Zorán sobre la final: “Estoy feliz y estresado”

Zorán, participante de Nace una Estrella, asegura que está feliz y estresado a pocos días de la final del programa de canto de Teletica.



El maquillista conversó con Teletica.com en una amplía entrevista. Confesó que vive "una montaña rusa de emociones".

“Voy a ser muy honesto, me siento muy estresado, me siento tenso, pero es por el tema de que yo soy muy perfeccionista, pero el serlo a veces no es tan bueno y me exijo que todo esté bien y para estas alturas yo siento la presión de que es la final. Por supuesto que lo voy a disfrutar muchísimo, pero el hecho de que sea el último programa no quiere decir que voy a cruzar los brazos y decir 'ya, que salga como tenga que salir'. No, para mí es importante que la gente se lleve esa imagen de cómo soy yo como artista, que entrega todo en el escenario", dijo Zorán.

"Quiero hacerlo lo mejor posible. Aunque esté estresado, cansado, estoy feliz y emocionado porque me encanta vivir esta experiencia. Estoy feliz y estresado. Ha sido una montaña rusa de emociones”, agregó el artista.

Además, nos costó que su canción favorita de toda la temporada ha sido “Llorona”. A pesar de que se vea como una canción fácil, no lo es, y él logró interpretarla de manera excelente, tanto así que el juez Marvin Araya lo invitó a cantarla con la Orquesta Filarmónica.

Zorán desea dar su máximo esfuerzo en el último programa, este sábado a las 8 p. m., y dejar la mejor imagen ante el público.

Si desea más detalles, puede ver el video adjunto.