Juliana Rodríguez: "Por salud mental no podría ver ni siquiera la inauguración de Tokio"

La boxeadora costarricense Juliana Rodríguez lamenta que entes nacionales le negaran esta semana la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, justas a las que fue invitada por parte del Comité Olímpico Internacional (COI).



Tras apagarse el sueño de estar en Tokio, la pugilista conversó con Teletica.com para sacar las conclusiones de este ciclo olímpico que acaba de manera negativa para ella.

La oriunda de Desamparados no comprende la manera en que se gestionó su clasificación a Tokio pese a que su paso al boxeo profesional no le impidiera sumarse a la delegación costarricense.

Tras el descarte de Rodríguez por parte de la Asociación Costarricense de Boxeo (Acobox) y el Comité Olímpico Nacional (CON), serán solo 12 los representantes ticos en Tokio.

¿Cómo se enteró de que negaron su boleto olímpico?

Me enteré por medio de redes sociales que se había declinado mi participación en los Juegos Olímpicos y de inmediato traté de comunicarme con el CON y Acobox. El presidente de Acobox, Rafael Vega, me confirma que había un boleto para mí, sin embargo, decidieron desistir de mi participación por la razón de que me pasé a profesional entonces para ellos ya yo no era una atleta olímpica.

Al ser por ranking mundial yo estaba cuarta y se lo cedieron a una boxeadora salvadoreña que era quinta. Ya se hizo oficial y no se puede hacer nada más. El proceso para tomar esta decisión fue muy negligente y confuso.

Esta información no habría salido a la luz si yo misma no me entero, ellos todo lo tuvieron por debajo, a escondidas, nunca lo hicieron público.

Quiero dejar en claro que Costa Rica sí tenía una representante en boxeo y ellos simplemente lo dejaron pasar y tacharon mi nombre del deporte costarricense.

¿Cuál fue su primera impresión al enterarse?

Siento mucha tristeza, decepción por parte de las entidades que se supone ayudan a promover el deporte en nuestro país, que están en pro de los atletas, me demostraron que no lo hicieron conmigo y no hubo igualdad de condiciones para todos. Es un golpe muy bajo para mí cerrar mi carrera olímpica de manera grotesca y un poco dramática, ya que asistir a unas Olimpiadas es el sueño de todo atleta, yo trabajé por eso 10 años e injustamente decidieron decir que no por razones realmente ilógicas.

Tengo las pruebas de que asistí a los entrenamientos, de que solicité formalmente entrenar por mis propios medios. Pasarme a profesional no me quitaba el derecho de tomar el pase a los Juegos Olímpicos, ya que tengo menos de diez peleas. Me tomó por sorpresa y me deja un sinsabor lo que es el deporte olímpico.

Días después tuvo una reunión con el presidente de CON, Henry Núñez, ¿qué razones le dio de dicha decisión?

En la primera parte de la reunión don Henry nos pidió exponer por qué estábamos encasillando al CON en la misma situación de Acobox, algo que para mí es bastante obvio, ya que Acobox me negó la asistencia y ellos terminaron de corroborar esa declinación, entonces creo que ambas partes tienen responsabilidad.

Le dije que al menos esperaba que me informaran de la plaza y me dijo que ellos no tenían por qué informarle al atleta lo que estaba pasando, lo cual me deja mucho que pensar porque era un documento que tenía mi nombre y cédula. Sin embargo, me dijeron que no estaba en manos de ellos sino de Acobox.

Además, me dijo que ellos no trabajan en pro de invitaciones sino solo de clasificaciones, pero, por qué negarle al país la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos, si hace 30 años no se logra en boxeo.

También me dijo que qué lástima todos los años que se invirtieron en mi carrera para que al final me pasara a profesional, aunque todo ese dinero se retribuyera con medallas que ellos mismos anunciaban en sus redes personales y las páginas de las mismas entidades.

Su defensa fue mi asistencia, la cual cerró con un 75% de los entrenamientos de los últimos cinco meses. La reunión terminó siendo dime que te diré y nadie cedía por que para ellos era toda mi responsabilidad por pasarme a profesional y debía aceptar las consecuencias.

¿Se arrepiente de alguna decisión tomada a nivel personal?

El único detalle o error fue el no avisar que me había retirado de las instalaciones del CON por algo que me sobrepasaba, un tema psicológico, ya que les había comentado que no me sentía segura entrenando en el ambiente que tanto don Henry como Acobox estaban formando a mi alrededor. Sin embargo, a la semana siguiente yo me presenté a su oficina (Henry Núñez) a explicarle las razones, a decirle lo que estaba pasando y contarle mi situación personal, algo que me dijo que entendía y aceptaba que yo entrenara por mi cuenta, y ahora utiliza esa misma reunión en abril para como excusa de ellos en cuanto a mis ausencias.

¿Qué conclusiones saca de toda esta situación? ¿Hay algo positivo?

Es decepcionante c0mo se maneja el deporte en Costa Rica, cómo está manejando Rafael Vega la Acobox. Me duele que esto que para mí es una traición, venga de ellos, ya que en el momento en que estaba en Tokio no me apoyaron, no había nada que me impidiera ir a Tokio.

Positivo es que los 10 años de trabajo no fueron a la basura, no se quedaron en un quizás, sino fue un sueño que se hizo realidad para una entidad internacional (Comité Olímpico Internacional) y no para las nacionales por desgracia.

El hecho de que ellos me impidieran tocar el ring de Tokio, no me quitará que soy una boxeadora olímpica, de que haya sido llamada para estar en unas olimpiadas, me da la certeza de que sí tenía el nivel para estar ahí y lo vio el COI.

¿Piensa ver los Juegos Olímpicos e incluso los combates de boxeo?

Por salud mental no podría ver ni siquiera la inauguración de Tokio, es algo por lo que soñé toda mi vida, donde me veía y que me frenaran de esa forma, ni siquiera perdiéndolo en el ring sino por terceros es devastador, entonces creo que no veré los combates.

Era mi sueño desde que estaba en la escuela y que en tu propio país te lo quiten es demasiado fuerte, creo que no podría ver a alguien más en mi lugar, simplemente no.

¿Este acontecimiento como lo toma para continuar su carrera como profesional?

Para mi carrera profesional es un plus, me da un impulso. Sé que estoy preparada para competir con las chicas más top en el boxeo profesional y darle un campeonato mundial, porque no pisaré el ring en Tokio, pero sé que lo haré en uno en Las Vegas por un título mundial.