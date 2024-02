Embajadora de Emiratos Árabes: “Estamos aquí porque estamos cualificadas"

Entonces yo llegué e hice la presentación sobre EAU, su cultura, su historia, su naturaleza, todo. Y recibí el premio por la mejor presentación de una estudiante no egipcia, y recuerdo que me fui a donde mi papá y le dije “Me gustó lo que hice hoy. ¿Qué tipo de trabajo podría darme esta oportunidad?” Mi papá se rió y me dijo que podría ser una diplomática, una embajadora. Y yo era muy chica y me pregunté “¿Qué tipo de trabajo era ese?” A esa edad no se sabe qué significa diplomacia o embajadora. Entonces me puse a pensar sobre cómo ser una embajadora. Después inicié a leer sobre política, y comencé a estudiar ciencias políticas y estudios internacionales y me uní al Servicio Exterior en el 2003. Entonces son casi 20 años en el Servicio Exterior, unos años los he vivido en la capital y otros en otros países como Reino Unido, ahí estuve seis años como embajadora adjunta en Londres. Mucha de mi experiencia se basa en el continente americano, Latinoamérica, Caribe, en el cambio climático y la sostenibilidad, eso es principalmente los temas que he tratado en mi camino de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores.