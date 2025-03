Ministra considera que especialistas deberían formarse también en hospitales privados

Desde el mes de noviembre, el país ha enfrentado una crisis importante por la salida de médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Algunos se fueron para poder ser recontratados bajo el salario global, el cual les brinda un retribución mayor.

Otros tomaron la decisión por insatisfacciones de larga data, relacionadas con jornadas de trabajo que consideran inviables, ausencia de incentivos y condiciones no idóneas de trabajo.



Al respecto del tema, conversamos con la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive, quien brindó a Teletica.com una detallada entrevista.Puede leerla a continuación.

¿Cuál es el nivel de crisis que estamos enfrentando con relación a la ausencia, carencia y salida de especialistas?



Vea, los atractivos que también tiene Canadá y otros países en donde se brindan visas o políticas migratorias especiales para personal profesional en determinadas ramas; de ahí que Costa Rica se quedó rezagadísima. No hemos podido generar ni una ley, ni incentivos, ni tampoco un cambio en la mentalidad desde el Colegio de Médicos y Cirujanos para poder tener atractores a nivel país que de alguna forma afiancen esta política que tienen otras latitudes. Tenemos una excelente formación en el país, pero una capacidad instalada limitada. Y tampoco tenemos, de alguna forma, un plan de recurso humano en salud, que hasta que yo llegué aquí ya se oficializó y obviamente como todo plan dura cinco años en generar una estructura de todo el mapeo. Ya tenemos la estructura, pero tenemos que empezar a construir y digamos que eso dura tiempo, no es de la noche a la mañana.

Independientemente de eso, requerimos leyes y políticas que de alguna forma afiancen el recurso humano y la institución. En este caso, Caja Costarricense de Seguridad Social requiere políticas de alguna medida de atracción y retención de este talento humano. Pero igual, si usted se da cuenta, por la construcción, la infraestructura, el equipamiento y la capacidad instalada existente no damos con el recurso humano que está generando y ahí es donde tenemos que, de alguna forma, responder y en tiempo real, porque si estamos dependiendo de que las personas hagan tiempo extraordinario y en este país a nadie se le obliga a trabajar más del horario ordinario, ¿a qué estamos supeditados? A eso estamos supeditados, la prestadora más grande de salud en nuestra población. Y ahí es donde tenemos que barajar otras opciones, pero la prestación del servicio solo la va a poder brindar este recurso humano.

¿O sea, la crisis se ha agravado por una inacción por parte de la Caja?

Yo creo que la crisis está agravada desde la inacción de gobiernos anteriores, que no han generado políticas adecuadas para poder tener el recurso humano necesario y las leyes que puedan brindar respuesta a las necesidades del país. Esto no es nuevo y se lo dice alguien que tiene 12 años de conocer la Caja desde adentro. Ahí es donde creo que le estamos brindando otro tipo de respuestas y alternativas en una declaratoria de emergencia, pero que no se toman. ¿Por qué? Es la pregunta.

Específicamente hablando de esos médicos que necesitaban renunciar, dejar ese mes para poder ser reincorporados bajo el salario global. Usted dijo que eso podía ser considerado como fraude de ley. ¿Por qué sería un fraude de ley considerando que esas fueron las reglas de la institución? En el sentido de que para poder reincorporarse hay que dejar un mes para poder hacerlo de nuevo.

Si usted pretende reiniciar, tiene que haber un concurso, tiene que mediar un concurso. ¿Qué quiere decir esto? El lugar a donde de alguna forma hay una necesidad, tiene que sacar esa plaza de concurso y toda la población, que de alguna manera sean las personas que son elegibles dentro de la institución o fuera de la institución, saber de ese concurso y poder optar por él. Y si de alguna manera alguien puede optar y llena los requisitos, bueno, vamos a ver cuál es el más idóneo para poder ocupar ese puesto. Esa es la forma para poder no solamente salir, sino reincorporarse.

