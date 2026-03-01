Encrucijada en Cruz Roja: déficit millonario y más violencia ponen en jaque a la institución

La reciente donación de más de ₡100 millones realizada por la ciudadana Flori Ocampo González a la Cruz Roja Costarricense reavivó en redes sociales el debate sobre el financiamiento de la institución.

El tema cobró aún más relevancia tras el vuelco de una ambulancia en Coronado, hecho que obligó al comité local a solicitar ayuda económica para su reparación. A raíz de estos acontecimientos, surgieron cuestionamientos sobre el destino de los recursos provenientes de impuestos y si estos resultan suficientes para sostener la operación de la benemérita.

Ante este escenario, el gerente general de la institución, Walter Fallas, explicó en entrevista con Teletica.com cómo se financia la Cruz Roja y cuál es su situación financiera actual.

Donación permitió adquirir ambulancias y equipo especializado

Fallas agradeció públicamente a Ocampo González por la donación en vida de poco más de ₡100 millones, recursos que permitieron la compra de dos ambulancias, una destinada al comité de Alajuela y otra al comité metropolitano, encargado de atender el casco central de San José.

Además, se adquirió equipo de rescate hidráulico distribuido en la Zona Norte y San José, utilizado para la atención de personas prensadas en accidentes de tránsito o atrapadas entre escombros.





Solo el 40% del financiamiento proviene de fondos públicos

La Cruz Roja Costarricense es una asociación privada sin fines de lucro que cumple un rol auxiliar del Estado. Su servicio más reconocido es la atención prehospitalaria, con más de 500.000 emergencias anuales.

Sin embargo, solo el 40% de su presupuesto proviene de fondos públicos, mientras que el 60% restante debe ser autogestionado.

¿De dónde provienen los recursos públicos?

Entre las principales fuentes se encuentran:

La Ley 8690 , que asigna un porcentaje del impuesto a telecomunicaciones.

Un porcentaje de las multas de tránsito .

Recursos de la denominada “Ley del Vicio” (impuestos a cigarrillos y bebidas alcohólicas).

Fondos provenientes de premios no reclamados de la Junta de Protección Social, según la Ley 8718.

En total, la institución recibe aportes derivados de aproximadamente diez leyes diferentes. No obstante, estos recursos se distribuyen entre varias entidades públicas.

Ingresos vs. gastos: la brecha que preocupa

Durante el año anterior, la Cruz Roja reportó ingresos cercanos a ₡26.000 millones:

₡12.000 millones provenientes de fondos públicos.

₡14.000 millones generados por autogestión (bingos comunales, venta de tamales, convenios con municipalidades y contratos de servicios en sitios como los aeropuertos internacionales y la Ruta 27).

No obstante, el gasto operativo alcanzó los ₡28.000 millones, generando un déficit final de ₡936 millones, cifra menor a la proyección inicial de ₡1.700 millones.

Según Fallas, el aumento en incidentes violentos —que ahora superan los accidentes de tránsito— ha elevado los costos en insumos médicos, medicamentos y equipamiento especializado.

Recortes y condiciones críticas

Para enfrentar la crisis, la institución ha aplicado fuertes medidas de contención del gasto. Esto ha implicado:

Postergar reparaciones de infraestructura.

Mantener ambulancias en condiciones limitadas por falta de recursos.

Uniformes deteriorados.

Comités con órdenes sanitarias pendientes.

“Hoy estamos priorizando pagar planillas y comprar insumos médicos. Hemos tenido que dejar de lado mejoras en edificios y mantenimiento de unidades”, indicó el gerente.





Uso de reservas y venta de activos

La Cruz Roja también ha recurrido a la venta de activos y al uso de reservas acumuladas en años anteriores para sostener la operación. Entre ellos, terrenos y edificios destinados a proyectos como la llamada “Ciudad Humanitaria”, que pretendía centralizar las operaciones administrativas.

Sin embargo, esos fondos de inversión están próximos a agotarse.

“Si no encontramos un mecanismo de financiamiento sostenible a mediano y largo plazo, la operación podría verse comprometida”, advirtió Fallas.

¿Qué soluciones se plantean?

La institución mantiene acercamientos con diputados de distintas fracciones legislativas para explorar alternativas de financiamiento permanente. No obstante, recalcan que no buscan promover nuevos impuestos ni restar recursos a otras entidades, sino encontrar una solución estructural que garantice estabilidad financiera.

Para este año, esperan la transferencia de ₡1.500 millones aprobados en el presupuesto ordinario, aunque reconocen que ese monto no resolvería el problema estructural.

Mientras tanto, la Cruz Roja continúa brindando atención gratuita las 24 horas, los 365 días del año, enfrentando una creciente demanda y recursos cada vez más limitados.