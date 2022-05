Bautizo del caso Diamante es "una clara mofa al alcalde de San José", dice Johnny Araya

Por Juan José Herrera | 29 de mayo de 2022, 9:07 AM

Seis meses después de que estallara el escándalo "Diamante" y luego de cumplir seis meses de estar suspendido en el cargo, el alcalde Johnny Araya habló de ese proceso, del nombre que el Ministerio Público le dio al caso y de la reforma legal que lo sacaría de la Municipalidad de San José en menos de dos años.

También habló de celos, de intereses políticos y de las teorías que baraja sobre por qué el escándalo de corrupción en obra pública municipal lo señaló a él.

Aquí la entrevista completa:

¿Cómo se encuentra luego de seis meses tan convulsos y en medio de la noticia de retomar funciones en la Municipalidad de San José?

Lo que me tocó vivir de seis meses para acá ha sido bueno, en primera instancia y en primer momento, devastador desde el punto de vista de mi ánimo y el de mi familia, porque la verdad es que jamás en la vida pensé que podía vivir un acontecimiento como el que me tocó vivir.

Tengo que confesar que nunca estuve preparado para recibir una acción como la que viví, más en la forma en que se dio, sobre todo el allanamiento de mi casa, que lo he dicho, casi en tono de denuncia, que fue un allanamiento completamente desproporcionado en el despliegue policial que se hizo en mi casa, más de 50 oficiales del OIJ con pasamontañas, con armamento pesado, con el famoso camión de “la bestia” y era más que evidente que se trataba de hacer un show mediático y esos shows mediáticos pues golpean muchísimo, porque prácticamente se da un juicio anticipado, el principio de inocencia es lo que menos se considera en un acontecimiento como este y todo el mundo terminaba juzgando o mucha gente termina juzgándolo a uno, pasando por alto ese principio de inocencia.

Pero a pesar de eso, porque fue muy duro enfrentar eso para mí y para mi familia, a pesar de eso, yo he mantenido una actitud serena, he estado tranquilo, tranquilidad que me da la confianza que tengo en que voy a lograr demostrar mi inocencia. Los hechos que se me acusan son basados en pruebas muy espurias, hay afirmaciones falsas, hay especulaciones y no es por casualidad que sucedió lo que acaba de suceder, que un juez de la República decidiera reinstalarnos en nuestros cargos y prácticamente eliminar la totalidad de las medidas cautelares que pesaban sobre nosotros.

¿Ha sentido el peso de ese juicio anticipado que usted menciona? ¿Lo nota en la calle? Porque usted no puede ocultar que hoy hay una relación entre su nombre y la corrupción.

Es increíble, y tal vez no me lo crea, pero no he sabido lo que es, en medio de la exposición pública que he tenido en estos seis meses, y ya sea en un estadio que he ido un par de veces, he ido a un concierto, he estado en bares y restaurantes, no he recibido ninguna ofensa, y se lo digo así, porque lo lógico es que a uno le ofendan, aunque yo sé que otros colegas han pasado por situaciones muy dolorosas en la calle, pero a mí no me ha pasado eso.

Inclusive yo pasé como un mes y medio después de escribir todos los días de redes sociales, en mi página de Facebook, dejé de escribir, pasé mes y medio sin escribir y mi sorpresa ha sido cuando ahora escribo muy de vez en cuando, por lo menos cada semana y de algún acontecimiento, muchos ligados con mi familia, o personal, la cantidad de likes que tienen mis publicaciones son muy altas, y la cantidad de comentarios positivos es muy alta y de negativos muy bajo.

Por ejemplo, el día que ingresé a la municipalidad, que fue el martes, hice una publicación que llegó a casi 5.000 likes y como 1.200 comentarios, de los cuales si hay un 5% negativas, son muchos, y eso por supuesto me reconforta mucho, de que en medio de ese juicio público en donde ese famoso, como le llaman los abogados, ese juicio de banquillo, la gente se exprese de manera tan cariñosa.

¿Y en lo profesional? Porque su imagen también está comprometida ahí.

Lo que creo es que tener la oportunidad de retomar el cargo me permite reivindicarme, reivindicarme por mi trabajo, porque a mí es se me ha reconocido el aporte que yo le he hecho a la ciudad de San José, a pesar de que, como en todo, hay gente que critica, gente que no está satisfecha, pero hay muchísima gente que valora lo que ha sido mi papel a lo largo de todos estos años para hacer de San José una mejor ciudad, una ciudad más funcional, una ciudad más limpia, más segura.

