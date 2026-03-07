Detrás de 'Hoppers': Animador revela cómo Disney y Pixar crean sus personajes

La nueva apuesta animada de Disney y Pixar, Hoppers: Operación Castor, promete conquistar a las familias con una historia llena de humor, aventura y un poderoso mensaje sobre la relación entre los humanos y el mundo animal.

La película sigue a una joven amante de los animales que, gracias a un innovador experimento, logra trasladar su conciencia a un castor robótico. Desde esa inesperada perspectiva, descubre de primera mano las maravillas —y también los desafíos— del reino animal, en una aventura que mezcla ciencia ficción, comedia y valores familiares.

El reto de dar vida a los personajes

Teletica.com conversó en exclusiva con Luis Uribe Córdoba, diseñador y animador del proyecto, quien explicó el desafío que implica crear personajes capaces de mantener la atención del público infantil y adulto.

“Uno de los retos más grandes es lograr que los personajes sean entretenidos y capturen al público, que la gente no tenga ganas de mirar el celular mientras ve la película”, comentó Uribe.

El animador señaló que el proceso creativo es largo y altamente colaborativo. Aunque una película animada puede tardar entre cuatro y seis años en producirse, el trabajo específico de animación de personajes puede extenderse por más de un año.

Durante ese tiempo, cada escena pasa por múltiples revisiones.

"Trabajamos en escenas que se muestran todos los días al director y al productor. Recibimos comentarios, hacemos ajustes y vamos mejorando hasta que todos sentimos que la escena funciona", explicó.









La complejidad detrás de la animación

El trabajo de animación va mucho más allá de mover personajes en una pantalla. Uribe detalló que cada uno funciona como una "marioneta digital" con cerca de 5.000 controles , que deben manipularse cuadro por cuadro.





En animación cinematográfica se utilizan 24 cuadros por segundo, lo que significa que cada movimiento requiere una cuidadosa secuencia de poses para lograr que el personaje cobre vida.

“Nos grabamos actuando la escena, tomamos como referencia las voces de los actores y luego recreamos cada movimiento en la computadora. La presión es grande porque esa actuación quedará para siempre en la película”, agregó.

Un mensaje para los jóvenes de Costa Rica

Uribe también envió un mensaje para los jóvenes de Costa Rica y Latinoamérica que sueñan con trabajar en la industria de la animación.



Según explicó, hoy existen más oportunidades que en el pasado gracias al acceso a información y formación en línea. Además, la presencia de profesionales latinos en grandes estudios internacionales es cada vez mayor.

“Lo importante es encontrar la disciplina que más les guste dentro de la animación —puede ser modelado 3D, iluminación, animación o producción— y enfocarse en desarrollar su técnica”, indicó.

También destacó la importancia de la creatividad en los portafolios profesionales. “A los estudios les llama la atención ver ideas nuevas, algo que no se haya visto antes y que aporte una voz propia”, concluyó.

Con su mezcla de humor, innovación tecnológica y un mensaje sobre la conexión con la naturaleza, Hoppers: Operación Castor se perfila como una de las propuestas animadas más llamativas para disfrutar en familia en la pantalla grande.

La película se podrá disfrutar en todos los cines del país desde este fin de semana.