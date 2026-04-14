“Ya se fue el tren, y esta calle nunca más será igual”: Muere Felipe Staiti de Enanitos Verdes

La música latinoamericana está de luto tras la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, quien murió este lunes a los 64 años.

El artista se encontraba internado en un hospital de Mendoza, Argentina, según confirmó su mánager, William Ramírez, a través de redes sociales.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo”, expresó Ramírez en Instagram. En su mensaje, destacó además que el músico dejó “una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español”, reconociendo así su legado artístico y humano dentro de la escena musical latinoamericana.

La partida de Staiti representa un nuevo golpe para la emblemática banda, que ya había sufrido la pérdida de su líder y vocalista Marciano Cantero, fallecido en septiembre de 2022.

Ambos fundaron el grupo en Mendoza y lo llevaron a consolidarse como uno de los referentes del rock en español. Tras la muerte de Cantero, Staiti continuó con las presentaciones, incluso asumiendo responsabilidades vocales en los escenarios.

De acuerdo con información oficial y de la que se hicieron eco los medios internacionales, el músico permanecía internado en el Hospital Italiano de Mendoza, donde falleció el lunes por la tarde.

La noticia también fue confirmada por el secretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca, quien lamentó la pérdida de “uno de los guitarristas más brillantes e irreemplazables” de la escena mendocina.

Trascendió además que, a finales de 2024, Staiti enfrentó complicaciones de salud tras una infección bacteriana, agravadas por su condición de celíaco.

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La muerte de Felipe Staiti ocurre en un momento de actividad para la banda, que tenía programadas presentaciones internacionales y proyectos discográficos. Entre ellos, un festival previsto para mayo junto a artistas como Miguel Mateos y la agrupación Aterciopelados.

Recientemente, uno de sus mayores éxitos, Lamento boliviano, superó los mil millones de reproducciones en Spotify, consolidando el impacto y vigencia de su música en nuevas generaciones.