salario.

Y si se van a ir, entonces usted tiene que tomar una decisión en relación con el salario, pero no le puede dar algo que no se le está dando a ningún otro costarricense. No le puede dar algo que, al final del día, no lo termina pagando él ni lo termina pagando el Poder Judicial, porque al final del día el presupuesto de la República financia al Poder Judicial. Y eso es lo que no se vale.

Ese fondo que está ahí está desfinanciado y tuvo que intervenir la Asamblea Legislativa y el Gobierno en una reforma que permitiera ajustarlo. ¿Y entonces qué hicieron? Le ajustaron la pensión. ¿Ustedes saben cuál es la pensión mínima del Poder Judicial? Cuatro millones de colones. ¿Y saben cuál es la pensión máxima del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte? Un millón setecientos mil colones, más o menos. ¿Es justo eso? Creo que esa es la discusión importante.

No es si yo le doy o no le doy algo a un agente del Organismo de Investigación Judicial, a alguien que anda con una pistola. Pero los de la oficina también pueden estar con una pistola, y entonces reciben el beneficio. Entonces yo me pregunto: ¿qué tipo de Costa Rica queremos hacer? ¿Una en donde haya alguien que gana mucho y vive bien, mientras otros deben soportar las consecuencias de esos privilegios?

¿Una salida para usted sería entonces reconfigurar esas jornadas extensas que ellos tienen?

Por supuesto, y lo pueden hacer. Ellos están excluidos del régimen de empleo público. Ellos dijeron que todos sus funcionarios son “exclusivos y excluyentes”. Entonces, ellos definen sus jornadas, se organizan internamente. Yo creo que, desde el punto de vista práctico, eso es lo correcto. Pero eso no significa que haya que darles un beneficio que van a disfrutar por muchos más años. Ese es el punto.

¿El Ejecutivo tampoco estaría de acuerdo con ser inclusivo y que sea una medida que, bueno, si se aplica a la OIJ, se extienda a todas las policías?

No, porque precisamente el problema entonces sería que ya no solo estaríamos hablando de los agentes de la OIJ, sino de aproximadamente 16 mil policías más y otro grupo de personas. ¿Sabe cuánto le costaría eso al país? ¿Ustedes están dispuestos a pagarlo? Esa es la pregunta que hay que hacer.



¿Y ante la posibilidad de un resello por parte de la Asamblea Legislativa, cómo lo toman?

Mire, es el ejercicio de la democracia, ¿verdad? Una democracia representativa. A mí realmente me preocuparía que un diputado, un diputado que yo elegí, esté dispuesto a crear prebendas para grupos específicos. Este país tiene que ser más justo, no menos justo.