Zorán cantará junto a Filarmónica: "Es como un sueño hecho realidad"

En la gala de semifinales, Zorán le puso la piel de gallina a más de uno con su interpretación de "Llorona". Por eso, el juez Marvin Araya le pidió que cantara con la Orquesta Filarmónica .

De inmediato, el participante aceptó, entusiasmado, y se mostró muy agradecido. Además, gracias a su presentación obtuvo la calificación perfecta.

Le consultamos al director de la orquesta por q ué escogió a Zorán entre todos los concursantes de Nace una Estrella y la siguiente fue su respuesta.

"Zorán ha sido constante en muchas de las cosas, pero vieras que cuando yo escuché esa interpretación, yo quiero que él cante en mi orquesta y presentarlo con nosotros, porque la versión que él hizo, cómo él la cantó, me llegó a lo más profundo. Es una canción que parece simple, pero él la hace tan emotiva que me lo imaginé con la orquesta atrás acompañándolo y dije 'yo quiero a este muchacho'. Ahora te digo, yo quiero un concierto con todos", respondió.

Hablamos con el joven, también maquillista, sobre cómo se siente tras la privilegiada oportunidad.

"La verdad es que no me lo esperaba, para nada, para mí es un gran honor y un privilegio poder cantar con la Filarmónica, es como un sueño hecho realidad y no me lo puedo creer. Estoy demasiado emocionado, así que muchas gracias", aseguró.