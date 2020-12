Héctor Chaves: "La gente cree que una casa se quema lentamente como en las películas"

La pandemia por COVID-19 también tuvo efectos en el comportamiento de los incendios durante el año 2020.



Según Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, el confinamiento de las personas durante varios meses del año se puede ver reflejado en la reducción del 50% de los incendios forestales.

Aunque el fuego en estructuras también presenta una reducción (223 menos que el 2019), lo lamentable es que la cantidad de fallecidos en este tipo de emergencias se mantuvo.

Teletica.com conversó con el jerarca de Bomberos en Costa Rica y éste realizó un análisis detallado de los incendios, al tiempo que da recomendaciones importantes en vísperas de las fiestas de fin de año.

“Todos estamos expuestos a una emergencia. No nos preocupemos, sino ocupémonos en tomar acciones correctivas”, insiste Chaves durante la conversación.

¿Qué comportamiento han tenido los incendios durante el año 2020?

El año 2020 ha sido un año atípico en realidad, el efecto de la pandemia ha generado cambios significativos en el comportamiento, por ejemplo, en la época seca dónde se presenta la quema de charales y áreas forestales. El dato relevante que tenemos es que se redujeron en un 50% (con respecto a las cifras del 2019). Esto tiene mucho fundamento en que las quemas son provocadas intencionalmente por personas que andan quemando y cuando se dio el tema del confinamiento, que la gente no podía salir de las casas, muchas actividades se limitaron en el verano entonces se vio notablemente en la frecuencia de los incendios de este tipo donde se redujeron. A nivel de incendios estructurales, por ejemplo, son 838 y el año pasado a este momento (3 de diciembre de 2019) llevamos 1.061. Si bien es cierto falta la época de fin de año, pero en un mes jamás vamos alcanzar esa cifra.

¿En qué otros aspectos se ven reflejada la influencia de la pandemia en el tema de incendios?

Yo creo que el efecto pandemia ha influido significativamente. Por otro lado, el tema de que la gente está en la casa, muchos incendios inician y nadie se da cuenta, cuando ya se desarrolla es muy tarde y el hecho de que la gente esté en la casa incide mucho. Como ejemplo, en el año 2019 en los meses de noviembre y diciembre se presentaron 161 incendios estructurales, mientras lo que llevamos en este momento son 67.

El hecho también de qué lo el 70% de los incendios ocurran en la casa de habitación explica esta caída en la cantidad de incendios, por qué la gente por lo general ahora está más en la casa, el tema de la escuela en la casa, el tema del teletrabajo; son temas que indudablemente influyen en el comportamiento de los incendios.

Como la gente está en la casa hay un sistema de alerta temprana que hace que se pueda identificar un problema. Hay que recordar que en nuestro país los sistemas eléctricos y los aparatos eléctricos son la principal causa de incendio, entonces los sistemas eléctricos por lo general dan alguna señal, por ejemplo, el olor, el mal funcionamiento del sistema, los destellos aparatos que tienen pantallas, hay siempre una indicación de que el aparato está en mal estado o que no funciona correctamente.

Tanto la baja en los incendios forestales como los estructurales se explica porque la gente no está en el bosque y los otros porque la gente está en la casa.

¿Cómo se manejan los contagios en las estaciones de Bomberos?

Desde que empezó la pandemia establecimos protocolo de trabajo de interacción con la gente, por ejemplo, la distancia con las personas cuando llegamos a atender una emergencia, al igual que el uso de tapabocas y la desinfección de los equipos y materiales que se utilizan.

También se da un seguimiento diario a todo nuestro personal para identificar cuando hay algún caso alguno (se reportan hasta el momento 85 bomberos positivos dentro de una planilla de más de 2.000 en todo el país).

Es muy complicado para nosotros porque imagínese que en una estación donde hay ocho bomberos, cuatro en cada turno, hay que sacar a todos de cuarentena, entonces ¿de dónde sacar ocho bomberos para ir a cumplir a esa estación? Eso ha sido lo más difícil, las órdenes sanitarias de aislamiento, ya no podemos cerrar nuestras estaciones. Y no es solo mandar los bomberos para la casa, sino es buscar gente que sepa y conozca la zona, también que sepa operar los equipos.

¿En cuánto se redujeron los incendios estructurales con respecto al 2019?

Ahí lo que tenemos es un 15% menos. Al corte del 3 de diciembre del 2019 se contabilizaban 978, y al día de hoy tenemos 838, son 140. Todavía falta lo que resta del año donde está el tema de las fiestas, el tema de las parrillas, el tema de las fogatas para hacer tamales, la pólvora, los niños jugando con fósforos, sobrecarga de los sistemas eléctricos, lo que sería candelas aromáticas, la candela del santo, todas esas cosas. Es una época donde en diciembre los incendios tienden a incrementarse, pero al día de hoy ese es el comportamiento un 15% menos.

¿Cómo se ubica este año en cuanto al tema de incendios que causaron víctimas mortales?

Nosotros en el 2019 contabilizamos 15 personas, de las cuales dos fueron niños, uno no murió en el incendio, sino en el centro hospitalario. En este 2020 lo que tenemos es 12 personas, dos son niños, también hay dos por confirmarse, la de Alajuela y la niña Limón, estamos a la espera de que la autopsia determine que, si murió por asfixia o quemaduras, aunque por lo menos el de la niña pareciera muy obvio que fue muerte de incendio estructural. Entonces si esos dos se lograrán confirmar tendríamos 14, ya muy próximo a lo del año pasado. Podemos decir que el comportamiento a nivel de muertos es muy parecido, es prácticamente igual, inclusive dos niños en ambos casos. Lamentablemente se mantiene la cifra.

