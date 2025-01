Grupos criminales de Limón regalan motos y comida a vecinos para que no los delaten

Limón ha enfrentado históricamente desafíos relacionados con la delincuencia y el crimen organizado. Esta situación es el resultado de una combinación de factores socioeconómicos, geográficos y políticos que han contribuido a que ciertas actividades ilícitas prosperen en la región.

Batán en Matina es la zona más conflictiva de la provincia dominada por un grupo criminal ligado a la banda de Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, el narcotraficante más buscado del país.

Desde el 2 de enero de este nuevo año 2025, la Policía Judicial realiza un importante operativo en la zona, por eso Teletica.com entrevistó a Javier Barquero, investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán, sobre los desafíos a los que se enfrentan a diario y esto fue lo que nos comentó:

¿Cuál es el objetivo del operativo Caribe 2.0?

Este operativo inició el 2 de enero en la cual se han hecho varias diligencias en el sector de Batán, Limón, donde se ha decomisado drogas, motocicletas, se logró la detención de una persona que se dedicaba a la venta de drogas que era uno de los cabecillas que opera en la zona y que es del grupo aliado de "Tan", y también logramos detener al sujeto que disparó en varias ocasiones hacia las oficinas judiciales.

También se decomisaron armas de fuego. El perfil de criminalidad que hay en la zona se ha ido bajando bastante por los operativos que se están realizando.

Parte del operativo Caribe 2.0.

¿Cuáles son los principales problemas de criminalidad y delincuencia que se presenta en esta zona?

Aquí básicamente es la droga la que rodea toda, tanto venta como distribución y esto hace que se den homicidios, robos, pero lo que nos está afectando principalmente es la venta de drogas y muchos asesinatos se dan por problemas de territorios y también por deudas de drogas.

¿El grupo criminal de “Tan”, que domina la zona, está relacionado con el narcotraficante más buscado del país conocido con el alias “Diablo”?

Este sujeto, "Tan" trabaja de la mano con “Diablo”, es de la misma organización. Años atrás "Tan" era uno de los sicarios de “Diablo” cuando estaba iniciando, era uno de los sicarios de confianza e incluso hay causas penales que estas dos personas llevan en conjunto en el sector de Guápiles donde fue que iniciaron.

“Tan” es muy allegado al “Diablo” y de ahí es donde inicia esta criminalidad en la zona dominada por los hermanos “Chata” y “Tan”.

¿Qué se sabe de alias “Diablo” y cuál es el objetivo de ustedes para este 2025, tanto contra él como “Tan”?

Se han hecho operativos en reiteradas ocasiones a nivel nacional porque el “Diablo” no solo afecta en Limón, sino en todo el país y el OIJ está haciendo trabajos arduos para tratar de detenerlo.

En lo que respecta a Batán, lo que es "Tan", porque su hermano "Chata" está en Máxima Seguridad de la cárcel La Reforma, podemos decir que lo que falta es detener a este "Tan" quien está en fuga, por eso hacemos bastantes trabajos para localizarlo a él, pero todavía no lo logramos.

"Diablo" y "Tan" son de Guápiles, pero en Batán se ha tratado de ubicarlos, sin embargo, ha sido muy difícil y se cree que están acá por el territorio que es de ellos, pero también hay información que está fuera del país o que en ocasiones se encuentran en Guanacaste.

¿Cuáles dificultades enfrentan durante estos operativos como el Caribe 2.0 que está en desarrollo?

Las personas de la zona tienen a “Tan” como si fuera un ídolo, hay muchos que irrespetan a la policía, tanto a nosotros como Policía Judicial y a los de Fuerza Pública. Se ha ido perdiendo ese respeto que ellos han inculcado tanto en acciones que han hecho como canciones que hacen en contra de la policía.

Hemos hecho muchos trabajos buenos porque nos enfrentamos a ellos y ya les bajamos el perfil, los allanamos, varios miembros de la banda están en prisión y a finales de agosto del año anterior se desarticuló casi que la mayoría de los miembros de la banda de "Tan" luego de 33 allanamientos realizados y este es el problema que ellos tienen porque hacemos un trabajo arduo y creen que con amedrentar a la policía nos van a intimidar, pero más bien trabajamos más para darle paz a este pueblo.

Este grupo criminal ha tratado de manipular a los vecinos y a la fecha lo han ido logrando, pero para eso estamos nosotros para ayudarles a los pobladores del cantón de Matina.

Los ciudadanos son lo más difícil, hay personas que no hablan porque tienen temor a que les hagan daño. Uno como policía cuando atiende un homicidio le pregunta a los vecinos, pero dicen que no han visto nada y no saben nada, también borran los videos de las cámaras de video por el temor que tienen. Esto es muy difícil para uno cuando necesita pruebas porque muchas personas callan y no dicen nada y para imputar a una persona se necesitan pruebas y con esto hay que hacerlas casi que científicas porque testimoniales casi no logramos obtener.

Motocicletas decomisadas en operativo Caribe 2.0

¿Cómo manipulan a los vecinos, qué les ofrecen?

Les dan cosas pequeñas como motocicletas, comida, les dan donde vivir, pero en condiciones pésimas. Son personas que no tienen nada, ni donde caer muertos, por eso estas personas les dan una comedera por semana, los mantienen trabajando y así están feliz.

¿Cómo manejan ustedes las amenazas por medio de mensajes de texto donde les ponen precio a las cabezas de los policías?

Esas amenazas se dan desde hace años, pero ahorita, a como está la situación, las vuelven a enviar como para refrescar un poco, pero esto viene desde hace mucho donde dicen que pagan ₡5 millones de colones por la cabeza de un agente del OIJ, o que pagaban ₡2 millones por la cabeza de un policía de Fuerza Pública.

Todo esto es para amedrentar y tratar de que uno no haga el trabajo como tiene que ser, sin embargo, no le tomamos mucha importancia porque sino nos veríamos afectados y los únicos perjudicados serían los vecinos del cantón de Matina.

¿Cuál considera que es la zona más conflictiva en la provincia de Limón?

La mayoría de los homicidios que se da a nivel de la provincia de Limón es aquí en Batán, el cual pertenece al cantón de Matina, pero la oficina está en el sector de Batán. Esta zona es la más peligrosa, con más delincuencia de todo Limón.

¿Cuántos años tiene de ser agente judicial y donde ha trabajado?

Tengo 12 años en el Poder Judicial y siempre he trabajado en Batán.

Armas y municiones decomisadas en operativo Caribe 2.0

¿Qué mensaje les da a los ciudadanos de Matina para qué colaboren con las autoridades?

La labor de nosotros como OIJ es ayudarles a ellos y ocupamos que nos ayuden a nosotros con la ubicación de las personas que estamos tratando de localizar. Necesitamos encontrar a los delincuentes que están escondidos, por eso está la línea confidencial como lo es la 800 8000 645, ahí nos pueden dar la información para poder ayudarles a todos los vecinos del cantón de Matina.

¿Tiene alguna anécdota o trabajo que lo haya marcado en todos estos años?

Hay varios como uno que realizamos en 2023 donde desarticulamos una de las bandas del hermano de “Tan” porque ese sujeto, “Chata”; trabajaba desde La Reforma y desde ahí le daba los mandos a todos los miembros de Batán, así que logramos desarticular esa banda y “Chata” pasó de Mínima Seguridad a Máxima Seguridad de la Reforma.

Hay varios trabajos contra el crimen organizado donde la oficina se ha esforzado mucho y se han dado buenos resultados porque se ha bajado la criminalidad, pero a veces incrementa un poco y es parte del trabajo de nosotros.