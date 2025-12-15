Ya salieron las entradas para 'PicNic Fest 2026': Esto costará ver a Maná y a Tyga en vivo

La organización del Festival Picnic dio a conocer oficialmente los precios y categorías de las entradas para su próxima edición, que se realizará en el Centro de Eventos Pedregal los 14 y 21 de marzo, consolidándose como uno de los eventos musicales más esperados del año.



De acuerdo con la información presentada en conferencia de prensa, el festival contará con opciones para uno o dos días, así como distintas experiencias para el público.



A continuación puede repasar los precios por categoría:



Picnic Experience (General)

• Combo 2 días: ₡65.000 por día

• Entrada por 1 día: ₡80.000

Venta por medio de eTicket.



Jogo Deck

• Combo 2 días: ₡80.000 por día

• Entrada por 1 día: ₡95.000

Venta por medio de eTicket.



Picnic Pass (Frente al escenario)

• Combo 2 días: ₡95.000 por día

• Entrada por 1 día: ₡110.000

Venta por medio de eTicket.



Mesas VIP BAC Credomatic

• Combo 2 días: ₡150.000 por día, por persona

• Entrada por 1 día: ₡180.000 por persona

• Mesas para 10 personas

Venta por medio de Jogo.



Fechas de venta

• Martes 16, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de diciembre: preventa exclusiva para clientes AMEX y BAC, válida únicamente para combos de dos días.

• Sábado 20 de diciembre: venta para todas las tarjetas, incluyendo entradas por día individual.



El Festival Picnic contará con un cartel encabezado por Maná, Christina Aguilera, Juanes, Christian Nodal y Tyga, junto a una amplia y diversa alineación que incluye a Young Miko, Rels B, Mora, Simple Plan, Jhayco, Yandel, Kapo, De La Rose, Tokischa, Trueno, Bomba Estéreo, Farruko, Kybba, Original Koffee, Alpha Blondi, Lunay, Rainao, Enanitos Verdes, Tarrus Riley, Jerry Di, Lasso, Yan Block, Orishas, Juan Duque, Fuerza Dread, Rising Sound, Shel Dixon, Corina Smith, Tapon, V00000, Khriztian GC, Diego C, Abes, Sonámbulo, Sonia Sol, Asian L y 101, quienes se presentarán durante los dos fines de semana del festival.

