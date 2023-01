José Luis 'Puppy' López: El exfutbolista que ahora anota goles como emprendedor

22 de enero de 2023, 8:00 AM

Sabemos que “Shopy” no es su primera incursión en la programación y en programas de este tipo.

Siempre he sido emprendedor, inclusive estando activo como futbolista profesional, siempre estuve en mi tiempo libre buscando como crear negocios que me permitieran a mí tener un "plan" para el día después de mi retiro... Tuve desde una página web para reportar accidentes, robos o incidentes, con un mapa de pines que indicaba a adonde ocurrían estos sucesos hasta restaurantes.

¿Cómo describiría “Shopy” para alguien que no sabe qué es?

Me preparé muchísimo desde el primer programa, ya iba con una idea clara de este emprendimiento y de cómo explicarla en pocas palabras para que fuera fácil de entender. Creo que también es una nueva forma de comprar que le ha gustado muchísimo a la gente y eso convenció tanto a los televidentes como a los jueces.

Nos comentaron nuestros compañeros de la producción de De.Mentes que inicialmente usted prefirió que no se le asociara a su figura futbolística. ¿Por qué?

Quiero que “Shopy” hable por sí solo y no dependa de ninguna figura para que tenga éxito. Deseo enormemente que “Shopy” le guste a la gente y que realmente le sirva para ahorrar, que le sirva para tener más con menos dinero, que le sea agradable y que al final sean las mismas personas que recomienden el app y no una figura.

Estaba nerviosísimo en todos los programas, no es lo mismo hablar de fútbol que explicar en un minuto un plan de negocio, plan de marketing, de escalamiento, etc. Sí, tenía experiencia frente a las cámaras, pero estaba bastante nervioso, tanto que se me olvidaban algunas cosas.