¿Cuál fue el problema en este caso? Tuvimos denuncias anónimas y otras no tan anónimas, que estaban de alguna forma para poder salir del salario tradicional e irse al salario global, generando un espacio de un mes y luego siendo recontratados en la misma plaza sin mediar concurso. Yo les dije a los colegas: perfectamente pueden salir, no hay ningún problema, nadie está amarrado a ningún lugar para trabajar. En este país creo que se abolió la esclavitud, ¿verdad? Que yo no recuerdo ni siquiera la esclavitud. De ahí que yo necesito que todos tengan el conocimiento de cuál es el procedimiento adecuado.

¿Volver a concursar?

Exactamente. Si usted vuelve a concursar y por algún motivo no hay nadie que quiera esa misma plaza y usted vuelve a caer ahí, usted tiene más bien la tranquilidad de que se hizo todo el procedimiento y nadie luego le va a apelar esa plaza. Pero si no se hizo el procedimiento adecuado, pueden generar problemas.

¿Cuáles cree usted son las estrategias que debería seguir el país para incentivar que más especialistas que se quieran formar? ¿Qué cambio debería desde su punto de vista hacerla en ser el país en esa línea?

Vea, el país y sobre todo el Ministerio de Salud, en ese momento, estamos incentivando lo que es la digitalización. Tenemos ya una dirección de transformación y salud digital que es completamente nueva y justamente pretende, de alguna manera, normar todo lo que son los procesos que ya antes dependían del ser humano y que ahora perfectamente los podemos facilitar por medio de una aplicación, un test, un equipamiento determinado y así, de alguna forma, disminuir el impacto que puede tener la prestación directa de un personal en salud y que se pueda apoyar y así optimizar ese tiempo. Eso lo está haciendo el resto del mundo. Nosotros también vamos en esa línea.

Dos, el plan de recurso humano en salud, que alinea de alguna manera la visión de todo el recurso en salud del país para poderlo tener mapeado. Y esto conlleva un instrumento en donde ya tenemos contabilizados inicialmente al personal de la Caja y ahí vamos sumando al resto del país. ¿Con qué fin? ¿Cómo vamos a tomar decisiones adecuadas si no sabemos con qué contamos?

Siguiente, ¿cuáles son también ciertas estrategias que podemos tener en cuanto a formación? ¿Cuál es la capacidad instalada del país para formar recurso humano? Sabemos que la Caja ha sido el ente formador tradicionalmente, porque ahí se encuentra toda la patología o todas las enfermedades o todo lo que de alguna manera necesita uno aprender para poder ir a desempeñar una la mejor labor. Pero esto depende de un docente que también trabaja que, por estar en docencia, también disminuye la cantidad de horas en la prestación del servicio y requiere de pacientes y un espacio físico que no es ilimitado y esto hace que tengamos una capacidad instalada limitada.

La apertura de nuevos posgrados en otras instalaciones es una buena estrategia, pero lo que hay que ver que al fin y al cabo puede resultar siendo, digamos, un poco contradictorio es que se aperturen otras universidades, pero que siga siendo la Caja Costarricense el lugar de formación. Entonces lo que tenemos es muchas universidades, pero tenemos la misma capacidad instalada de formación.

¿Se puede considerar la alternativa que la formación de posgrado se dé entonces en otros centros, incluso privados?

Claro, hay en otros lugares, pero lo que hay que ver es la currícula y sobre todo las habilidades que usted tenga que adquirir y que en ese lugar se las vayan a brindar.

Una estrategia adecuada, la descentralización de lo que son las especialidades. El arraigo hace que el especialista permanezca en el lugar por toda la vida. Ese arraigo se logra si usted logra formar a ese especialista en el lugar en donde futuramente va a prestar la atención.

Otra estrategia también: a todos los médicos de alguna forma nos gusta aprender más e investigar y ese incentivo a veces no se da o no se brinda, digamos, en todos los lugares o definitivamente no se brinda.