Cuando se hacen las investigaciones los factores comunes son muy parecidos en los últimos 15 o 20 años el sistema eléctrico sigue estando como primera causa, los aparatos eléctricos es la segunda y tercero están los fogones para cualquier fin. Los niños jugando con fósforos se mantiene dentro de las cinco causas.

¿En qué seguimos fallando los ticos a la hora de prevenir los incendios en un hogar?

Lo que yo he aprendido es que el origen de todo el problema está en que la gente no supone, acepta o cree que le puede ocurrir un incendio. Se pueden enumerar muchos problemas, por ejemplo, un detector de humo que podría hacer la diferencia y es barato, pero la gente piensa que no le va a pasar entonces no lo compra.

También se recalca la importancia de tener un extintor, una lámpara de emergencia o que la casa tenga una segunda salida, son cuatro cosas que nosotros hemos encontrado que son como básicas cuando se da el incendio. Pero hay forma de prevenirlo con la revisión del sistema eléctrico, que tenga caja breaker, que no se sobrecargue, con eso usted pueda hablar del antes y el después.

(...) La gente cree que una casa se quema lentamente como en las películas, que hay iluminación adentro, pero en las películas no sale el humo negro y las altas temperaturas incluso la gente sale hablando dentro del incendio y una serie de cosas que en la vida real no existen. El tema de la conciencia es fundamental, valorar el entorno para ver donde uno está parado.

Pasa en los precarios o por ejemplo el caso de Moravia, donde cuatro personas murieron en un residencial con todas las condiciones. Las casas se queman, aunque sean de concreto, madera o metal, porque lo que produce la muerte no son las paredes, sino lo que está dentro de la casa. En un precario que son latas se convierten en hornos cuándo se queman los sillones, colchones igual pasa con la casa que es de concreto moderna lo que se quema lo que está adentro entonces en el fondo de lo mismo. Tal vez una casa de concreto hace que el fuego no se propague rápidamente a las otras casas, porque si usted compara un incendio en una urbanización moderna todo se controla en la primera casa, la segunda talvez se le dañe un alero, mientras que una condición de precario son más viviendas las que se ven involucradas.

Su seguridad no depende del tipo de construcción, sino de que las cosas de adentro estén en buen estado y que no se incurra en malas prácticas como quema de fósforos o el uso de candelas.

¿Cuáles son las emergencias típicas de la época que generan más preocupación?

Este año es atípico, pero la gente al estar tanto tiempo confinada uno sentiría que va a haber como válvulas de alivio con las fiestas y reuniones familiares, eso es lo que uno siente que va a pasar. Nuestra preocupación puede estar centrada en que como hay regulaciones, muchas de estas actividades se hagan de forma clandestina. Entonces lo típico de estas fiestas son los temas de llama abierta como son los fogones, las parrillas, el fumado, el tema de sobrecargar los sistemas eléctricos, no creemos que vaya haber una diferencia éste año de los anteriores, sentimos que la gente buscará hacer actividades para salir del ciclo que hemos tenido.

El tema de la pólvora siempre es un tema recurrente en esta época, entonces nosotros visualizamos que las emergencias de fin de año, incluyendo los accidentes de tránsito con el tema del alcohol y todo eso, son temas que se van a dar. No sentimos que se vaya dar un cambio significativo en el en el comportamiento de los incendios en las últimas semanas, esperaríamos que no, pero nada nos indica que vaya a ser diferente, incluso con la cantidad de muertos que se ha mantenido.

¿Qué consejos se pueden brindar para realizar una decoración navideña segura?

Nosotros lo que le decimos a la gente es que la luz LED es un sistema de iluminación que tiene que demostrado que tiene muy bajas probabilidades de entrar en cortocircuito, de hecho, la luz incandescente, la típica es la que genera problemas mayores. Se recomienda conectar tres series en una regleta por cada tomacorriente, que estas series tengan marca y sean certificadas por un laboratorio, porque en esto hay de todos los precios, entonces comprar de buena calidad que tengan el sello que es ‘UL’ en la etiqueta. También que la casa tenga caja de breaker, eso en cuanto a la luces.

Segundo es evitar al 100% el uso de velas aromáticas o candelas cerca de los portales o árboles de Navidad, si va a utilizar una vela automática que sea en una superficie sólida que no hallan cortinas cerca o algún material donde le pueda caer o que el viento lo puede llevar hasta ahí.

El tema de los niños que es de especial atención, en Costa Rica en promedio son 500 niños al año que se queman y en esta época de vacaciones y fin de año el agua caliente, la pólvora, algunas luces hacen que sufran quemaduras, entonces preferiblemente que nunca queden solos y mucho menos que no tengan a su alcance fósforos o encendedores.

En la noche es que se desconecten las luces cuando se van a acostar, que no permanezcan muchas horas encendidas.

¿Qué se prevé para época seca en cuanto a incendios forestales?

De diciembre a finales de abril es cuando nosotros consideramos que arranca esta época, aunque depende mucho del año ya que este no arrancar en diciembre. A como está el asunto del clima podría iniciar en enero. Cuando se da este cambio climático, que todavía no se ha observado, es cuando empezamos a recibir llamadas de quema de charales, forestales, entonces se da por abierta la época. En este momento no hay ni asomo cómo en otros años donde inclusive inició en noviembre.