Colombiana visitó Costa Rica para conocer lo último que vio su hija antes de morir

Hace dos años, la colombiana y facilitadora de duelo, Laura Castro de Verità, sufrió el duelo más grande su vida: su hija Laura Sofía, de 18 años, murió ahogada en Costa Rica mientras realizaba un voluntariado.



En una entrevista con Teletica.com, Castro de Verità explicó que su hija acababa de salir del colegio y decidió hacer un voluntariado en Costa Rica, ya que le parecía un país lleno de naturaleza y del que aprendería muchísimo. Por eso, investigaron sobre los voluntariados en el país y eligieron uno en el Caribe, específicamente trabajando con tortugas.

La joven voló desde Bogotá, Colombia, en busca de una experiencia llena de vida, sin saber que en su estadía perdería la suya.



Antes de salir, recuerda que la muchacha estaba muy emocionada y hasta hizo una playlist de Spotify, a la que llamó Eternal Costa Rica.



​"Ya llevaba diez 10 de campamento, para todo ella me llamaba, me contaba cómo estaba, dónde estaba, me mandaba fotos y videos. Fue un 7 de junio, a mí me llaman como a mediodía y me explican que sufrió un accidente acuático. Aparentemente, ella y dos amiguitos, también extranjeros, se fueron a un lado del río que es más profundo, los atrapó una corriente. Luego me cuentan los muchachos que no podían salir, días antes del viaje a Laura Sofía le diagnosticaron un padecimiento en el que no podía ejercitarse mucho. Al ver que ella no podía más, el muchacho que estaba con ella en el río le dice que él la alza, para que ambos salgan. Yo pienso, conociendo a mi hija, que ella pensó que si hacían eso los dos se iban a ahogar y decidió sacrificarse, de cierta manera.

"Cuando a mí me dan esa noticia, yo no podía creerlo, el mundo que yo construí, mi mundo, se me vino abajo, teníamos muchos proyectos de vida, muchas metas. Esas 24 horas de dolor fueron una pesadilla. Estaba completamente rendida, abandonada, no podía entender por qué mi hija y lo peor es que estaba a kilómetros de mí, yo en Colombia y ella allá en Costa Rica. Dios me permitió ver ese proceso de dejar ir, ella tenía que descansar, por eso para ella era Eternal Costa Rica. Laura Sofía había cumplido su misión en la tierra, conmigo y con todas las personas que la amamos. Mi cuñada y mi mamá son muy Marianas, de rezar el Rosario. y me dijeron que hablara con la Virgen María, yo recé y le entregué a mi hija y le pedí a Dios que me guiara y me dijeron cómo seguir viviendo. Yo sentía que me arrancaban el corazón, los pedazos del cuerpo como si se incendiaran", mencionó.