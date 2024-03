Juan Carlos Campos, la mente detrás del exitoso concierto de Luis Miguel

Por Daniel Carmona | 3 de marzo de 2024, 8:00 AM

Juan Carlos Campos, promotor y productor de ONE CR, empresa encargada del concierto de Luis Miguel en el país, y al mismo tiempo, del show “Gato x Liebre”, del cineasta y comediante, Hernán Jiménez, respira agradecido con Dios, su familia y el equipo de trabajo, que por seis meses trabajaron en la planificación de un concierto para más de 50 mil personas y en obtener el récord para un artista nacional en venta de boletos.

Incluso, 17 años después de embarcarse en una aventura en la producción de “experiencias” y no eventos normales, confirma una anécdota con su mentor en la industria, cuando le dijo que: “vos vas a empezar a trabajar en el único medio en el mundo en donde le pagas a alguien para que sea tu jefe”.

Pero que más gratificación le genera, pues los aplausos que recibe el artista una vez finalizado el show, envuelven a todo el equipo que camina bajo una misma consigna, impresa en el corazón de ONE, “Todo se puede”.

Campos habló con Teletica.com una vez finalizada esta temporada con dos eventos que marcaron el corazón de todos los asistentes y con la mirada puesta en sus próximos proyectos, mentalizado en seguir llevando la experiencia del público a otro nivel.

¿Cómo se siente luego del éxito de dos megaeventos como el “Sol de México” y Hernán Jiménez, que hizo 45 presentaciones y tuvo más de 80 mil personas como espectadoras?



Muy contento, agradecido y un poquito cansado, muy agradecido primero con Dios porque salió todo increíble. Es una gran responsabilidad. A veces quizás pasamos por alto, lo que significa hacer un concierto de alrededor de 50.000 personas, con todo lo que conlleva en un país que es reconocido por su alta burocracia a nivel de trámites, a nivel de impuestos y a nivel de logística.

Muy contentos por el resultado, por los comentarios que tuvimos de parte del artista y de su grupo, diciendo que había sido el país número uno de toda la gira, de los 78 conciertos hasta entonces, en donde destacamos nosotros por la hospitalidad y la forma en la que se hizo la logística de operación.

En 17 años de carrera, detrás de grandes experiencias con artistas de alto nivel y tomando en cuenta todo lo que conlleva hacer de una producción un éxito, ¿se dejan de sentir nervios?



Mirá, yo creo que nunca se deja de sentirlos. Yo siempre he contado a la gente algo anecdótico, cuando yo comencé en esto, hace 17 años, la persona con la que comencé a trabajar, que era un productor de Panamá, me dijo, vos vas a empezar a trabajar en el único medio en el mundo en donde le pagas a alguien para que sea tu jefe y es tal cual uno.



A partir de que se hace el primer depósito, un artista se convierte en el jefe, básicamente nos va guiando en todas las necesidades que él tiene para llegar a la producción que la gira demanda. Yo siempre he comparado el sentimiento que tiene un promotor o productor local con el que un artista tiene en el escenario, porque la energía que el artista recibe de alguna manera la recibe uno abajo del escenario.

Después de tantos meses de trabajo, como en el caso de Luis Miguel, seis meses antes del concierto, es un trabajo de una curva ascendente, de presión, de estrés, de adrenalina que termina en ese día teniendo tanta gente feliz y que se olvida un poco de sus problemas y de sus cosas y vive una noche mágica al lado del artista favorito.

En el portafolio como promotor y productor se traza un camino con más de 125 artistas, 200 eventos internacionales, cuando vuelve a ver todo lo que ha logrado, ¿qué siente?



Mirá, es como que no lo puedo creer que haya pasado tan rápido el tiempo y una enorme satisfacción de todo lo que se ha alcanzado de una empresa 100% costarricense que compite con muchas internacionales muy buenas y muy grandes, pero que de alguna u otra manera seguimos nosotros representando a Costa Rica con una empresa que todos sus trabajadores son ticos y eso es de orgullo.

Y creo que lo que siento es agradecimiento con Dios, con toda la gente que nos ha apoyado, las marcas que han estado con nosotros durante todo este tiempo, principalmente una que nos ha apoyado desde que iniciamos. Entonces yo creo que es satisfacción y agradecimiento.

Si tuviera la oportunidad de hablar con el Juan Carlos que empezó en esto, ¿qué le diría?





¿Qué metas tiene como promotor y productor, tomando en cuenta lo que han logrado y los artistas que han logrado traer a Costa Rica?



