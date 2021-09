Zorán hará su debut en el Melico Salazar junto a la Orquesta Filarmónica

El exparticipante y ganador de la quinta temporada de Nace Una Estrella, Alexander Arce, mejor conocido como Zorán, anunció a Teletica.com su debut junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

La tan esperada presentación de este gran artista, ya tiene fecha y hora. El 16 y 17 de octubre el público podrá disfrutar de un espectáculo único, íntimo e inolvidable en el Teatro Melico Salazar.

“Este concierto es un encuentro más íntimo y cercano con el público. Es la oportunidad que tengo para que las personas puedan conocerme como el artista que soy a través de la Filarmónica. ¡Será un concierto inolvidable!”, afirmó el cantante.

El evento contará con dos funciones (ambas fechas) en horario de 2 p.m. y 6 p.m.

Las personas que asistan al concierto, podrán disfrutar de un repertorio de 10 canciones, llenas de amor y desamor.

La preparación de Zorán para el espectáculo

El cantante se ha venido preparando de forma individual hace aproximadamente cuatro semanas atrás y, en los próximos días, tendrá su primera reunión oficial para ensayar con la Orquesta Filarmónica dirigida por don Marvin Araya.

“Me llevo preparando para este concierto aproximadamente un mes de manera individual, y en cinco días inició los ensayos con la orquesta”, puntualizó.

También comentó que esta nueva etapa ha sido todo un reto, pues a diferencia de Nace Una Estrella, donde tenía que aprenderse un solo tema y editado, con la Filarmónica es todo lo contrario, pues serán 10 canciones las que interprete cada una sin edición alguna.

“Ha sido todo un reto, porque ya no se trata de aprenderme la mitad de una canción como hacía en el programa, ahora es aprenderse 10 canciones completas, y sin dejar de mencionar que será mi primera vez cantando con música en vivo”, afirmó.

Cabe recordar que, en la semifinal del programa de canto original de Teletica, Zorán recibió por parte de don Marvin Araya, una invitación oficial para realizar un concierto junto a la Orquesta Filarmónica, esto tras su excelente interpretación del tema "Llorona". Qué dejó a más de uno con la piel de gallina.

"Zorán ha sido constante en muchas de las cosas, pero vieras que cuando yo escuché esa interpretación, yo quiero que él cante en mi orquesta y presentarlo con nosotros, porque la versión que él hizo, cómo él la cantó, me llegó a lo más profundo. Es una canción que parece simple, pero él la hace tan emotiva que me lo imaginé con la orquesta atrás acompañándolo y dije 'yo quiero a este muchacho'. Ahora te digo, yo quiero un concierto con todos", afirmó Araya esa noche.

Finalmente, se le consultó a Zorán si en aquel momento creyó fuera posible a corto plazo, se hiciera realidad aquella propuesta.

“Para nada, yo me veía a mí mismo como un novato, quizá por mi inexperiencia en los escenarios, así que el hecho de que don Marvin haya visto en mí a un artista capaz de dar un concierto, fue sin duda el empujón de confianza que yo necesitaba. Es algo de lo cual siempre le estaré sumamente agradecido”, dijo.

En cuanto a cómo tomó la noticia respondió: “Me emocioné demasiado, y no he dejado de pensar cómo será la reacción de mi mamá al verme por primera vez en un escenario como el Teatro Melico Salazar al lado del Filarmónica”.

“La Orquesta Filarmónica y Zorán en concierto” se llevará a cabo de forma presencial (bajo el aforo permitido) sin embargo, no se descarta que el mismo se pueda disfrutar de forma virtual.

El precio de las entradas oscila entre ¢21.000 y ¢36.000. Para clientes BAC Credomatic, tendrán un descuento especial. La preventa de los boletos dará inicio este 22 de setiembre a través de www.eticket.cr.