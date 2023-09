“Casi toda la infraestructura educativa cumple para una orden sanitaria”: dice vocera del MEP

3 de septiembre de 2023, 9:21 AM

El informe reconoce que, si bien esta situación no es nueva, tiende a agravarse debido a las deficiencias del sistema de gestión del Ministerio de Educación (MEP): donde se atienen los problemas de manera reactiva y sin planificación. A lo que se suma, una reducción del presupuesto y problemas de gestión desde las Juntas Administrativas.

En entrevista, la directora del DIE, Lourdes Sáurez , reconoció que la situación es grave, y que en muchos casos el retraso en la atención no se ha dado ni siquiera por la falta de dinero, sino por trabas administrativas.

En este país yo le puedo asegurar que casi toda la infraestructura educativa cumple para una orden sanitaria, porque puede ser desde que el centro educativo está muy mal hasta que no tiene rampas o no cumple con el código eléctrico; y mucha infraestructura de Costa Rica es muy antigua entonces, si usted va y pide una orden sanitaria a la escuela de su comunidad seguramente se la van a dar. Entonces se dio la idea o mensaje, en tiempos pasados, de que lo que atendíamos eran centros con orden sanitaria, entonces ¿qué hizo la gente?, fue a Salud a buscar la orden para entrar en nuestras prioridades. A mi parecer un mensaje un poco equivocado porque realmente nosotros tenemos que ver otras cosas y no solo que tenga una orden sanitaria para poder priorizar la inversión.