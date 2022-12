Aprender a leer y escribir: el logro de 2022 que enorgullece a adulto mayor y su esposa

Por Luis Jiménez | 25 de diciembre de 2022, 8:00 AM

Leonardo Mora, de 78 años, se casó hace tres décadas con Marcela Brenes, de 52. Ellos relatan que llegaron hasta segundo y primer grado de la escuela, respectivamente, y no pudieron aprender a leer ni escribir.



El departamento de Desarrollo Socioeconómico de la Municipalidad de La Unión, Cartago, abrió la convocatoria para poner en marcha tutorías de lectura y escritura, y más de 10 adultos mayores se inscribieron.

Fue así como esta pareja fue seleccionada para ser parte del proyecto y, luego de tres meses de recibir clases, ya saben leer y escribir.

Teletica.com conversó con ellos. A continuación, puede repasar la entrevista completa.

¿Cómo se dieron cuenta de que había un curso para aprender a leer y escribir en la municipalidad?



La trabajadora social fue la que nos contó, porque mi esposo está en Conapam (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor) y nos dijo que les iban a dar clases a las personas que no saben leer ni escribir.



Abrieron una escuela donde escogían a las personas para ver si eso les beneficiaba y nosotros fuimos elegidos. El que nos apuntó fue un familiar, porque realmente queríamos aprender.

Marcela y Leonardo compartiendo con otras personas que fueron parte del curso.

¿Cuánto tiempo tienen de casados?

Tenemos 30 años de estar casados. Cuando contrajimos matrimonio, ninguno de los dos sabía leer ni escribir, y no lo sabíamos.

Toda la vida hemos vivido en La Unión de Cartago y tenemos dos hijos, uno de 24 y otro de 30 años.

Marcela, ¿usted fue a la escuela?

Yo sí fui, pero antes no era como ahora, que hay muchas facilidades. En aquel entonces, me quedé, así como dicen, "viendo para el ciprés con el estudio". Llegué hasta primer grado, lo repetí tres veces y no pasé.

Leonardo, ¿y usted?

Cuando yo me crie había mucha pobreza: mi mamá me mandaba a la escuela, pero me ocupaba para otras cosas porque tenía que ayudarle en la casa, y no podía estar en un lado y en otro al mismo tiempo; así que dos días estaba en la escuela y el resto en la casa para ayudarle a ella.

Mi mamá tenía que ir a trabajar para ganarse el sustento, porque también era papá al mismo tiempo.

Yo no tenía mucha ropa porque lo que usaba para la escuela también me lo ponía para jalar leña, hacer mandados y siempre andaba descalzo. Mi mamá hacía ventas de cosas que cocinaba y también tenía gallinas para vender los huevos en el mercado. Vivíamos en una pura miseria y, al tiempo, me volvió a enviar a la escuela; pero me costaba mucho que se me pegaran las cosas.

Yo llegué hasta segundo grado porque la situación de nosotros era dura, no era como ahora; sin embargo, antes lo que no se ganaba afuera se ganaba en la casa, porque mi mamá hacía cosas para ir a vender afuera.

¿A qué se dedicaba, Leonardo?

De pequeño conseguí trabajos donde me pagaban cuatro colones por día y lo que hacía eran mandados. Cuando crecí, conseguí trabajos en el campo. Yo trabajaba en fincas, de jardinero, porque ya era hombrecillo, y tenía un poco más de valentía.

Actualmente, ¿a qué se dedica Marcela?

Soy ama de casa y lo que me encanta es la cocina. Hago queques, budín, pan casero y hasta tortas.

Prácticas que realizaron durante las clases.

Si iban al hospital o de compras, ¿cómo hacían si no sabían leer ni escribir?

Teníamos que pedir ayuda a los vecinos y familiares más cercanos para poder ir al hospital y de compras.

Uno es muy terco, a veces se llena de pereza, pero la verdad hace mucha falta leer y escribir porque así nadie se lo 'jamonea' a uno.

¿Cómo les ha ido con el aprendizaje?

Nos ha ido muy bien. Estamos muy contentos con la maestra y el grupo que tenemos es muy bonito, quisiéramos que no se acabe.

Primero comenzamos con las vocales y así fuimos aprendiendo, poco a poco. Ya vamos para tres meses y nos dicen que somos muy inteligentes porque hemos ido avanzando muy bien.

Estamos muy felices, nadie nos va a pisotear porque la gente se burla cuando uno no sabe leer ni escribir.

¿Qué los han puesto a leer, escribir y qué les gusta más?

Ahorita estamos aprendiendo con un libro que nos dieron que tiene palabras como uva, avión, bebé, goma, elefante, gato, fresa, huevo, insecto, jirafas, ojos, llaves, león. También nos dan hojas con renglones para hacer las letras.

Yo estoy muy contenta, mi esposo también, con todo esto que estamos aprendiendo.

¿Qué es lo que más les ha costado?

Lo que más cuesta es escribir, pero lo que hacemos es copiarlo, porque solo viéndolo podemos aprender mejor. Los dos ya sabemos un poco y la maestra hasta nos felicitó.

Mi papá tiene 85 años y me dice que soy vaga, pero ya le conté que sé leer y escribir. Estamos haciendo el intento y él está muy feliz.

Tienen tres meses de haber iniciado el curso y ya saben escribir.

¿Qué les dicen sus hijos?

Mis hijos están muy contentos porque ya podemos hacer muchas cosas y no necesitamos tanta ayuda de vecinos y familiares. Tenemos unas sobrinas que nos ayudan mucho con todo, porque mis hijos están un poco largo.

¿Y sus vecinos?

Ellos están que no caben de la alegría y nos dicen que nunca es tarde para aprender a leer y a escribir.

Para mí sí ha sido más fácil, pero a mi esposo le cuesta un poquito más, sin embargo, ahí vamos los dos, poquito a poco, aprendiendo.