Pienso que hay que seguir haciendo cosas diferentes, que hay una gran oportunidad para seguir innovando, que hay que hacer cosas por el país, que me encantaría hacer un concierto en pro de la Sabana, de que recuperemos la Sabana, de que la volvamos a ver bonita, de que retomemos aquellos caminos para correr, que estén en buen estado.

De que tengo proyectos en Liberia que quisiera ver también desarrollado el entretenimiento en las zonas rurales de que no solo en el área metropolitana, creo que el entretenimiento tiene que ser más accesible para todo el público, de que ese 30.5% de impuesto nos está matando a todos, elevando el precio del consumidor y reduciendo la oportunidad de cultura y entretenimiento a muchos jóvenes.

Entonces yo creo que todavía hay muchas metas y por supuesto algunos artistas que uno sueña con traer todavía como logros profesionales.



¿A qué artistas sueña con traer a Costa Rica?







Tomando en cuenta dos fechas muy importantes, 2010 (concierto de Guns and Roses) y 2018. ¿Cuál es la lección que más te ha marcado?



Yo pienso que fue aprender que estamos en un negocio lleno de incontrolables y que hay que tratar de mitigar todos esos incontrolables al máximo. ¿Por qué? Porque vos estás produciendo un evento de 50 mil o 100 mil personas, donde las condiciones hay que crearlas por completo.

Aquí no tenemos un lugar de entretenimiento que ofrezca las condiciones, a excepción del Parque Viva, pero tiene una capacidad limitada. Cuando traes un artista de gran escala, tenés que crear todo en un estadio, el piso, generadores, la silla, los acomodadores, la seguridad, el techo, la estructura para sostener el techo, las pantallas, el audio, las luces, etc.

Entonces yo creo que una experiencia es el gran nivel de detalle que tiene un evento grande, el ponerle atención a los mejores proveedores que existan en el país. Y también yo creo que la mejor enseñanza fue que esto me obligó a acercarme a Dios, porque posiblemente yo iba para un lado equivocado y me volteó para acá y eso es lo mejor que me quedó de esos conciertos.

¿Cuál es su rutina el día de los eventos?

Muchas veces he pensado que habría que hacer un reality de lo que es producir un evento, porque pasan tantas cosas en un evento que son propios del reality. El día del evento propiamente ya no hay tanto estrés como otros días.

Básicamente, es atender el público, abrirle las puertas y de repasar cosas que se han venido planificando con mucho tiempo.

Pero es un día, tal vez de un poquito de ansiedad, porque ya ves al artista internacional cuando llega, de ver a su Crew, de afinar producción, de compartir con el equipo que te ha acompañado durante meses a planificar y un tiempo también de un poco de familia, que es lo que me nutre y lo que me da paz en medio de tanta tormenta.



¿Cuánto le ayuda su familia en momentos de estrés y ansiedad en las producciones?







¿Qué significa Dios en su vida?



Mirá, yo sé que la forma Dios ha sido muy manoseada en las nuevas generaciones y lo veo en mi hija mayor y lo veo en los amigos. Yo creo que la religión se encargó de alejar a mucha gente de Dios y realmente con Dios se requiere una relación, no una religión. Mi relación con Dios determina todo, todo Dios. No puedo salir de la casa sin haber hablado con Él, sin haber leído para que me guíe un poco, sin los principios. Y es lo que yo he puesto en marcha después de lo que me pasó hace muchos años, era por tomar las decisiones a mi forma de pensar, a mi forma de creer, y eso es una forma de hacerse una especie de dios.



Cuando uno sabe que el que tiene que guiarlo, uno es el único, el que creó todo lo que uno ve, entra a un cierto nivel de confianza, por no decir que tiene que ser total y que ahí es donde va la lucha. Y es completamente otra historia. Porque trae paz, trae prudencia, trae más visión de negocio.



Y lo que ustedes pueden ver, el resultado de todo lo que él ha hecho. Yo no he hecho nada más que seguir lo que él dice y la guía de Él es lo que nos ha traído la paz, la plenitud y la unidad de la familia y el crecimiento de la empresa. Entonces yo creo que sin él no se puede lograr absolutamente nada.



¿Cuáles son tres claves que le ayudan a planificar lo que viene?



Yo creo que innovar, ser creativo, que es sinónimo, pienso que la credibilidad, seguir construyendo credibilidad. El otro tema es el de creer que todo se puede. Y en ese sentido no nos limitamos a pensar en los artistas de siempre, sino en ir creando, poner cada vez la barra más alta, escuchando a la gente y viendo qué es lo que quiere la gente. Esas tres son nuestras tres guías a futuro, todas con la base de siempre tener a Dios como el respaldo perfecto.