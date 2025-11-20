¡‘Zootopia 2’ estrena el próximo jueves! Preventa de boletos ya inició

Los fanáticos de Zootopia en Costa Rica ya pueden prepararse: la esperada secuela de la exitosa película de Walt Disney Animation Studios se estrenará oficialmente el jueves 27 de noviembre de 2025, y ya está disponible la preventa de entradas en las principales cadenas de cines del país.



La primera película de Zootopia se estrenó en 2016 y se convirtió en un fenómeno mundial por su mezcla de comedia, aventura y mensajes sobre diversidad e inclusión, además de recaudar más de mil millones de dólares a nivel global.

Ahora, nueve años después, la historia continúa con los detectives Nick Wilde y Judy Hopps enfrentando una nueva misión del Departamento de Policía de la metrópolis animal.



Aunque los detalles de la trama de Zootopia 2 se mantienen bajo reserva, se anticipa que retomará el tono de aventura y humor de la primera entrega, explorando nuevos sectores de la ciudad y presentando personajes inéditos. La película también seguirá abordando temas de convivencia, justicia y diversidad.

Los espectadores podrán elegir funciones en formato tradicional o premium, en versión doblada al español o en idioma original. Las cadenas de cine recomiendan revisar los portales oficiales para conocer horarios especiales, promociones y disponibilidad de entradas.

​Esté atento a este medio porque en los próximos días se rifarán artículos de Zootopia.﻿

