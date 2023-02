Yesenia Artavia: Amante de la actuación y de la buena comida

"Hay un trasfondo de este personaje y es que, cuando se grabó la escena, yo estaba en un proceso de demanda a un hospital porque tenía una herida abierta debido a una mala praxis. Me inspiré, entonces, en el trato que había recibido cuando buscaba atención médica y me topaba con ese tipo de gente que no les interesa, que están en otra cosa y después te ponen atención. Esa naturalidad es lo que al público le ha encantado, porque mucha gente me ha dicho: ‘Ay, es que actuás tan bien que hasta me caíste mal en la película’", acotó a La Nación.