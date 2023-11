El tico que estuvo en una "base lunar" durante 10 días y se graduó como astronauta análogo

Nacer, diría que casi que desde que estoy en la Tierra, porque siempre he sido la persona que he estado enamorada del espacio. Desde muy niño, me cautivaba ver los transbordadores espaciales despegar y estas imágenes de los telescopios y del cielo nocturno; desde siempre fui esa persona que estaba súper enamorado de todo eso, siempre fui el intenso en ese tema. Siempre estuve con eso de la parte científica, pero esta parte espacial para mí siempre fue como un tema personal y, bueno, hasta la fecha. Cuéntenos acerca de su formación académica. ¿Cómo se fue abriendo camino hasta llegar al AATC en Polonia?

Luego continué mis estudios por acá, en Ingeniería Electrónica, y ya para ese momento, cuando me vine de Estados Unidos, básicamente entré de lleno en la industria espacial de Costa Rica y general. Comencé a participar en diferentes concursos, hackathons, actividades en general de la industria espacial; participé en algo que se llama Mission Idea Contest, que me dio experiencia, quedamos de semifinalistas a nivel mundial; entonces, me dio la oportunidad de tener ese approach (acercamiento) con la industria a nivel internacional, en este caso japonesa, y eso me dio el colmillo para comenzar después mi propio startup.