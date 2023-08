La mamá que dio a luz con muerte neurológica y la abuela que asumió el rol de madre

Por Eric Corrales | 13 de agosto de 2023, 9:44 AM

Era el año 2016, toda Costa Rica fue testigo del nacimiento del llamado “niño milagro”.

Deylan Isaac Guillen Calderón, es un niño prematuro que nació del cuerpo de su madre fallecida, a quien los médicos del Hospital de Cartago mantuvieron conectada a máquinas por casi dos meses tras sufrir muerte neurológica, para que el bebé pudiera crecer en su vientre y salvarle la vida.

En medio del dolor de perder a su hija y la alegría del nacimiento de su nieto, doña Yolanda Calderón se armó de valor y fortaleza para enfrentar la dura pérdida y, a su vez, volver a tomar el reto de convertirse en madre, 22 años después de criar a su última hija.

Han pasado siete años desde entonces y esta mujer ejemplar decidió abrir de nuevo su corazón y compartir su historia de vida con Teletica.com en este Día de las Madres, sirviendo de ejemplo para muchas mujeres y demostrando que “el poder del amor supera cualquier dolor”, como lo describe ella.

El nacimiento del pequeño Deylan fue considerado por los médicos, en aquel entonces, como un caso sumamente extraño, “no hay muchos publicados en la literatura mundial y de los pocos que hay publicados, solo menos de la mitad han logrado llegar a un embarazo viable para que pueda vivir, dándolo soporte vital a la madre con muerte neurológica para lograr que dentro de su cuerpo pueda crecer el bebé con las condiciones mínimas para sobrevivir”, fue la explicación que brindó el especialista Rafael Mora a los medios.

Deylan nació de cinco meses y medio.

Han pasado siete años, ¿Cómo ha sido la vida del pequeño?

Nos ha ido muy bien gracias a Dios, hasta el momento, el rol normal de una madre, hay altas y bajas, él está muy bien, cursa el segundo de escuela con notas muy buenas, ha sido un chico muy inteligente, ha desarrollado esa mentalidad normal, como un niño cualquiera y no un niño prematuro.

Mi esposo y yo estamos pendientes de él, le damos todo lo que necesita, a pesar de que hemos tratado de que el IMAS nos dé una bequita, incluso con documentos del PANI, pero no lo hemos logrado, entonces acá con el salario de mi esposo que es chofer de una fábrica de Caballo Blanco es que salimos adelante. Yo soy ama de casa y me dedico de lleno a él, pero te cuento que es muy inteligente, ya sabe leer y todo.

¿Cuánto tiempo pasó su hija sin vida, solo conectada a las máquinas?

Mi hija murió de complicaciones a causa de una neumonía. Él nació de cinco meses y dos semanas, muy prematuro, mi hija estuvo sin vida, solo conectada a máquinas, por mes y medio, para darle vida al niño. Luego de que nació, Deylan estuvo internado mes y medio, por peso más que todo, pero no necesitó ni oxígeno ni nada.

Nosotros tenemos tres varones y ella era la única mujer y la menor. Fue muy duro, son sentimientos encontrados, la tristeza y a la vez la alegría, pero había que aceptarlo así, Dios lo hizo así porque sabía que lo podíamos enfrentar.

Raquel tenía 22 años cuando falleció.

¿El pequeño ya sabe la verdad de su historia?

Fue algo inesperado, porque él un día en la tarde me preguntó que si yo lo tuve en la pancita, entonces yo no sabía ni qué decirle, lo pensé para responderle, luego le conté que no, le dije que Raquel fue la mamá y que ella lo tuvo en la pancita, que murió por una enfermedad, fue cuando comenzó poco a poco a conocer la verdad, le enseñé fotos de la mamá de él, pero viera que lo asimiló muy bien, muy normal, lo comprendió rápido, eso fue a los seis años, entrando a primer grado.

Yo me imagino que él comenzó a observar que los compañeritos llegaban con sus mamás, y a él la maestra le decía, ahí está su abuelita, entonces me imagino que por ahí empezó el proceso para él comenzar a preguntar.

Él ahorita tiene otro hermanito de 14 años y otro de 10, pero este último vive con el papá en Turrialba, entonces no se ven. Nosotros acá le damos todo el amor que necesita.

Yo a él le digo, usted es el niño milagro de Costa Rica, porque acá una reportera de Cartago hizo un estudio que de 13 mamás que tuvieron muerte neurológica embarazadas, solo uno vivió, que es Deylan, todos los demás habían fallecido con la madre.

Yo ahí tengo periódicos y una cápsula con la historia de él, yo le cuento a él, porque en la Caja le hicieron un homenaje.

Aparte de la ropita de prematuro que le enseño y él no cree, piensa que es de un muñeco, de lo pequeño que era.

Usted contó que Raquel sabía que iba a morir, ¿Cómo fue ese proceso?

