Fiscal de Fedefútbol sobre posibles amaños: “Tenemos que enfocarnos en prevención y capacitación”

El fútbol nacional pasa momentos complicados, como el posible amaño de partidos y el tema de los equipos de Primera División que perdieron sus licencias: Guanacasteca y Santos.

El fiscal de la Federación Costarricense de Fútbol y Oficial de Integridad del país, Carlos Ricardo Benavides, realizó, en entrevista con Teletica.com, un análisis del presente.

Dados los acontecimientos recientes con las suspensiones de licencias y las investigaciones en casos de amaño, que si bien es cierto son situaciones diferentes y que no tienen que ver una con otras, ¿considera usted que hay un panorama complicado en el fútbol nacional en términos generales?

—Bueno, yo creo que cuando hay cambios, se producen conflictos entre partes interesadas. Creo que, cuando eso ocurre, no es necesariamente negativo.

Las reformas que se realizan en organizaciones de cualquier tipo suelen generar discusiones, debates, conflictos. Es parte de la riqueza de un sistema democrático, donde hay partes con intereses específicos.

En el caso de la Federación, se han realizado modificaciones reglamentarias y políticas generales que pueden causar ciertos disgustos en algunos sectores, pero eso no necesariamente es malo, siempre que el resultado final sea una mayor transparencia y mejor depuración del sistema.

Sobres los acontecimientos recientes, ¿cree usted que todavía hay que mejorar los controles sobre los inversores, tanto locales como extranjeros, que se han acercado a los equipos ticos en las diversas categorías? Porque no es algo que sucede solo en Segunda División o solo en Primera.

—Sí. Creo que se ha avanzado mucho con las reformas que se hicieron al reglamento de licencias, pero también estoy seguro de que la experiencia acumulada genera la necesidad de seguir haciendo ajustes. Eso sucede en todas las legislaciones.

Las normas no son para siempre. Siempre pueden mejorarse, y no tengo duda de que, en el caso de los requisitos y controles financieros y sobre nuevos inversionistas, podemos ir aún más allá.

¿Las investigaciones en los casos de amaño siguen activas?

—Sí, siguen activas. Hemos conformado un equipo de personas que trabajamos en ello.

Yo soy la parte más visible, o su coordinador, pero tenemos un equipo que ha ido generando más y más experiencia con respecto a las investigaciones.

Estoy seguro de que el tribunal encargado de resolver los asuntos, la Comisión Disciplinaria, también ha ido acumulando experiencia en esta materia.

El amaño de partidos es un fenómeno que ha cobrado mucho interés por parte de la FIFA, en términos de controlarlo y eliminarlo. Pero también es cierto que ha crecido su incidencia, especialmente debido a la proliferación de apuestas deportivas electrónicas, que permiten que cualquiera, en cualquier parte del mundo, apueste por un partido que, en apariencia, incluso podría ser insignificante desde el punto de vista deportivo o social, y ganar dinero importante.

Ese señuelo, esa tentación, hace que personas inescrupulosas en todo el mundo traten de influenciar a jugadores de fútbol y de otros deportes para que se dejen perder, o para que ocurran determinadas incidencias en el campo de juego que conduzcan a que ese corruptor apueste sabiendo lo que va a pasar y, por tanto, obtenga ganancias de las casas de apuestas electrónicas.

La legalización de las apuestas deportivas es un tema que se ha llevado a cabo en todo el mundo. ¿Tiene usted alguna opinión sobre si este debería ser un tema que se trabaje en el país?

—No creo que eso tenga incidencia en lo que está pasando, porque los apostadores ya tienen suficientes casas de apuestas deportivas en internet, gigantes en todo el mundo, y no dependen de las que existan en Costa Rica.

Sería tapar el sol con un dedo.

Cualquiera puede apostar en una casa de apuestas asiática, africana o europea desde Costa Rica o desde cualquier parte del mundo, por el resultado de un partido en la Liga de Ascenso o en la Primera División.

Así que sería una discusión bastante inútil si quisiéramos responsabilizar de ese comportamiento a las casas de apuestas que operan en Costa Rica.

