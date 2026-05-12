Entrevista: ¿Debo preocuparme por el hantavirus si tengo un roedor como mascota?

El hantavirus se encuentra bajo vigilancia internacional tras el brote inusual registrado recientemente en un crucero en el Atlántico. Para aclarar dudas sobre esta enfermedad y su relación con los roedores domésticos, conversamos con el doctor Carlos Jiménez, virólogo de la Universidad Nacional (UNA).

En Costa Rica, muchos hogares tienen hámsteres u otros roedores como mascotas. Ante la inquietud de si estos animales pueden transmitir el virus a los humanos, el especialista explica los riesgos y las medidas de prevención.

Durante la entrevista se abordan temas como:

La posibilidad de transmisión del hantavirus de animales a personas.

Antecedentes de la enfermedad en Costa Rica.

La tasa de mortalidad asociada al virus.

El origen del brote detectado en Argentina.

La posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que descartó una pandemia.

Recomendaciones de prevención para la población.

Todos los detalles y respuestas del especialista se encuentran en el video adjunto.