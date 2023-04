Gerardo Zamora: “Si yo llegara a fallecer, y paso al lado bonito, es lindo porque volvería a ver a mi papá y a mi abuelo”

Me gustaría que me recordaran como una persona que, tal vez, no lo logró, pero que siempre intentó ver la vida como un vaso medio lleno. Yo sé que la frase es muy trillada, pero ese es uno de los grandes secretos. El que aprende a ver la vida como un vaso medio lleno y no medio vacío, va ganando. El vaso medio vacío para mí hubiera sido verme en el espejo al día siguiente de la cirugía y decir 'Ay, me falta un ojo' y victimizarme. Y verlo medio lleno, es decir: "Tengo un ojo, no me falta uno"