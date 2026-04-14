Gobierno asegura que todos podrán inscribirse en programa de Open English

El Gobierno de Costa Rica anunció una alianza con la plataforma Open English para otorgar becas de aprendizaje del idioma inglés a hasta 2 millones de personas en los próximos cuatro años, en el marco de la estrategia Hello Brete.

La iniciativa busca eliminar barreras educativas y ampliar las oportunidades laborales de los costarricenses.

Andrés Moreno, fundador y presidente de Open English, y Christian Rucavado Leandro, presidente del INA, le aclaran en el video adjunto algunas dudas del curso.



La alta demanda inicial provocó una saturación temporal en el sistema de inscripción, lo que generó inquietud entre los interesados.

Sin embargo, las autoridades aclararon que las becas son un programa de largo plazo y que todos los mayores de 15 años con acceso a internet podrán registrarse y beneficiarse.

La plataforma de Open English ofrece flexibilidad total, disponible las 24 horas del día y desde cualquier dispositivo.

Los participantes podrán iniciar desde nivel básico o perfeccionar su fluidez, con el acompañamiento de profesores nativos y contenido adaptado a sus metas profesionales y personales.

El Gobierno destacó que aprender inglés no solo es un recurso académico, sino una herramienta clave para el desarrollo personal y profesional, con potencial para incrementar significativamente los ingresos y abrir nuevas oportunidades en el mercado laboral.