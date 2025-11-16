Listas de espera y acceso a medicamentos serán temas claves en conversatorio con candidatos presidenciales

La Cámara Costarricense de la Salud anunció la realización de EXPOMED 2025, un evento que este año adquiere especial relevancia al celebrarse en pleno proceso electoral y al incluir un conversatorio con los candidatos presidenciales enfocado en el Decálogo Nacional de Salud.

Los aspirantes confirmados son: Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles, Eli Feinzaig, Natalia Díaz y Fabricio Alvarado, quienes presentarán sus propuestas para fortalecer el sistema sanitario y priorizarlo en la agenda nacional.

El evento será transmitido este próximo martes por Teletica.com.





En una entrevista con Teletica.com, el director ejecutivo de la Cámara, Massimo Manzi, destacó que EXPOMED es el foro anual de salud más esperado tanto por el sector público como privado. Cada noviembre, explicó, el ecosistema sanitario se reúne para debatir los principales retos y tendencias, que este año tendrán también una dimensión regional.

La edición 2025 se celebrará en conjunto con GIMS, organización líder mundial en salud digital, que desarrollará su propio encuentro centroamericano en paralelo. Esto permitirá a los asistentes conocer y comparar los desafíos y oportunidades de otros países de la región.

Manzi detalló que el conversatorio con los aspirantes no será un debate, sino un espacio de diálogo estructurado en torno al Decálogo Nacional de Salud. Debido al tiempo disponible, se priorizarán tres temas clave: listas de espera, articulación público-privada y acceso a medicamentos y terapias, todos considerados urgencias históricas del sistema.﻿





Sobre las listas de espera, el médico afirmó que “no requieren más diagnósticos, sino acción inmediata”, y aseguró que el decálogo pretende brindar insumos técnicos para que el próximo gobierno pueda ejecutar soluciones desde los primeros 100 días. En esa misma línea, insistió en el rol que puede jugar el sector privado en la formulación e implementación de políticas públicas.

"El tercer eje, el acceso a medicamentos, será abordado desde la perspectiva del usuario y del costo creciente de los tratamientos. La Cámara espera escuchar propuestas concretas para bajar precios y mejorar la disponibilidad en ambos sectores", dijo.

Además de los candidatos, EXPOMED contará con un panel de especialistas institucionales que abordarán temas como el uso de inteligencia artificial para mejorar el acceso, la interoperabilidad de sistemas de salud y la necesidad de que los pacientes puedan recibir atención más cerca de sus hogares.

"Estas discusiones complementarán el intercambio con los aspirantes y brindarán insumos a los equipos técnicos de cada partido. Sobre el seguimiento de acuerdos, la Cámara mantendrá un monitoreo constante desde el 18 de noviembre hasta la jornada electoral y más allá, independientemente de si hay segunda ronda. También confirmó que buscarán trabajar con todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa", indicó.





Uno de los puntos más sensibles del decálogo es la rectoría en salud. Para la Cámara, el próximo gobierno debe designar una autoridad fuerte y empoderada en el Ministerio de Salud, capaz de liderar y coordinar a todos los actores del sistema.

"Hay dos desafíos principales del sistema de salud costarricense: el acceso oportuno, pese a que existe cobertura universal, y la sostenibilidad financiera, presionada por la informalidad, el envejecimiento poblacional y el aumento de los costos de atención.

"Invito a la ciudadanía a conectarse a la transmisión especial de Teletica.com y a participar activamente en un proceso que toca la principal preocupación de las familias: la salud. Hay demasiados costarricenses esperando cirugías o enfrentando costos elevados en medicamentos; por eso, varias de las propuestas del decálogo deberían ejecutarse pronto”, concluyó.