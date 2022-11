Costa Rica busca atraer turistas en los países rivales de La Sele

20 de noviembre de 2022, 8:00 AM

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lanzó una campaña para aprovechar la presencia del combinado patrio en el mundial de Qatar y atraer más turistas de los países rivales de Costa Rica.

La estrategia mundialista tiene como objetivo recuperar la cantidad de llegadas extranjeras que se registraron en el país en periodos prepandemia.

Según datos del ICT, el 2019 cerró con 3,139,008 de visitas internacionales, mientras que, en los dos años posteriores, alcanzaron apenas un 75% en conjunto.

“Los turistas españoles y alemanes son dos de los mercados que más turistas nos generan. De hecho, eran los dos más grandes antes de la pandemia y eso nos permitía tener una base de conocimiento grande sobre Costa Rica en el ahora destino de la campaña”, mencionó Carolina Trejos, directora de mercadeo del ICT.

Teletica.com conversó ampliamente con Trejos, quién brindó los detalles de la iniciativa de la marca Esencial Costa Rica para estar presente, no solo en Qatar, también en dos de los rivales de La Sele en el mundial.

Repase la entrevista completa a continuación.

ICT activa estrategia de mercadeo mundialista

​¿Cómo fue desarrollar una estrategia en tan corto tiempo?

Sin duda que la selección clasificada tarde nos hizo correr muchísimo. Y es que, por ejemplo, para ese momento, la mayoría de los espacios en alguno de los medios estaban ya tomados.

Obviamente, el precio ya podía convertirse en una negociación un poco más difícil, la posibilidad de conversar con FIFA era ya tarde y no nos permitía poder hacer algo directamente por ese lado. Pero también teníamos dos oportunidades muy grandes, y es que jugar contra España y Alemania es una oportunidad enorme.



El plan se hizo enfocado en estos dos mercados, tratando de poder abarcar muchísimos canales de comunicación con el cliente, no solamente televisión, sino que usar también herramientas digitales, algunas activaciones que vamos a poder hacer en algunos lugares en donde sabemos que se van a estar congregando los aficionados a ver los partidos.



¿En qué consiste toda la campaña en los países rivales de Costa Rica en el mundial?









Los números de visitantes españoles y alemanes, rivales de La Sele en el mundial, superan considerablemente a los que vienen de Japón, ¿se tienen en cuenta en esta campaña del ICT?





En el ICT tenemos una estrategia muy clara de cuáles son los mercados prioritarios a los cuales nuestra inversión va independientemente del Mundial. Debemos velar porque el recurso que tenemos para invertir, para generar la visita a Costa Rica sea rentable. Esos mercados están muy claros y uno de los temas más importantes por los cuales un mercado se convierte prioritario para nosotros, para la inversión, es que haya conectividad aérea directa.

Eso pasa con España y Alemania, además con otros países como Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos, pero no pasa con Japón. No tenemos un vuelo directo desde Japón hasta Costa Rica, además de que es una operación bastante larga y entonces no consideramos a Japón como un destino prioritario en este momento.



Otro punto que tenemos en cuenta es que en esta nación no hay tanto conocimiento de Costa Rica, entonces la inversión que hubiéramos tenido que hacer para poder tener algún impacto era prácticamente todo lo que teníamos.

En cambio, invertir en estos mercados en donde ya hay un conocimiento, en donde ya hay una percepción muy positiva de Costa Rica como destino turístico, nos permite que ese dólar invertido sea mucho más rentable.

En temas de presupuesto, ¿significó un cambio abrupto el destinar fondos que no se tenían para este fin?



Hace un tiempo se habló que Costa Rica no iba a tener presencia de marca en los estadios de Qatar, cómo se evaluó esta situación para contrarrestar la no presencia con tantos aficionados?



Esas son de las cosas creativas que gracias al equipo se puso a pensar en una solución, porque la posibilidad de ir a Qatar y estar como marca presente en Qatar era muy difícil y la verdad es que era altamente costoso.

Entonces pudimos identificar al menos 500 ticos que van a ir acompañando a la Sele, por lo menos en esta primera fase. Ellos nos ayudarán a posicionar el país y la marca, vamos a llamar la atención con unos obsequios alusivos a Costa Rica, así que esencial Costa Rica va a estar presente en Qatar.

¿Cuál es la proyección en cantidad de turistas que esperan atraer con esta estrategia?