Un día en la tarde yo me despedí de ella para venir a dormir a la casa y ella me dijo: “mami me los cuida junticos, que nadie me los separe, me los cuida bien”, claro yo de una vez le dije que por qué me decía eso, jamás pensamos que se me iba a morir, yo le decía que tranquila, que nada iba a pasar, ella me dio un beso en la frente, yo le eché la bendición y me vine llorando en el bus porque fue muy extraño. Para las 2 a. m. nos llamaron del hospital que fuéramos porque ella estaba muy grave y ese mismo día falleció.

Según relata doña Yolanda, su esposo es uno de los más emocionados con Deylan

¿Usted tuvo que atenderla cuando ya estaba con muerte neurológica?

Sí, ella tenía cuatro meses y dos semanas de embarazo, todo fue muy rápido, y lo más duro fue después también, ya ella estaba fallecida y yo tenía que ir a bañarla todos los días al hospital, en la mañana y en la noche, para que no se le hicieran ampollas en el cuerpo, la lavamos con crema.

Ese sentimiento como madre y mujer, por un lado, el dolor, y por el otro saber que venía un bebé en camino, que tenías que hacerte cargo.

Es muy duro, es muy duro saber que yo llegaba al hospital y ella estaba prácticamente dormida, yo llegaba y le hablaba, le preguntaba cómo había amanecido, cómo había pasado la noche.

Las enfermeras se me quedaban viendo nada más, me decían: “Yolanda, qué ánimo el suyo, me convence el ánimo”, porque yo llegaba y le hablaba como si estuviera despierta, en la noche igual, me venía y le echaba la bendición, a mí los doctores me decías que es que me agarré tanto de la mano de Dios que se quedaron asustados.

¿Qué mensaje le podría dar a otras madres con su ejemplo?

El mensaje es que quieran mucho a los hijos, que todos los días los bendigan como un día normal, porque uno no sabe si mañana van a seguir con uno, que los quieran mucho.

El secreto para encaminar a un hijo por el camino del bien. Primero que todo la educación, pero es un proceso difícil, porque imagínese que ya mi hija tenía 22 años y yo volví a empezar desde cero, ella era la menor.

A mi marido se la da mucho más que a mí, yo hablo normal y la recuerdo, pero mi marido llora, pero él es muy emocionado con Dylan. Así que quieran a sus hijos como si fuese el último día que los ven.

Deylan tiene siete años y ya sabe leer y escribir.

¿Qué le decían los médicos del caso?

Muchos estaban asombrados, pero yo me peleaba mucho con un doctor que decía que no creía en los milagros, pero yo le decía que sí, que claro, que ella tenía un milagro en el estómago, pero él decía que no, que si en tres días con el antibiótico y los químicos que le ponían el bebé estaba bien, era un regalo, pero yo le decía que no era un regalo, era un milagro.

Todos los antibióticos y todo lo que le ponían a ella se fue alargando y el doctor dijo que si dura más de ocho días es un proceso, pero yo le volvía a insistir que no, que si ocurría era un milagro.

Ahhhh, pero en la primera conferencia en el hospital de Cartago con todos los medios, el doctor con el que yo peleaba fue el primero que dijo: “el bebé milagro de Costa Rica”, cuando terminó la conferencia yo me fui detrás de él, y le pregunté: “¿Doctor qué fue lo que dijo usted en la conferencia?, ¿Qué fue lo que dijo?”. Entonces mee decía: “no sé doña Yolanda yo hablé tantas cosas”, yo le dije: “usted dijo el bebé milagro de Costa Rica y usted no cree en milagros”, él no dijo nada más, se volvió, se echó una risa y me abrazó, porque prácticamente tanta cosa que le inyectaron a Raquel, era de que él hubiera nacido con algún problema, pero no, él es un niño normal, súper inteligente, no le digo que está en segundo y nada le cuesta.

¿Cómo fue el día que nació Deylan?

Bueno, al mes en el vientre ya era un niño viable, no podían provocarle un aborto porque se había desarrollado bien, entonces decían que no podían, ya cuando le dio neumonía fue cuando decidieron operarla, cuando se puso mal, nosotros luego firmamos para desconectarla y que le sacaran al bebé, una vez que ya se había desarrollado.

Ese fue un día fatal porque diay, una alegría y a la vez una tristeza, lo sacaron a él y la doctora nos lo enseñó por la ventana, todo el mundo contento, había varios medios de prensa, todos contentos; pero a los 15 minutos me pasaron a Raquel ya envuelta en sábanas, fue algo terrible.

Pero como le digo, después de la alegría hay una tristeza.

Deylan un milagro, con tanto antibiótico el doctor me decía a mí que teníamos que esperar a ver porque eso afectaba mucho al feto, pero ningún químico le afectó, es completamente normal e inteligente.

¿Es el amor la clave?

El amor es la clave, prácticamente que sí, después de 22 años, pero el consejo que yo doy es que quieran mucho a los hijos, que los abracen como si fueran el último día, bendíganlos siempre, todos los días.