Ahora también podemos tener estrategias más de índole educativa, ¿en qué aspecto? Digamos que cuando uno sale, no solamente tiene que hacer para poder ingresar al internado, un examen. Después de ahí usted se regresa y le dicen, "Bueno, perfectamente, si usted quiere acceder a una especialidad, tiene que hacer un examen". Ese examen es general. Y después de pasar ese examen, tiene que irse al específico. En el resto del mundo, normalmente se hace un examen porque usted va a ir a estudiar para hacerse especialista. Pero aquí usted pretende que casi que uno se sepa la materia de la especialidad para poder usted optar por esa especialidad. Y también hay ciertos componentes, a veces subjetivos, de esa valoración, que hacen que no sea atractivo el ir por determinadas especialidades.

De ahí que, generando un examen único para valorar a todas estas personas y agarrándolos como hacen en otros países con el MIR, por decir así en España y que aplica para la Unión Europea o con los boards de Estados Unidos, aplican de alguna forma un examen y con las notas entonces usted dice: "Bueno, yo alcancé suficiente nota para esta especialidad que es la que quiero en este hospital". Perfecto, me "bookeo"; pero si no, entonces usted opta por otra especialidad o espera y hace otro examen. Pero es un único examen para el cual usted se prepara. Esa validación, no solamente genera que usted tenga los conocimientos mínimos para poder entrar a una especialidad, sino también un mayor atractivo para que usted por sus notas y sus capacidades en temas generales que es lo que le tienen que usted probar como médico general, puede optar por una especialidad.

Otra es poder generar en este mapeo de necesidades la validación de formación en el extranjero cuando no hay un ente formador acá. Y le voy a poner el ejemplo de formaciones que no existen en este país. Por ejemplo, Alergología. Es una que no hay una cátedra, hay Dermatología y Alergología, pero Alergología propiamente no se da en este país. Entonces muchos se forman en Inglaterra u otros países. Física Nuclear es uno que no se forma en este país, hay que formarlo en otros países.

Es como yo, graduada de la UCR que de alguna forma estudié una Ingeniería. ¿Usted sabía que ese título de Ingeniería es validado en más de 20 países a nivel del mundo? No necesito de alguna forma hacer un examen, porque el prestigio de la universidad hace que automáticamente yo pueda optar por ingresar a trabajar.

Pues eso no sucede para otras universidades, en el mundo de Medicina a nuestro país, a todos, se les exige un examen. Puede de ser de Harvard que usted tiene que venir aquí a hacer el mismo examen que si se hubiese graduado de la Universidad Patitos S.A. Eso no es ir con el mundo. Eso no es comportarse como un país OCDE.

Entonces, hay muchas cosas que podemos mejorar, pero desafortunadamente ya trascienden la parte legal y también a la visión de un Colegio de Médicos que quiera realmente apoyar y aportar a Costa Rica y no que se convierta en defensor de un gremio.

Hay médicos especialistas que están en un centro privado y que podrían aportar con un porcentaje de su tiempo. ¿Qué piensa usted sobre eso?

La flexibilidad de horarios puede ser perfectamente una herramienta, pero habría que ver también cuál es la garantía de que lo que usted esté brindando se pueda medir y que ese tiempo realmente sea algo que impacte positivamente al servicio y no que de alguna manera genere un problema y le voy a dar el ejemplo. Si usted es un único especialista en algo que maneja muy poquito y usted dice: "Yo abro aquí 2 horas por semana". Y usted dice: "Perfecto, 2 horas por semana". Y si usted en esa localidad tiene cualquier cantidad de esa patología que se va a brindar 2 horas por semana, ¿qué genera usted automáticamente? Lista de espera. Y la red de servicios le va a derivar a usted automáticamente, todo porque usted dice: "Ya tengo un especialista que me resuelva eso ahí.

¿Generé una solución o generé un problema? Entonces, en administración hay muchas variables que ver. Muchas veces por un instrumentista no se puede operar. Usted puede tener el ginecólogo, pero si usted no tiene el anestesiólogo, para de contar. O sea, hay un equipo de trabajo que tiene que estar habilitado para prestar el servicio. Entonces, si no se cambia ese concepto de equipo de trabajo y se hacen las valoraciones de la capacidad instalada, igual seguimos jugando chapitas.