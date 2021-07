Entrevista: las voces de la pandemia

La pandemia del COVID-19 sigue sumando. Pasan los días, los muertos e infectados crecen y el mundo lucha por encontrar el horizonte de la "normalidad", la vida como la conocíamos antes del 2020.



Las vivencias de estos meses se experimentan de manera diferente, para todos ha sido una situación que cambió paradigmas y la vida de millones en el mundo entero.

Para comprender cómo se ha vivido con el coronavirus en nuestras vidas, en Teletica.com hicimos el ejercicio de preguntarle a gente en varios lugares del mundo sus impresiones acerca de lo impensable, de una realidad que marcó y marcará durante muchos años nuestras vidas.

1 ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene sobre el COVID?

Faruk Borić, 43 años, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina: “Básicamente, mi memoria es como el comienzo de una película apocalíptica”.

Fultang Yvonne Silo, 36 años, Camerún: “Recuerdo cómo el mundo se paralizó junto con las nuevas normas de vida”.

Vittorio Corasaniti, 38 años, Milán: “Estaba en el aeropuerto de Frankfurt, de regreso desde México, hacia la primera zona roja de Europa, con mucha preocupación por mi familia. En la fila de los controles un viajero estornudó muy cerca de otros viajeros. Me alejé, mientras que los otros hicieron como si nada hubiese pasado. Me pregunté si yo era el exagerado. Unos meses después descubrí que no”.

Amy Rowntree, 38 años, Las Vegas, Estados Unidos: “En enero de 2020, mi esposo y yo volamos luego de visitar a su madre en Spokane, Washington. Esa semana, los dos tuvimos síntomas similares a los de un resfriado y fuimos a la clínica para confirmar si necesitábamos antibióticos o no. El personal estaba haciendo muchas preguntas inusuales sobre si habíamos viajado recientemente, con quién habíamos estado en contacto, etc. Recuerdo que me alarmó cuando nos dijeron que había un nuevo virus que llegaba a los EE. UU”.

2 En su país, ¿cómo fue la respuesta inicial del gobierno?

Amy: “Confuso e inconsistente. El presidente quería que Estados Unidos "lo hubiera superado" en Pascua e hizo muchas promesas. Se establecieron nuevas expectativas cada semana y nos cansamos de la falta de claridad, especialmente cuando aumentaba el número de muertos”.

Julio Talledo Vilela, 37 años, Lima, Perú: “Perú fue el primer país de Sudamérica en imponer una cuarentena estricta desde el 16 de marzo del año 2020. Sin embargo, esto ocurrió diez días después del primer caso conocido en el país. Las restricciones y control de pasajeros procedentes de países donde la pandemia estaba en progresión tardó”.

Daniel Carvajal, 41 años, Cuernavaca, México: “Tardía e imprecisa”.

3 ¿Qué ha sido lo más complicado en todos estos meses?

Faruk: “La peor situación fue la introducción del primer encierro, en marzo de 2020. Para mí y mis seres queridos, la situación me recordó de muchas maneras la guerra a la que sobrevivimos a principios de la década de 1990”.

Yolanda Santos Rueda, 53 años, Medellín, Colombia: “Comprobar que el Gobierno, las autoridades en general, solo se preocuparon por el tema de la enfermedad y los demás problemas del país, los dejaron a un lado, como si no existieran”.

Vittorio: “Cuando tus hijos de dos años te ponen los zapatos en las manos para que se los pongas porque quieren salir de la casa, te duele el alma porque no les puedes dar a entender lo que está ocurriendo”.

4 ¿Considera que esta pandemia va a cambiar radicalmente nuestra realidad?

Jordan Carson, 41 años, Edmonton, Canadá: “Me gustaría decir que sí, pero no lo creo. La sociedad se ha construido sobre la base del consumismo, y aunque las compras en línea obviamente se han disparado, las empresas y las corporaciones querrán que la gente visite las tiendas, los cines y los restaurantes, y eso, lamentablemente, será una voz más fuerte que lo que es mejor para el bienestar de las personas”.

Amy: “Muchos tienen nuevos proyectos o plataformas que son el resultado directo de una necesidad creciente que se ha encendido o incluso creado debido a la pandemia de alguna manera”.

5 ¿Qué es lo primero que piensa hacer una vez que el mundo regrese a la normalidad?

Yvonne: “Lo primero que planeo hacer una vez que el mundo vuelva a la normalidad es tener la libertad de viajar alrededor del mundo cuando sea posible. Viajar es mi mejor afición porque me encanta descubrir otras sociedades y sus culturas. El mundo es una aldea global”.

Amy: “Mi estado se ha vuelto completamente abierto a las actividades prepandémicas y ya he reservado a mi familia para visitar en agosto y septiembre. Hemos estado en un restaurante y poco a poco nos estamos sintiendo cómodos con la idea de estar entre otros en espacios donde no podemos distanciarnos socialmente. Estoy vacunado, pero seguiré usando una máscara durante bastante tiempo, especialmente con la nueva variante que se abre paso en los EE. UU.”.

Vittorio: “Ir de vacaciones con mi familia. Aunque aún no lo entiendan, quisiera ver con mis hijos aquella línea entre el cielo y la mar, para volver a entender que lo que parece finito puede esconder otro mundo por descubrir, más allá del encierro”.

6 Si en abril del 2020 le hubiera dicho que la situación se iba a mantener en junio del 2021, ¿qué me hubiera dicho?

Faruk: “Yo te habría dicho que dejaras de decir tonterías y a concentrarse en otras cosas”.

7 ¿Qué ha aprendido en estos meses?

Jordan: “He aprendido más sobre mi propia salud mental, he aprendido a perdonarme a mí mismo y a los demás, y he aprendido que las normas sociales están totalmente inventadas. Nada está escrito en piedra, todo se puede cambiar, las reglas se pueden reescribir”.

Julio: “En estos meses he aprendido que hay que priorizar los sistemas de salud y la salud propia más que nada”.

Yolanda: “Aprendí que la situación no era tan terrible y catastrófica como nos pretendieron hacer creer el gobierno y los medios de comunicación. Que siempre hay que analizar y ponerle lógica a todas las situaciones antes de preocuparnos”.

Daniel: “El acceso a información veraz, y la adaptación social colectiva es fundamental para contrarrestar el impacto de este tipo de sucesos”.