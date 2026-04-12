Los Ángeles Azules tras volver a Costa Rica: “Nos da mucho gusto estar aquí”

Este domingo, el Festival Transitarte 2026 tendrá su gran cierre en el Parque Metropolitano La Sabana con la presentación de Los Ángeles Azules, quienes regresan a Costa Rica tras más de un año sin encontrarse con su público.

En entrevista con Telenoticias, el fundador del grupo, Elías “Doctor” Mejía, expresó su entusiasmo por volver al país y aseguró que el concierto será una fiesta de cumbia para cantar y bailar junto a los asistentes. “Nos da mucho gusto estar aquí presentes y compartir nuestra música”, afirmó.

Durante la conversación, Mejía habló sobre la colaboración reciente con Ricky Martin, destacando que el tema “Vuelve” ha tenido un impacto mundial y ha recibido mensajes de admiradores desde diferentes partes del planeta. “La gente se merece lo mejor y este tema es para ellos”, comentó.

El músico también reflexionó sobre el reto de las colaboraciones, señalando que lo importante es mantener la esencia de la cumbia en cada proyecto. Con más de una década de colaboraciones, aseguró que todas han sido valiosas y que el sello de Los Ángeles Azules siempre está presente.

Finalmente, Mejía adelantó que el futuro del grupo también se proyecta en la nueva generación, con la participación de su hija Danaí Mejía y su hijo Elías, quienes ya comienzan a abrirse camino en la música. El cierre de Transitarte promete ser un espectáculo inolvidable con la cumbia de Ixtapalapa para Costa Rica.