Crisis económica fomenta el trueque en las redes sociales

Muchas veces los tiempos de crisis son considerados tiempos de cambio y momentos para crear y desarrollar nuevas habilidades.



En esta ocasión, la crisis económica generada por el COVID-19 llevó a muchas personas a retomar el intercambio para comercializar productos.

Esto trajo de vuelta el trueque con el que hacían negocios nuestros antepasados indígenas, sin embargo, gracias a la tecnología, se han creado muchas páginas bajo la modalidad “swap” (intercambio en inglés) donde las personas colocan sus productos que quieren cambiar por cosas de interés.

Teletica.com monitoreó algunas páginas y descubrió que la gente cambia de todo, desde perfumes por comida hasta juegos por pañales, entre otros.

El trueque es el intercambio de bienes materiales o de servicios por otros objetos o servicios. Se diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el dinero como representante del valor en la transacción.

Si bien en la línea del tiempo se establece que el origen del trueque se remonta al año 6000 a.c. en Mesopotamia. Las tribus que allí residían lo usaban como actividad comercial. Posteriormente, se extendió a todas las regiones del planeta.

Debido a que se trata de un intercambio que no requiere dinero de por medio, se volvió popular en nuestro país en tiempos de pandemia, principalmente porque las personas descubrieron una forma de obtener algo que necesitan a cambio de otro artículo que no están usando.

Si bien los intercambios se concretan en las redes sociales, el punto de entrega que más se ha vuelto popular es San José Centro, por lo general en lugares seguros cerca de policías y donde hay mucha gente.

Este medio entrevistó a Jocelin Navarro Cambronero, quien administra la página de Facebook Amantes del Swap CR y que ya cuenta con 1.800 miembros.

Y a Karen Rodríguez, quien, junto a su amiga Daniela, crearon la página Swap Girls Costa Rica que cuenta con 5.300 integrantes.

¿Cómo le surge la idea de crear una página de intercambios?

“Yo soy propietaria de una Clínica estética y pues todos los años hacemos una actividad para recoger regalos para niños de escasos recursos e igual útiles escolares, pero debido a la pandemia el año pasado no estábamos recibiendo ninguna donación y se me ocurrió realizar un grupo de Swap o intercambio donde cambiábamos tratamientos o descuentos en tratamientos por juguetes y útiles escolares”, comentó Jocelin.

En el caso de Karen y Daniela, crearon la página para “dar mayor oportunidad de intercambios a las personas (mujeres) y también a los artículos que están sin uso en nuestros hogares y que otras personas puedan aprovechar”.

¿Cuál ha sido el éxito de “swap"?

“El éxito del swap consiste en buscar u obtener algo que necesito sin hacer una inversión monetaria”, relató Karen.

“Creo que ha sido maravilloso para mujeres y mamitas que no tienen recursos para comprar víveres, pero tienen cositas que no necesitan y logran adquirir a cambio de alimentos.

Y también mujeres que somos a veces algo compulsivas con las compras y pues lo que compramos no nos sirven o no nos quedan o no lo necesitamos y pues lo cambiamos por algo que realmente sí”, explicó Jocelin.

¿Quiénes usan más “swap”? ¿Hombres o mujeres?

“Definitivamente las mujeres somos más hábiles para hacer intercambios”, indicaron.



¿Cómo funciona el “swap”?

“Tienes un producto, servicio o emprendimiento y lo cambias por algo que necesitas en el momento.

“Por ejemplo, tengo un celular que cambié y ya no necesito, pero mi bebé necesita o quiere una bicicleta y una de las chicas tiene una, nos gustó, revisamos el producto y nos ponemos de acuerdo para el intercambio y listo, ¡ambas tenemos lo que necesitamos!”

¿Cree usted que la pandemia y, por ende, la crisis económica, motivó a la gente a hacer intercambios?

“Creo que el trueque ha sido una actividad que siempre se ha practicado pero estos grupos bien administrados y la buena tecnología han venido a facilitar el Swap, creo que muchas lo han conocido por la pandemia, pero la cultura del cambio es algo súper útil si lo haces de manera correcta”, dijo Jocelin.

“A veces tenemos cosas en casa que están quitando espacio y necesitamos víveres y se puede realizar el cambio o cosas de los hijos se intercambian por otras”, agregó Daniela.

Considera que, al no haber dinero de por medio, ¿se disminuye la posibilidad de estafas?

Jocelin considera que “siempre hay personas mal intencionadas, el deber de nosotras como moderadoras es velar por que el grupo sea más una comunidad donde nos sintamos seguras realmente desde que inicie con el grupo no hemos tenido ningún tipo de conflicto que no se pueda resolver”.

“De cierta forma, pero siempre se dan casos de personas que quieren dar artículos que no sirven, tal vez la estafa no es monetaria, pero si con artículos que están prácticamente para tirar a la basura”, advirtió Karen.

¿Qué tan seguro es hacer intercambios?

“Es muy seguro, pero igual cuando son artículos de mucho valor es mejor hacerlo en un lugar público o acompañadas. Siempre es recomendable hacer el intercambio en lugares concurridos para tratar de evitar cualquier inconveniente”, explicaron.

¿Vale la pena realmente el “swap"?

“¡Claro! Uno realmente lograr encontrar cosas que necesita y no puede costear, ya sea nuevo o usado, también se han dado a conocer muchos emprendimientos bajo esta modalidad”, comentó Karen.

Para Jocelin esta modalidad “es muy buena para sacar todo lo que no necesitamos y adquirir lo que si muchas veces tenemos acumulado de todo ropa, juguetes, electrodomésticos. en Estados Unidos es una cultura tan grande que hubo alguien que empezó cambiando un clip hasta adquirir un auto”.

¿Cree que la modalidad “swap” regresó para quedarse?



“Si, es muy muy funcional y realmente uno encuentra no solo artículos funcionales, sino también personas increíbles

“Es una comunidad súper activa, creo que las chicas han aprendido como se manejan los swaps y han sacado mucho provecho de estos y lo más importante es eso somos una comunidad donde nos cuidamos y ayudamos unas a otras”, coincidieron las administradoras.

¿Cuál es el punto donde más se queda de ver la gente para hacer intercambios?

"Normalmente, por lo que he visto, las chicas usan mucho el Parque Central pero igual han salido emprendimientos como las UBER SWAP que son chicas que ofrecen recoger y dejar el intercambio para que no tengan que movilizarse ninguna de las dos Swaperas, las mismas revisan y envían fotografías del producto. Pero también se dan mucho en Heredia y Alajuela", concluyeron.

En las redes sociales, principalmente Facebook, existen más de 10 páginas “Swap” en Costa Rica, algunas por zonas o provincias, otras de artículos selectivos.

Teletica.com hizo la consulta al OIJ para saber si existen denuncias de persona que hayan sido estafadas por esta modalidad, sin embargo, en la oficina del prensa indicaron que, “tanto en el año pasado como en este, en que respecta a intercambios de productos o servicios (sin mediar pago alguno) en grupos de redes sociales, no se registran denuncias”.