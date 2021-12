Mamá de gemelas, quien perdió todo en incendio, aún no tiene casa y una de ellas está en UCI

Heidy Araya conversó con Teletica.com y relató que, por suerte, ella y sus bebés no estaban en la vivienda cuando iniciaron las llamas, el pasado mes de mayo, en su casa ubicada en San Sebastián, San José.



Para ese entonces, Tiffany y Britany tenían 15 días de vida; nacieron prematuras, a las 35 semanas de gestación. Una salió del centro médico dos días después del nacimiento, pero la otra estuvo internada varias semanas más porque los médicos no conseguían que subiera de peso.

Horas antes del incendio, Heydi salió de la vivienda y se fue donde su hermana, a Hatillo, porque tenía la fe de que le dieran de alta a la bebé, que continuaba en el Hospital Nacional de las Mujeres, Adolfo Carit Eva. Esto les salvó la vida, porque cuando las llamas arrasaron con la estructura, a eso de las 2 a. m. de aquel jueves, ellas no estaban.

Miércoles 26 de mayo, día del incendio.

¿Cómo están Tiffany y Britany?



El pasado lunes 13 de diciembre cumplieron siete meses de nacidas.

Actualmente, mi bebita Britany está en Cuidados Intensivos en el Hospital de Niños, ella fue la que nació de segunda y la que estuvo varias semanas en el centro médico por complicaciones de salud.

Primero le dio influenza con bronquitis, un mes después le dio bronconeumonía, luego los médicos me dijeron que por el tubo que tenía le entraron dos bacterias y ahora tiene el síndrome de cimitarra (consiste en un mal drenaje de las venas pulmonares derechas a la vena del corazón) y ahora dicen que tienen que operarla del corazón. Britany ya tiene casi un mes de estar internada.

¿Qué ha sido lo más difícil después del incendio?

Después del incendio lo más difícil fue recuperarnos, pero más a mi mamá porque la casa donde vivíamos era de ella y ha estado muy deprimida por todo lo que ha pasado. Yo lo que le digo es que el tiempo es de Dios y tenemos fe de que las cosas pronto mejorarán.

¿Recibieron ayuda de alguna institución o de alguna persona en particular?

Después del incendio no recibimos ayuda de ninguna institución, solo de algunas personas conocidas que nos ayudaron con varias cosas.

Empezar desde cero con esa propiedad también ha sido complicado: ahora le dicen a mi mamá que, para construir la casa, tiene que sacar todos los nuevos permisos. Pero esos permisos son caros y ella quedó solo con las chancletas y la bata que tenía puestas ese día; ahora todo es plata y no podemos, pero vamos día a día con lo que se pueda.

¿Tiene trabajo estable o recibe ayuda económica externa?

Yo trabajo en un restaurante de mariscos y ahorita no estoy laborando porque tengo una licencia de maternidad de cuido. Lo peor es que pasé casi todo el año incapacitada y me llegó muy poco de aguinaldo.

Esto es algo muy duro y esperamos pronto ver la luz.

¿Qué es lo que más quiere para esta Navidad?

Lo único que quiero es tener a mi bebita aquí conmigo y que esté bien de salud porque ya hemos sufrido mucho y no mejora.

Así quedó la casa de Heydi Araya y su familia tras el incendio.

¿Dónde viven actualmente?

Ahorita estamos alquilando una casa pequeña en Higuito de Desamparados. Aquí vivo con mi mamá, mi hija de 10 años, mi hijo de 21 y con la otra gemelita (Tiffany).

¿Necesita algo en especial para las gemelas?

Nosotros necesitamos muchos pañales porque ya no tengo y hasta ahorita se me están gastando los que me dieron las personas que nos ayudaron después del incendio. Ellas usan pañales etapa 2 y 3, también leche Enfamil 2 y tollas húmedas, porque esto es lo que más se gasta.

¿Saben qué o quién provocó el incendio?

Estamos seguros de que fue un primo el que quemó la casa porque muchas veces él se metía en la parte de abajo a consumir drogas porque es un indigente y, de hecho, ahora vive ahí en un rincón de lo que quedó en la casa. Siempre llamamos a la policía pero él vuelve.

Si usted quiere brindarles una ayuda o donación, puede hacerlo vía SINPE Móvil a los teléfonos 8498-5943 / 8951-2914.



