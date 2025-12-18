‘Ya supérame’ en vivo: Grupo Firme volverá a Costa Rica en 2026

Grupo Firme volverá a Costa Rica, por segunda ocasión, con un concierto de gran formato que se realizará el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional.

El espectáculo se llevará a cabo en modalidad de estadio completo y forma parte de su gira internacional La Última Peda, una de las más esperadas por los seguidores de la música regional mexicana.

El evento es presentado por Davivienda y cuenta con la producción internacional de AME Concerts y Music VIP Entertainment, junto con H Barboza Producciones como productora nacional. La organización anticipa una noche de alta producción, repertorio cargado de éxitos y una experiencia diseñada para el público adulto.

Uno de los aspectos más relevantes de este concierto es que marca un punto de inflexión para H Barboza Producciones, ya que será el primer evento de gran escala que la empresa realiza de forma independiente en el país, con equipo propio y estructura operativa completa. La productora adelantó que este proyecto abre una nueva etapa y que durante 2026 anunciará más espectáculos internacionales.

Grupo Firme regresa al país luego del éxito obtenido en su primera presentación, consolidando su vínculo con el público costarricense, que ha respondido de forma masiva a sus giras en la región.

La venta de entradas contará con una preventa exclusiva para tarjetahabientes Davivienda, habilitada desde este jueves 18 de diciembre a las 10 a. m. y hasta el domingo 21 de diciembre a las 10 a. m.

Durante este periodo, los clientes podrán acceder a beneficios como pagos a 3 y 6 meses sin intereses mediante Paguitos Davivienda, además de una promoción 2x1 en la localidad Gramilla Firme, válida hasta agotar existencias.

La venta general para todo público iniciará el domingo 21 de diciembre a partir de las 10:01 a. m., con tarjetas de todos los bancos.

El concierto ofrecerá distintas localidades y experiencias, con cargos incluidos:

Mesas para 10 personas

Experiencia Firme: $500 por persona

Firme Platinum: $375 por persona

Firme Gold: $250 por persona

Silla numerada (este, oeste y sur)

​Balcón: $180

Platea: $150

Sombra: $75

Sur: $50

Localidades de pie

​Gramilla Premium: $125

Gramilla Firme: $70

Localidad especial

​Palcos sector oeste: $600 por persona

Palcos privados

Ingreso rápido diferenciado

Alimentos y bebidas de cortesía

Acceso a gramilla

Las entradas estarán disponibles únicamente en la plataforma digital kuikpei.com. El evento es exclusivo para mayores de edad y también es promovido por Arceyut Producciones.

Para más información, el público puede consultar las redes sociales de @hbarbozacr.