El tema del repoblamiento de San José, la modernización de la ciudad y entonces el ocupar nuevamente el cargo es una oportunidad de volver a asumir el liderazgo que yo históricamente he tenido, de volver a hacer cosas positivas, de que la gente de nuevo vea el fruto de mi trabajo como alcalde de San José y creo que esa es la mejor manera de reivindicarme.

Mientras usted estaba suspendido, y a raíz de ese escándalo, los diputados aprobaron una reforma al Código Municipal para impedir la reelección indefinida de alcaldes. ¿Qué opina de ese cambio?

En este país en los últimos años el protagonismo de las municipalidades y el protagonismo de los alcaldes ha crecido mucho y en la pandemia fue más que evidente que las municipalidades fueron pilares de la institucionalidad del país para poder hacer realidad todo el enfrentamiento de la emergencia sanitaria que tuvimos.

De nada valían las directrices del Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias si no estaban las municipalidades de por medio, los alcaldes, entonces de verdad que ha venido creciendo el protagonismo de los gobiernos locales, de los alcaldes, al punto que en algunos cantones grandes se ha convertido una figura más protagónica el alcalde que el diputado. Entonces eso ha generado un movimiento, yo digo ideológico, de gente que no está cómoda, que no le gusta que las municipalidades hayan tomado ese protagonismo y que los alcaldes hayan crecido en protagonismo y aquí le digo, aquí hay gente de medios de comunicación que de manera muy evidente se han vuelto en espacios antimunicipalidades, antigobiernos locales, antialcaldes al margen de esta escándalo Diamante y bueno, el escándalo Diamante fue por supuesto el caldo de cultivo para que se apruebe una ley que obviamente tiene excesos, como por ejemplo que dice los alcalde no pueden reelegirse en ocho año, una limitación que marca una desigualdad ante la ley.

Los diputados se pueden reelegir cuatro años después, el Presidente se puede reelegir cuatro años después, ¿porque a los alcaldes les ponen ocho años? Por ejemplo, los alcaldes no pueden optar por ningún otro cargo en las municipalidades, eso también me parece una cosa discriminatoria, inclusive el hecho de hacerlo retroactivo me parece que no es constitucional, porque en muchos partidos políticos los procesos para la elección de alcaldías y municipalidades ya había empezado.

Bueno, eso está en discusión en la Sala Constitucional y veremos a ver que se va a resolver.

Usted da entender que hay celos contra los alcaldes, ¿de quiénes?

De hecho, hay diputados que me parece que pueden sentir celos de que el alcalde haya crecido en protagonismo. Inclusive en la ley de mejoramiento de las finanzas públicas, a muchos alcaldes, por ejemplo, no redujeron el salario a la mitad y eso me parece que es algo correcto, pero ya que tomen una ley como la que acaban de tomar al calor de un escándalo, en donde evidentemente el nombre mío gravitaba de manera importante, lo que les puedo decir es que al alcalde lo elige la gente y si a mí me reeligen, y me han elegido cinco veces, es porque la gente de San José está de acuerdo con lo que estoy haciendo mayoritariamente. En Europa o en Estados Unidos no hay limitaciones para los periodos que se pueda elegir un alcalde, hoy hay algunas que tienen los años que tengo yo o parecido, recuerdo el alcalde de Chicago, por ejemplo, pero es un tema democrático, al final de cuentas el alcalde es elegido por la gente y si mayoritariamente la gente le da el respaldo a la figura del alcalde, yo digo ¿cuál es el problema?

Usted dice que su nombre gravitaba en esa reforma. ¿Y con Diamante? Con el nombre del caso, por ejemplo.

Evidentemente este escándalo tiene una connotación política, el momento en que se hace, muy cercano al proceso electoral, le daba una connotación política muy clara y muy evidente. El bautizo que le ponen al caso también tiene una clara intención política de hacer mofa de una figura como la del alcalde de San José, ¿verdad?

Me parece que es más que evidente que hay una connotación política. Aquí estamos viviendo y también lo he dicho y tengo mi preocupación del deterioro que está viviendo el Estado de Derecho en Costa Rica, hay un proceso por un lado de politización de la justicia, cuando la justicia hace operativos, acciones que tienen implicaciones políticas, eso tiene que ver con la politización de la justicia, ¿verdad? Y también al revés, hay judicialización de la política. Eso está ocurriendo en Costa Rica y eso yo creo que debe ponernos a pensar, porque yo siento ese deterioro y mucha gente lo comparte, del deterioro que se vive del Estado de Derecho y dije también, y lo vuelvo a decir, es un Estado que ha sido más garantista con grupos de narcotraficantes que con ciudadanos como nosotros, ha habido más ensañamiento con ciudadanos, como en mi caso, por ejemplo, yo me siento víctima de un ensañamiento de la policía judicial, del Ministerio Público, cuando veo que hay mucho más tolerancia a veces con grupos de narcotráfico.