¿Hay herramientas para que un jugador o técnico pueda hacer una denuncia de este tipo? ¿Nos falta en el país reglamentos o mecanismos para blindar más el fútbol?

—Sí, todavía nos falta trabajar mucho más. Me parece que hoy tenemos que enfocarnos en prevención y en capacitación.

Hemos estado conversando con autoridades del Liase y con Unafut para iniciar un proceso fuerte de capacitación antes del inicio de los próximos campeonatos.

Queremos que jugadores, entrenadores, cuerpos técnicos y dirigentes estén mejor informados sobre lo que significa el amaño de partidos, las sanciones existentes, las formas de denunciarlo y las obligaciones que tienen todas las personas involucradas en el fútbol, para generar mucha más fuerza en contra de ese flagelo que, lamentablemente, es una realidad.

Actualmente, el Campeonato Nacional tiene dos equipos en Primera División sin licencia. No se tiene claridad sobre si el próximo torneo se jugará con 10 o 12 equipos. Tenemos investigaciones por amaño y el caso de Golfito ya litigado. ¿Se está empañando la imagen del fútbol nacional?

—No. Me parece lo contrario. La señal que está enviando la Federación hacia el exterior y hacia adentro es que existen normas, y personas encargadas de los órganos jurisdiccionales y de investigación que trabajan para erradicar malas prácticas.

A mí me preocuparía más que se dieran eventos de corrupción, como el amaño, y que la Federación no hiciera nada. Eso sería muy grave, y es lo que sanciona la FIFA: la inacción y la falta de compromiso ante ese flagelo.

FIFA sabe perfectamente lo que está sucediendo aquí y en todos los países. Lo sabe porque tiene un manejo directo de la información que provee un proveedor experto, que revisa en todo el mundo el movimiento de apuestas y detecta cuando hay apuestas que sugieren, o incluso confirman, que el apostador conocía previamente el resultado.

Esa información la manejamos nosotros también porque FIFA nos la comparte. Saben lo que está pasando en Costa Rica, igual que lo que pasa en Centroamérica, América Latina, Europa, África o Asia.

La diferencia está en quiénes investigan y quiénes no lo hacen.

Después de estos años en la Federación, desde su puesto como fiscal, ¿cuáles son los grandes temas pendientes en materia de gobernanza y control para que el fútbol crezca de manera limpia?

—Creo que debe haber mucha más profesionalización en el fútbol, desde lo deportivo hasta lo administrativo y gerencial.

El país va caminando en la dirección correcta, pero puede acelerar el paso.

La Federación ha visto la necesidad de incorporar profesionales en distintos campos, especialmente en derecho, abogados y asistentes que hemos tenido que atraer para atender casos como la manipulación de partidos.

En todos los espacios de la administración hay que seguir creciendo.

También necesitamos ingresos sólidos y permanentes, seguir capacitando entrenadores, y poner presión sobre la pureza de las inversiones, el desarrollo de estadios y la participación de nuestras selecciones juveniles en los torneos más importantes del mundo.

La tarea es compleja, pero debe avanzar. Y mucho tiene que ver con profesionalización y actualización. El fútbol de hoy es mucho más complejo que hace unas décadas. La Federación también debe actualizarse para enfrentarlo.

Creo que el Comité Ejecutivo y el presidente de la Federación han ido en la dirección correcta para implementar proyectos que mejoren las condiciones del fútbol profesional. Desde la fiscalía, también hemos aportado lo que creemos necesario para que eso tenga éxito.

¿Se siente a gusto en su puesto actual? ¿Le gustaría seguir o siente que podría cerrar el ciclo pronto?

—Hacer una predicción al respecto es muy complejo.

Creo que todo el mundo tiene un ciclo que cumplir en un cargo, y en este caso son periodos cortos. Le recuerdo que los de la fiscalía son de dos años, a diferencia de los comités ejecutivos, que duran el doble.

Lo que sí puedo asegurarle es que hoy me siento con suficiente energía y ganas de enfrentar los problemas que se presentan. Pero no puedo adivinar cómo me sentiré dentro de dos años. No lo sé.