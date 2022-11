Inició como asistente, pero llegó a convertirse en gerente general de dos hoteles

Por Eric Corrales | 20 de noviembre de 2022, 15:24 PM

Diana de Rojas es una mujer que ha demostrado que no hay barrearas si de verdad se quieren lograr las metas. Ella comenzó en un cargo de asistente y, con el pasar de los años, fue escalando hasta convertirse en la primera mujer en Costa Rica en ocupar simultáneamente la gerencia general de dos hoteles.



Rojas inició su carrera en Hotelería en 1996. Cuando llegó el Marriott a Costa Rica, era asistente del gerente general de ese momento. Cuenta que, en ese entonces, se propuso ser general manager (GM) y comenzó a prepararse hasta conseguirlo.

Actualmente, tiene bajo su cargo el hotel Courtyard Alajuela y el Fairfield, que abrió hace apenas un mes.

En una entrevista con Teletica.com, la empresaria destacó ser una de las primeras mujeres en ocupar una gerencia en la cadena de hoteles, tanto en Latinoamérica como el Caribe.

“No fue un camino sencillo, requirió de muchísimo trabajo y convicción, y plantearme grandes retos. De esa manera, combinado el esfuerzo con la preparación, teniendo además ese espíritu de satisfacer a los huéspedes y hacer crecer a los asociados, es que pude llegar a cumplir estos sueños”, relató.

¿Cuáles son los retos que considera usted enfrentan las mujeres hoy en día?

Considero que hoy en día hablar de retos no solo corresponde a las mujeres, hay retos para todos los géneros y generaciones, pero yo diría que algo que es importante es darse a respetar como mujer y como profesional. Si queremos que nos tomen en cuenta, hay que demostrar que estamos debidamente preparadas para asumir exitosamente los retos que se nos puedan presentar y no tener temor en asumirlos.

¿Se ha avanzado en la igualdad de género en el país?

La brecha de género ha ido disminuyendo. Afortunadamente, hoy en día las mujeres cuentan con mayores oportunidades para capacitarse en diversas áreas, hay más accesibilidad a recursos. Actualmente, podemos verlas liderando empresas, sobresaliendo en el deporte, en la ciencia, en el arte y muchos otros campos. Sin embargo, debemos velar porque el avance no se detenga.

Courtyard Alajuela.

Ser líder antes que ser jefe, ¿cuál es la estrategia?



Agradecer a cada uno de los miembros del equipo por su aporte, empoderarlos, apoyarlos a fortalecer sus talentos y a mejorar en áreas en las que tengan que mejorar. Crear un ambiente de trabajo agradable para todos.

Actualmente, me desempeño como gerente general multipropiedad de los hoteles Fairfield by Marriott San Jose Airport Alajuela y del Courtyard by Marriott San Jose Airport Alajuela, con equipos de trabajo muy talentosos y dinámicos.

¿Qué le diría a todas aquellas mujeres que buscan grandes retos y puestos de liderazgo como el suyo?

Es muy importante tener metas claras y ambiciosas, y estar siempre preparándonos y capacitándonos con miras a ser tomados en cuenta para posiciones de liderazgo. Hay que ser persistentes, arriesgarse a tomar retos nuevos y ser proactivos y asertivos en la comunicación. Y dejar claro que estamos preparadas para asumir esos cargos a base de capacidad, experiencia y carácter.

También, creer en uno mismo y no tener miedo a tomar riesgos y romper estereotipos. Fui una de las primeras mujeres gerentes generales de los hoteles Marriott en el área de Latinoamérica y me complace ver, en la actualidad, la cantidad de mujeres que lideran nuestros hoteles.

¿Cómo se puede construir una sociedad donde todos lleguemos a tener los mismos derechos?

El respeto es fundamental, ser consciente de que todos tenemos diferentes formas de pensar, talentos, habilidades y oportunidades de mejora. Por sobre todo eso, debe prevalecer el respeto hacia cada persona, independientemente de cómo luce. Es importante inculcar una educación donde existan fuertes valores y sin prejuicios.

Diana de Rojas es graduada en Administración de Empresas de la Universidad Estatal a Distancia. Durante su carrera, ha recibido premios como el CALA Courtyard General Manager of the Year en 2003.