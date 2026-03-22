Ariel Ary: de vencer lo imposible a impulsar una ley que transforma la inclusión laboral

¿Cuáles han sido algunos de los retos personales más grandes que ha tenido que superar en su vida?

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down , que se celebra este 21 de marzo, Ariel Ary conversó con Teletica.com sobre sus luchas y el Proyecto de Ley llamado “ARIEL: Autonomía, Reconocimiento e Inclusión de Personas con discapacidad intelectual en el Entorno Laboral” que presentó junto al diputado Eli Feinzaing en la Asamblea Legislativa.

¿En qué consiste este Proyecto de Ley que ustedes han presentado en la Asamblea Legislativa?

El Proyecto de Ley consiste de varios puntos. Uno, que las personas con discapacidad intelectual puedan tener trabajo, que el país no tenga miedo a apostar por nosotros.

Dos, mejorar el centro de San José. ¿En qué sentido? En el de poder ofrecerle un lugar donde trabajar a toda la gente que está ahí tirada en el piso y sin hogar, a los que son ambulantes e incluso a los drogadictos, poderles ofrecer la posibilidad de trabajar como voluntarios en alguna organización.

Les pongo un ejemplo de eso. En las noticias sonó un caso de una persona con discapacidad intelectual que era atleta de las Olimpiadas Especiales y que murió envenenada por alguien. Entonces, ¿quién va a alzar la voz para todo el grupo, tanto el de Olimpiadas Especiales como el de personas con discapacidad intelectual?





¿Cómo nació esta idea del Proyecto ARIEL? (Cuyas siglas representan "Autonomía, reconocimiento e inclusión de personas con discapacidad intelectual en el entorno laboral").

La idea salió porque estaba hablando con mi exmanager de trabajo (Johanna Álvarez) para ver cómo presentarlo al diputado (Eli Feinzaing) para ver si él podría hacer algo.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, ¿qué mensaje le gustaría enviar a las personas que aún dudan de las capacidades de quienes viven con esta discapacidad intelectual?

En vez de que sea un mensaje que voy a dar, los invito a la Carrera Caminata de ASIDOWN, 3, 2, 1, GO, en su tercera 3ª edición este 21 y 22 de marzo en Avenida Escazú.

Vayan, participen, y ahí se van a dar cuenta de quiénes somos nosotros.

¿Cuáles son hoy las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad intelectual para acceder a un empleo digno?

Uno, buscar ver cómo concientizar a las empresas para que sean más flexibles a la hora de dar un puesto. También otra barrera de trabajo es que las empresas lo que buscan es inglés medio a inglés elevado.

Yo lo que siempre propongo a todas las empresas es primero metan a las personas en los cursos libres que las empresas tienen, capacitarlos en inglés.

Este proyecto habla de autonomía y reconocimiento. ¿Por qué es tan importante que la sociedad vea primero a la persona y no a la discapacidad?





¿Cómo ha sido su propio camino defendiendo los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en Costa Rica?





Si este Proyecto de Ley se aprueba, ¿Qué cambios concretos podrían empezar a ver las personas con síndrome de Down y sus familias?





¿Qué les diría hoy a los jóvenes con síndrome de Down que sueñan con estudiar, trabajar y ser independientes?

Lo que digo es: no tengamos miedo. Busquemos las puertas que nos van a abrir en cualquier momento en la vida.

¿Qué le diría hoy al Ariel niño que empezó a creer que podía hacer grandes cosas por los demás?