¿Busca trabajo? Feria Talent Costa Rica abre 8.000 plazas
La gerente de PROCOMER, Laura López, explicó que la feria busca perfiles diversos como estos.
Este viernes 15 de mayo se llevará a cabo la feria Talent Costa Rica en el Centro de Convenciones, un espacio que reunirá a miles de personas en busca de empleo y capacitación. El evento es organizado por PROCOMER y contará con la participación de empresas nacionales e internacionales.
La gerente de PROCOMER, Laura López, explicó que la feria busca perfiles diversos: profesionales, técnicos, bilingües y personas con experiencia en oficios, ampliando las oportunidades para distintos sectores de la población.
En total, se ofrecerán 8.000 vacantes en áreas como servicios, tecnología, manufactura y comercio. Además, los asistentes podrán agendar entrevistas previamente y acceder a charlas de orientación laboral.
El evento también contempla facilidades de transporte y logística para garantizar la participación de quienes lleguen desde distintas zonas del país. La feria se realizará en el Centro de Convenciones de Costa Rica, a partir de las 9:00 a.m. y durante todo el día.
En el marco de los desafíos que plantea la inteligencia artificial y los cambios en el mercado laboral, los organizadores recomiendan a los jóvenes prepararse en habilidades digitales, idiomas y formación técnica para aumentar sus posibilidades de inserción laboral.
Todos los detalles y entrevistas con especialistas se encuentran en el video adjunto.