¿Esa connotación política hacia adónde? ¿Contra Liberación Nacional? Porque no todos los alcaldes investigados son de su partido.

La mayoría éramos de Liberación Nacional y también quiero decirle que había un hermano mío que aunque no estaba en Liberación Nacional estaba de candidato y por cierto estaba marcando que en las encuestas en ese momento, entonces hay una serie de teorías, que no voy a hacer públicas, sobre qué intereses había, a quién podía beneficiar y a quién podía perjudicar. Evidentemente esto perjudicada al Partido Liberación Nacional más que a ningún otro partido, y perjudicaba, digamos, a una figura como mi hermano, yo me he mantenido dentro de Liberación Nacional, pero ese fue evidente que lo perjudicó de manera directa a él, entonces sí hay una intencionalidad política.

En el expediente hay escuchas, hay audios suyos, que lo comprometen directamente y lo relacionan a actos de corrupción. ¿Cómo se defiende de eso? ¿Cómo defiende su inocencia con prueba como esa?

Bueno, primero que todo, yo no puedo entrar a hacerle un análisis de los casos porque están en proceso judicial, pero lo que sí le puedo decir es que mucho de lo que se ha publicado son publicaciones descontextualizadas y hay cosas que no tienen nada que ver con los hechos que se nos acusan. En mi caso, yo he hice una larga exposición el jueves en la mañana y bueno, tuve oportunidad de hacer una larga exposición donde me referí caso por caso para y presentamos documentos de cómo no tengo yo vinculación con hechos delictivos como se me ha acusado, por más grabaciones que tengan, y tengo explicación para cada una de las grabaciones que tienen en mi caso, resulta que se han hecho interpretaciones antojadizas por parte del Ministerio Público y del OIJ, de esas grabaciones y de esas conversaciones, y eso es parte de lo que viene ahora, la defensa que estamos ejerciendo. Yo estoy absolutamente convencido de que vamos a salir bien, yo voy a salir bien librado de este proceso, no tengo la menor duda.

Si la restricción se mantiene, ¿seguiría en política o se alejará del ojo público?

Vamos a ver, en política voy a seguir, me gusta, me apasiona la política, voy a seguir involucrado en la actividad política, yo soy miembro del directorio político del Partido de Liberación Nacional y bueno, yo creo que puedo, independientemente de que no esté ocupando un cargo público, ayudarle al país o ayudar a que se desarrollen movimientos hacia el futuro de Costa Rica, a buscar buenas propuestas de cara a situaciones cada vez más problemáticas y críticas que vive el país, pero bueno, no voy a retirarme.

¿Pero aspiraría a un puesto político? ¿A una diputación? ¿A la presidencia?

No no no, no me veo aspirando a la presidencia de la República, no me veo yo aspirando a un puesto de la Asamblea Legislativa, no sé por qué pero a mí nunca me ha llamado la atención, pero sí me veo activo dentro del partido al que pertenezco y veo muy difícil que pueda ocupar otro cargo público pero uno no puede decir de esa agua no beberé.

¿Difícil por qué? ¿Por el escándalo?

No, no, no por esto, yo pienso que de esto voy a salir bien librado, voy a salir inocente, estoy seguro, esto no va a ser ningún impedimento para que si quisiera aspirar a algún cargo público lo pueda hacer, tengo los atestados morales para hacerlo. Tengo casi 30 años, desde que me vinculé a la municipalidad, y como se lo dije a los empleados, ahora que me recibieron con un gran cariño el martes, hubo gente que no le gustó que me recibieran en la forma en que me recibieron, que tuvieron mariachis, no sé qué… Eso fue un acto espontáneo de los trabajadores municipales que me recibieron en el edificio de la Municipalidad de esa forma y de verdad que participaron una gran mayoría empleados que manifestaban su alegría y su solidaridad conmigo, pues me siento muy agradecido, y les decía que en este largo periodo que yo he estado en la Municipalidad, estoy seguro que he cometido errores, absolutamente seguro, que como cualquier ser humano ha cometido errores por decisiones equivocadas o por decisiones que no tomé, pero ninguno de esos errores ha tenido que ver con un acto de corrupción, ninguno, y estoy con la frente en alto, entré a la municipalidad con la frente en amplio y el día que salga voy a salir con la frente en alto.

