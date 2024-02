"Zorra", la canción española que irá a Eurovisión irrita a feministas

"Zorra", una canción pop que se apropia de un insulto machista y que representará a España en Eurovisión, provocó la irritación de agrupaciones feministas, lo que llevó al gobierno español a salir en su defensa.



El tema techno pop del dúo valenciano Nebulossa fue seleccionado el sábado pasado para concursar por España en el certamen musical que tendrá lugar en mayo en Malmo, Suecia.



"Ya sé que soy solo una zorra (...) Ya sé que no soy quien tú quieres (...) Si salgo sola soy la zorra (...) Voy a salir a la calle a gritar lo que siento (...) Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando", son algunos de los versos que canta María Bas, mitad de la agrupación junto a su pareja, el tecladista Mark Dasousa.



"Me han llamado muchas veces zorra (prostituta). Este tema es una manera de transformar esa palabra en algo bonito. ¿Por qué tiene que ser el zorro algo bueno y la zorra algo malo? Ser una zorra es saber lo que uno quiere", explicó a la televisión pública la intérprete, de 55 años.



Pero la canción fue rechazada por varias asociaciones feministas españolas, que llegaron incluso a solicitar su retirada de Eurovisión.



"La composición insulta de forma machista a las mujeres" y "es un despropósito la pretensión de liquidar el agravio" asegurando que "repetir insistentemente la palabra zorra" es un "empoderamiento de la mujer", protestó en un comunicado el Movimiento Feminista de Madrid.



La polémica llevó al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a tomar posición.



"A mí me parece que el feminismo, no solamente es justo, sino que es divertido, y por tanto este tipo de provocaciones tiene que venir necesariamente de la cultura", dijo el lunes a la cadena La Sexta.



La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, también defendió esta "canción divertida (...) que además rompe estereotipos".



El organizador de Eurovisión, la Unión Europea de Radio Televisión, dijo entender "que hay muchas interpretaciones del título de la canción", pero zanjó que "es apta para participar en el concurso de este año".