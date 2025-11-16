Canartel sobre subasta de frecuencias:“La mayoría de los medios pequeños y rurales ya dijeron que no van a poder participar"

La subasta del espectro radioeléctrico para radio y televisión abierta avanza tras la resolución de la Contraloría que despejó los recursos en su contra. Por primera vez, el país cobrará por el uso de estas frecuencias, con precios base que van desde $9.600 para una radio AM hasta $1,6 millones para televisión nacional.

El Gobierno la defiende como una medida para modernizar y ordenar el espectro , pero el sector advierte que las nuevas condiciones podrían silenciar a muchos medios locales y comunitarios que no pueden asumir los costos ni las exigencias técnicas.

Teletica.com conversó con Saray Amador , presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión ( Canartel) y Telefides sobre las implicaciones de este proceso.

1. ¿Cómo ha funcionado hasta hoy el uso de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica?



Hace muchos años —te pongo el ejemplo de Telefides, que tiene 35 años— existía una Oficina de Control de Radio. Uno solicitaba una frecuencia y debía cumplir una serie de requisitos técnicos, un proceso que podía tardar uno, dos o hasta tres años. Una vez aprobada la solicitud, se podía empezar a transmitir. En esa época nadie quería tener un medio de comunicación: pocos hogares tenían televisión o radio, así que más un negocio, era una vocación. Y, en muchos casos, sigue siéndolo.

2.Uno de los temas más cuestionados es el canon: ₡6 mil al año por radio y ₡120 mil por televisión. ¿Por qué no se ha actualizado?



Hay muchos mitos sobre eso. Algunos dicen que nos aprovechamos de un bien público, que pagamos poco y recibimos mucho, pero eso no es preciso. Nosotros hemos impulsado al menos dos o tres intentos para que se aumente el canon. El Estado es el que define cuánto se paga, no los concesionarios. Siempre hemos estado dispuestos a actualizar los cánones, pero es el Estado quien debe establecerlos.

3. En medio del debate por la subasta, surja la diferencia sobre la prórroga de las concesiones. El Gobierno dice que vencieron en 2004, mientras ustedes sostienen que debía extenderse por 20 años más. ¿Por qué?



Porque así lo confirma los contratos firmados en 2004: 20 años prorrogables automáticamente por otros 20. Todos los medios legales firmamos bajo esa condición. No puede venir un nuevo gobierno a cambiar las reglas, porque eso atenta contra la seguridad jurídica del país.

4. El Gobierno asegura que la subasta ampliará la cobertura y modernizará el espectro. ¿Qué cuestionan ustedes de ese argumento?



En el caso de Telefides, la base sería de $1,6 millones, porque tendríamos que competir por una frecuencia nacional. Nos duele en el alma, pero no podremos participar; eso significaría dejar de llegar a las personas más humildes, las que dependen de la señal abierta y gratuita. Además, al ser una subasta, cualquiera podría ofrecer más y quedarse con la frecuencia. Y los requisitos técnicos que se exigen son una locura. Consultamos a expertos internacionales y nos dicen que no tienen sentido técnico. Es no no es una inversión, es un derroche técnico que no tiene ni pies ni cabeza.



Además, cuando se dio el apagón analógico en 2023, tuvimos que renovar todo el sistema a digital, lo que fue muy costoso. Y ahora prácticamente hay que volver a cambiarlo. Te cuento el caso de Telefides, no podríamos participar: el costo inicial es inalcanzable y las exigencias técnicas elevarían la inversión a cinco o seis millones de dólares. Es irreal.

5. ¿Cuáles son las principales objeciones del sector a la propuesta del Gobierno?



Primero, el irrespeto a la seguridad jurídica. Cumplimos los contratos, pagamos impuestos y mantenemos cobertura; Aún así, se cambian las reglas de forma unilateral. Así es imposible invertir en un país.

La segunda preocupación es el costo. Las señales abiertas cumplen una función social: llegan gratuitamente a la población más humilde, a quienes no pueden pagar cable ni internet. Si se encarece el acceso al espectro, ese servicio podría desaparecer.

6. ¿Qué impacto concreto prevén los medios si la subasta sigue como está planteada?

La mayoría de los medios pequeños y rurales ya dijeron que no van a poder participar. No se trata solo del dinero de la subasta, sino también de las exigencias técnicas: redundancias, transmisores duplicados, inversiones que calificamos de “derroche”. Durante 70 años hemos operado con equipos estables y ahora se exige una infraestructura sin justificación técnica ni económica.



En el caso de Telefides, transmitimos misa, rosarios, programas de valores y noticias positivas. Con este nuevo esquema, no podríamos seguir llegando a las comunidades más humildes.

7. El Gobierno sostiene que los montos se basan en estudios de mercado. ¿Cómo responder a eso?



Yo quisiera ver esos estudios. Telefides tiene 35 años en el mercado y sinceramente no entiendo de dónde salen esos montos. Creo que hay un desconocimiento sobre cómo funciona este sector y sobre la realidad económica de los medios nacionales.

8. ¿Cuál sería el mayor impacto para el país si la subasta sigue adelante tal como está?



Más allá de Telefides o de los medios que no puedan participar, el riesgo es para Costa Rica. Estas reglas favorecen la concentración en manos de quienes sí pueden pagar, y eso pone en riesgo la existencia de medios locales y comunitarios. Esos medios podrán seguir en internet o en cable, pero dejarán de llegar a las zonas rurales, donde la señal abierta es muchas veces la única fuente de información.

9. ¿Qué propone el sector como alternativa? ﻿

Respecto a la subasta, desde el inicio se nos dijo que sería “justa, razonable y equitativa”: los que tienen más pagarían más y los que tienen menos pagarían menos; que se tomarían en cuenta los medios regionales y culturales, a todos. Pero eso resultó ser un canto de sirena. Los precios y los requisitos técnicos no son realistas. Tal como está planteada, esta subasta es una utopía para los medios pequeños y rurales, que no podrán participar, no solo por los costos, sino también por las exigencias técnicas. Muchos se quedarían solo en internet o cable, dejando fuera a quienes dependen de la señal abierta y gratuita. Además, se impuso de la noche a la mañana, sin dar tiempo para que el sector se organice.



