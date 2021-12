YouTube entrega "botón diamante" póstumo a familia de Tomiii 11

Nadie imaginaría que un niño tan peculiar, como lo fue en vida Tomás Blanch, lograría obtener el "botón diamante" de YouTube.



Tomás se hizo reconocido en el mundo cibernético tras crear su famosa cuenta llamada “Tomiii 11”. Su sencillez, dulzura y simpatía hizo a este niño chileno famoso entre la comunidad gamer.

Sin embargo, tenía varios meses de estar luchando contra un tumor cerebral muy avanzado, que ya le había hecho perder un ojo. El pasado mes de agosto, falleció.

Pero su legado quedó no solo en familia, sino en miles de amigos cibernautas que se propusieron, a toda costa, lograr que el pequeño de 12 años llegara al millón de seguidores. La meta fue superada por mucho y YouTube le entregó el botón diamante tras superar los 10 millones de suscriptores (10.6 actualmente).

“Cuando llegaste a los 100.000 suscriptores pensamos: ‘¡Oye, este canal tiene buena pinta!’. Luego alcanzaste el millón de suscriptores y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad, pero ¡10 millones! Nos has dejado boquiabierta.

“¿Cómo lo has conseguido? 10 millones de suscriptores no es solo una cifra redonda, es más que la población de la ciudad de Nueva York. Asúmelo, ya no eres solo un gran canal, ahora eres un fenómeno mundial. Has tocado la tecla adecuada y tienes una legión de fans que esperan mucho de ti.

“Esperamos que aceptes este premio de creador Diamante como símbolo de nuestra admiración y respeto por todo lo que has conseguido. Eres una fuerte inspiración diaria para nosotros. Nos has dejado sin palabras. Sigue así”, firma, Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube.