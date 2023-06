La depresión posparto también afecta a los hombres

Cuando estamos cansados físicamente no queremos que nadie nos hable, lo único que queremos es dormir, entonces el tener que cumplir un rol, porque ya de por sí me toca y claramente lo hago por amor, pero el amor me llega hasta donde el cansancio me deje.

Mucho, aunque las estadísticas no nos hablan directamente, que sea equitativo, se habla de que es mayor la estadística en mujeres y es porque hay menos diagnosticados por la doble moral en la sociedad y la cultura, que nos dice que los hombres tenemos que ser fuertes, que los hombres no lloran y no pueden mostrar sus emociones.

Puede afectar mucho lo que es la relación tanto con su pareja como con el bebé, porque al ver que el foco de atención ya es hacia el bebé, inconscientemente se genera una cierta competencia, que ya no veo a mi hijo como un objeto de amor, sino que puedo llegar a ver como un objeto de competencia. E incluso de incomodidad porque llora mucho, entonces no me deja descansar, no me deja, no me deja intimidar con mi esposa, porque cuando quiero estar con mi esposa resulta que ella está tan inmersa con el bebé que ya no quiere nada conmigo de momento.