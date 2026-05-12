¿Busca trabajo? Feria Talent Costa Rica abre 8.000 plazas

Este viernes 15 de mayo se llevará a cabo la feria Talent Costa Rica en el Centro de Convenciones, un espacio que reunirá a miles de personas en busca de empleo y capacitación. El evento es organizado por PROCOMER y contará con la participación de empresas nacionales e internacionales.

La gerente de PROCOMER, Laura López, explicó que la feria busca perfiles diversos: profesionales, técnicos, bilingües y personas con experiencia en oficios, ampliando las oportunidades para distintos sectores de la población.

En total, se ofrecerán 8.000 vacantes en áreas como servicios, tecnología, manufactura y comercio. Además, los asistentes podrán agendar entrevistas previamente y acceder a charlas de orientación laboral.

El evento también contempla facilidades de transporte y logística para garantizar la participación de quienes lleguen desde distintas zonas del país. La feria se realizará en el Centro de Convenciones de Costa Rica, a partir de las 9:00 a.m. y durante todo el día.

En el marco de los desafíos que plantea la inteligencia artificial y los cambios en el mercado laboral, los organizadores recomiendan a los jóvenes prepararse en habilidades digitales, idiomas y formación técnica para aumentar sus posibilidades de inserción laboral.

Todos los detalles y entrevistas con especialistas se encuentran en el video adjunto.